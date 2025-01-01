Профессиональное видео полного выступления HELLBUTCHER
Профессиональное видео полного выступления HELLBUTCHER, которое состоялось в рамках фестиваля Wacken Open Air 2025, доступно для просмотра ниже:
The Sword of Wrath
Perdition
Violent Destruction
Hordes of the Horned God
Death's Rider
Possessed by the Devil's Flames
Satan's Power
Inferno's Rage
Losfer Words (Big 'Orra) (Iron Maiden cover)
Die in Fire (Bathory cover)
Black Metal (Venom cover)
