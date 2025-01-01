Arts
*

Obituary

*



8 сен 2025 : 		 Будут ли новые пластинки OBITUARY?

7 сен 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления OBITUARY

10 авг 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления OBITUARY

21 июл 2025 : 		 OBITUARY думают о новом альбоме

23 янв 2025 : 		 OBITUARY отметят юбилей "Cause Of Death"

1 окт 2024 : 		 Видео полного выступления OBITUARY

16 авг 2024 : 		 OBITUARY отметят юбилей "World Demise"

20 апр 2024 : 		 Новое видео OBITUARY

15 янв 2024 : 		 Барабанщик OBITUARY о бывшем гитаристе

26 дек 2023 : 		 Вокалист OBITUARY: «Некоторые папы хорошо справляются со своей работой»

14 дек 2023 : 		 Почему OBITUARY так редко выпускают новую музыку?

1 сен 2023 : 		 OBITUARY попали в аварию

28 авг 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления OBITUARY

24 апр 2023 : 		 Новое видео OBITUARY

11 апр 2023 : 		 Специальная версия альбома OBITUARY

1 апр 2023 : 		 Стримы от OBITUARY

22 янв 2023 : 		 Барабанщик OBITUARY — об альбоме METALLICA "...And Justice For All": «У меня нет претензий к звуку»

17 янв 2023 : 		 Вокалист OBITUARY — о совместном туре со SLAYER: «Эти ребята были очень крутыми»

13 янв 2023 : 		 Новый альбом OBITUARY доступен для прослушивания

6 янв 2023 : 		 Видео с текстом от OBITUARY

5 янв 2023 : 		 Барабанщик OBITUARY о новом альбоме

2 дек 2022 : 		 Новая песня OBITUARY

15 ноя 2022 : 		 OBITUARY исполнили новую песню

11 ноя 2022 : 		 Новое видео OBITUARY

17 июл 2022 : 		 OBITUARY переиздают концертные альбомы

23 фев 2022 : 		 Новый альбом OBITUARY уже готов. Но мы вам его не дадим!
Будут ли новые пластинки OBITUARY?



DONALD TARDY в недавнем интервью спросили, планируют ли OBITUARY в 2026/27 году выпустить новую пластинку:

«В рок-н-ролльной индустрии ты строишь планы, но ничего не получается, и когда тебя отталкивают, это случается всегда. Так что я не хочу говорить людям, что будет новый альбом, потому что так ли это будет? Мы не знаем. Мы чертовски хорошо проводим время. Мы с моим братом отлично проводим время!

Должен ли быть еще один альбом? Возможно. Возможно, ради фанатов. Начиная свою 40-летнюю карьеру, мы задаемся вопросом, к чему мы придем в этой карьере? И как долго это продлится? Хотим ли мы этого? Можем ли мы это сделать? И должны ли мы это делать?

Итак, отвечая на вопрос, мы любим писать музыку, и нам нравится идея нового альбома, но мы определенно не будем торопиться и напишем лучшие песни, какие только сможем, точно так же, как мы сделали с "Dying Of Everything". Итак, 26-й и 27-й годы будут посвящены сочинению материала, а затем записи альбома. Мы подумали, что если мы все еще будем на этой стадии и сможем это сделать, то будет еще один альбом, просто потому, что фэны этого заслуживают. И мы по-прежнему хорошо проводим время, занимаясь своим делом!»




просмотров: 181

