Новости
*Барабанщик DEATH: «Когда "Symbolic" вышел, его просто ненави... 90
*Новый альбом HELLOWEEN доступен для прослушивания 46
*CRADLE OF FILTH уволили гитариста 37
*Бывшие члены ответили лидеру CRADLE OF FILTH 33
*Бывшая клавишница CRADLE OF FILTH: «Мы несколько месяцев наз... 30
6 сен 2025 : 		 Видео полного выступления BRUCE DICKINSON

2 сен 2025 : 		 BRUCE DICKINSON: «Ничего особенного для голоса не делаю»

30 авг 2025 : 		 Полное видео с выступления BRUCE DICKINSON

29 авг 2025 : 		 Почему сольно BRUCE DICKINSON исполняет более тяжелую музыку

27 авг 2025 : 		 Видео полного выступления BRUCE DICKINSON

25 авг 2025 : 		 BRUCE DICKINSON: «Я не боюсь маленьких площадок»

24 авг 2025 : 		 BRUCE DICKINSON исполнил IRON MAIDEN

19 авг 2025 : 		 BRUCE DICKINSON планирует живую запись

15 авг 2025 : 		 У BRUCE DICKINSON есть 18 треков

8 авг 2025 : 		 BRUCE DICKINSON обещает альбом в 2027

26 июл 2025 : 		 Новый релиз BRUCE DICKINSON доступен для прослушивания

16 июл 2025 : 		 Обновленная композиция BRUCE DICKINSON

3 июл 2025 : 		 Обновленная композиция BRUCE DICKINSON

11 июн 2025 : 		 BRUCE DICKINSON переделал "Balls To Picasso"

4 июн 2025 : 		 BRUCE DICKINSON о прослушивании в IRON MAIDEN

5 май 2025 : 		 BRUCE DICKINSON дал совет молодым

1 май 2025 : 		 BRUCE DICKINSON: «У меня есть 18 демо...»

30 мар 2025 : 		 BRUCE DICKINSON готов записывать новый альбом

30 мар 2025 : 		 Новый релиз BRUCE DICKINSON выйдет летом

23 мар 2025 : 		 BRUCE DICKINSON о самолете IRON MAIDEN

17 мар 2025 : 		 ADRIAN SMITH о работе с BRUCE DICKINSON

29 окт 2024 : 		 BRUCE DICKINSON: «Я ценю каждый день на Земле»

30 июл 2024 : 		 Новое видео BRUCE DICKINSON

23 июл 2024 : 		 BRUCE DICKINSON не любит змей

22 июл 2024 : 		 BRUCE DICKINSON исполнил Alexander The Great

21 июл 2024 : 		 SHARON OSBOURNE: «Есть один из IRON MAIDEN, завидующий моему мужу»
Видео полного выступления BRUCE DICKINSON



Видео полного выступления BRUCE DICKINSON, которое состоялось 28 августа в House Of Blues, Houston, Texas, доступно для просмотра ниже:

00:53 Accident Of Birth
05:32 Abduction
09:28 Laughing In The Hiding Bush
14:40 Shadow Of The Gods
23:16 Chemical Wedding
28:47 Flash Of The Blade (IRON MAIDEN song)
33:45 Resurrection Men
41:19 Rain On The Graves
46:07 Drum Solo
47:16 Frankenstein (THE EDGAR WINTER GROUP cover)
53:27 The Alchemist
1:00:42 Book Of Thel
1:10:00 Road To Hell

Encore:

1:15:59 Tears Of The Dragon
1:25:25 Gods Of War




просмотров: 115

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
