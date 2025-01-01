сегодня



Новое видео ROBERT PLANT



Chevrolet, новое видео ROBERT PLANT, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома, 'Saving Grace,' релиз которого намечен на 26 сентября на Nonesuch Records:



1. Chevrolet

2. As I Roved Out

3. It’s A Beautiful Day Today

4. Soul Of A Man

5. Ticket Taker

6. I Never Will Marry

7. Higher Rock

8. Too Far From You

9. Everybody’s Song

10. Gospel Plough











+0 -0



просмотров: 109

