сегодня



Видео полного выступления BRUCE DICKINSON



Видео полного выступления BRUCE DICKINSON, которое состоялось 28 августа в House Of Blues, Houston, Texas, доступно для просмотра ниже:



00:53 Accident Of Birth

05:32 Abduction

09:28 Laughing In The Hiding Bush

14:40 Shadow Of The Gods

23:16 Chemical Wedding

28:47 Flash Of The Blade (IRON MAIDEN song)

33:45 Resurrection Men

41:19 Rain On The Graves

46:07 Drum Solo

47:16 Frankenstein (THE EDGAR WINTER GROUP cover)

53:27 The Alchemist

1:00:42 Book Of Thel

1:10:00 Road To Hell



Encore:



1:15:59 Tears Of The Dragon

1:25:25 Gods Of War







+0 -1



просмотров: 115

