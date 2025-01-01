сегодня



Профессиональное видео полного выступления HELLBUTCHER



Профессиональное видео полного выступления HELLBUTCHER, которое состоялось в рамках фестиваля Wacken Open Air 2025, доступно для просмотра ниже:



The Sword of Wrath

Perdition

Violent Destruction

Hordes of the Horned God

Death's Rider

Possessed by the Devil's Flames

Satan's Power

Inferno's Rage

Losfer Words (Big 'Orra) (Iron Maiden cover)

Die in Fire (Bathory cover)

Black Metal (Venom cover)







