Будут ли новые пластинки OBITUARY?



DONALD TARDY в недавнем интервью спросили, планируют ли OBITUARY в 2026/27 году выпустить новую пластинку:



«В рок-н-ролльной индустрии ты строишь планы, но ничего не получается, и когда тебя отталкивают, это случается всегда. Так что я не хочу говорить людям, что будет новый альбом, потому что так ли это будет? Мы не знаем. Мы чертовски хорошо проводим время. Мы с моим братом отлично проводим время!



Должен ли быть еще один альбом? Возможно. Возможно, ради фанатов. Начиная свою 40-летнюю карьеру, мы задаемся вопросом, к чему мы придем в этой карьере? И как долго это продлится? Хотим ли мы этого? Можем ли мы это сделать? И должны ли мы это делать?



Итак, отвечая на вопрос, мы любим писать музыку, и нам нравится идея нового альбома, но мы определенно не будем торопиться и напишем лучшие песни, какие только сможем, точно так же, как мы сделали с "Dying Of Everything". Итак, 26-й и 27-й годы будут посвящены сочинению материала, а затем записи альбома. Мы подумали, что если мы все еще будем на этой стадии и сможем это сделать, то будет еще один альбом, просто потому, что фэны этого заслуживают. И мы по-прежнему хорошо проводим время, занимаясь своим делом!»







