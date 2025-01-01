5 сен 2025



JACK OSBOURNE: «Папа простился с нами очень проникновенно!»



JACK OSBOURNE записал ролик, в котором коснулся темы отца, Оззи Осборна:



«Я уехал из Великобритании 13 июля. Я вернулся домой в Лос-Анджелес, и да, мой отец был в отличной форме. Он был в хорошем настроении. Он был счастлив. 22 июля я проснулся в Лос-Анджелесе от стука в дверь моего дома около 3:45 утра. Тот, кто работал на мою семью, наверное, уже 30 лет, стучал в мою дверь, и когда я посмотрел в окно и увидел, что это он, я сразу понял, что произошло что-то плохое. И мне сообщили, что мой отец скончался».



Относительно своей первоначальной реакции на известие о кончине Оззи Джек сказал:



«Я сразу почувствовал печаль, боль, и много мыслей пронеслось у меня в голове. Я ощутил чувство печали, разочарования и гнева, и часть меня сказала: "Я должен быть там прямо сейчас". Но была и такая мысль: "Он больше не страдает. Он больше не борется". Я бы хотел, чтобы он был всё ещё жив, я бы хотел, чтобы он был всё ещё с нами, но ему было тяжело. И я думаю, что люди видели это на концерте "Back To The Beginning" 5 июля. Но никто не ожидал, что это произойдёт так быстро. И когда это произошло, мы были совершенно не готовы к этому. Я знаю, что перед этим ходили разные слухи о том, что мой отец едет в Швейцарию, чтобы совершить эвтаназию, что всё было запланировано и так далее... Но это не так — абсолютно не так. Это совершенная неправда и нелепица.



Мой отец был так счастлив, что выступил на концерте, и он был счастлив перейти к следующему этапу своей жизни. Он хотел провести больше времени в Англии. Он хотел провести больше времени с моими детьми. Он хотел провести больше времени, открывая для себя что-то новое, насколько это было возможно».



Джек сказал, что в тот день он летел в Англию и прибыл в аэропорт как раз в тот момент, когда новость о кончине его отца облетела весь мир:



«Я скажу вот что — я был так благодарен, что летел в самолёте, где мой телефон не звонил, я просто получал текстовые сообщения. Многие связались со мной — мои друзья и коллеги. И что было по-настоящему уникальным в этой ситуации — несмотря на то, что это было ошеломляюще, люди, которые связывались со мной, выражали любовь, и это было искренне, потому что я знаю, что мой отец был особенным человеком и он много значил для многих людей. Он значил для меня нечто совсем другое, чем для 99,999 % людей в мире. Но общее между всеми нами — это то, что его любили. Его очень любили, и многие люди будут скучать по нему».



Джек поведал о своих отношениях с Оззи:



«Он был для меня не только отцом. Он был моим коллегой. Мы работали вместе во многих сферах. Я недавно переехал. Был период, когда я жил на несколько домов и переехал обратно к нему. Так что он был моим соседом по дому, когда мне было уже за тридцать. И это было здорово. Мы с детьми жили здесь. Просто друг, собеседник по SMS, шутник.



Мне повезло. У меня были с ним прекрасные отношения, и я очень благодарен за это. И я думаю, что преобладающим чувством была благодарность. Глубокая благодарность. Я так благодарен за то, что он был моим отцом. И я уверен, что люди думают: "Ну да, а почему бы тебе не быть благодарным?" Но материальная составляющая этого бледнеет по сравнению с тем, что действительно делало его отцом. Он был очень сложным человеком. Он был забавным, странным, неловким, неуклюжим, просто уморительным и очень проницательными.



Я уже говорил это раньше, но я думаю, что мой отец был, пожалуй, одним из самых внимательных людей, что я когда-либо встречал. Он всегда знал, что происходит, и люди могли думать, что он эмоционально отстранён, но в большинстве случаев он просто хотел, чтобы вы так думали. Но он всегда был очень внимательным».



Насчёт концерта «Back To The Beginning», который стал последним выступлением Оззи и BLACK SABBATH, Джек сказал:



«Одна вещь, которая запомнилась мне в связи с уходом моего отца, — это то, что в этом было что-то почти идеальное. Он смог попрощаться таким трогательным образом. Он смог поблагодарить своих поклонников. Он смог увидеть своих друзей, которых не видел так долго. Он смог выступить. Перед окончательным завершением была проделана колоссальная работа. И о многом из этого, когда придёт время, мы поговорим. В конечном итоге это было ошеломляюще. Я был потрясён проявлением такой любви. И я думаю, что это было прекрасно, и, как я сказал ранее, было очень важно увидеть такое проявление любви. Все, кто слушает или смотрит — люди, которые прислали открытки и написали посты, и те, кто возложил цветы на мосту в Бирмингеме или принёс их к дому, пусть знают, что мы всё это видели. Мы прочитали все письма. Это не осталось незамеченным. И я выражаю мнение всей семьи, когда говорю, что мы очень благодарны за это, и это значило для нас очень много. И, как я уже сказал, это было подтверждением, потому что я знаю, что мы не были одиноки.



Да, это были тяжёлые шесть недель для нашей семьи. Мы все как-то справляемся с этим вместе и по отдельности, каждый по-своему. Я думаю, это нормально. И цена, которую мы платим за то, что так сильно любим кого-то, — это горе. И это боль утраты, когда они уходят. И я с этим согласен».



В заключение Джек сказал, что хотел записать свой последний подкаст, просто чтобы поблагодарить всех и дать всем знать, что семья в порядке:



«Мы держимся. Мы делаем всё, что в наших силах, чтобы поддерживать друг друга и любить друг друга. И да, наследие моего отца будет жить.



Я думаю, что Оззи Осборн не скончался 22 июля. Как я уже говорил, он растворился во вселенной, и мы все это видим».







