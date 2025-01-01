сегодня



Профессиональное видео полного выступления DROWNING POOL



Профессиональное видео полного выступления DROWNING POOL, которое состоялось в рамках фестиваля Wacken Open Air 2025, доступно для просмотра ниже:



Sinner

Feel Like I Do

Step Up

Enemy

Sermon

Pity

Tear Away

Bodies







