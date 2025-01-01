8 сен 2025



ROB HALFORD: «Оззи понимал, что часики тикают»



ROB HALFORD в интервью "Out Of The Box" ответил на вопрос, почему группы не было на концерте "Back To The Beginning":



«SCORPIONS обратились к нам задолго до того, как состоялось невероятное мероприятие с BLACK SABBATH и Оззи, и попросили сыграть с ними в Ганновере, Германия, в тот же день. Поэтому мы взяли на себя обязательство сыграть на концерте SCORPIONS. Мы знали этих ребят очень давно. И поэтому мы были связаны обязательствами выступить на концерте. Нам позвонили по поводу "Back To The Beginning", и мы до этого слышали, что ходят слухи, что мероприятие состоится. Оно должно было состояться. И в душе я думал: "Шэрон свяжется с нами. Я просто знаю это. Я не знаю, как мы будем выкручиваться и объяснять, что нам очень жаль". И вот так это превратилось в дилемму. Так что пока Оззи занимался своим делом в Бирмингеме, мы занимались своим на сцене в Ганновере, Германия».



Он упомянул, что JUDAS PRIEST выпустили кавер-версию песни BLACK SABBATH «War Pigs» всего за три дня до «Back To The Beginning», и добавил:



«Я думаю, мы продемонстрировали свою любовь к группе, когда записали кавер на "War Pigs", которая была так прекрасно принята всеми, так благосклонно. Мы не знали, что получится. Мы отправились в студию с ощущением, что это великая классическая песня BLACK SABBATH. Мы не хотели её испортить. Мы собирались отдать ей дань уважения и почтения, которых она заслуживает. И мы действительно внесли свой вклад, и я рад, что мы смогли сделать что-то для этого события и стать частью того прекрасного дня».



Вспоминая о моменте, когда он узнал о кончине Оззи, Rob сказал:



«Мы только прилетели с одного из последних концертов в Европе. Мы приехали в Великобританию на день отдыха, а на следующий день у нас был запланирован концерт в Великобритании. И мне позвонила наша менеджер Джейн Эндрюс. Она спросила: "Ты сидишь?" Я ответил: "Да". Она сказала: "Оззи больше нет". Я спросил: "Что значит "Оззи больше нет"?" — "Он скончался". Я такой: "Что?" Она: "Да, я только что услышала новость". Я понял, что это не шутка, но мозг не мог это осознать... Потому что я думал, что всё ещё под кайфом, я всё ещё в восторге, как и все мы, от концерта. Я всё время смотрел клипы с этого мероприятия. Люди присылали мне сообщения: "Я здесь. Посмотри этот клип". И я всё ещё был там, я всё ещё был на том празднике, на той вечеринке, я ощущал тот прекрасный момент, который он подарил стольким людям на футбольном стадионе Астон Виллы и миллионам людей по всему миру через Интернет. Мы всё ещё кричали: "Да! Оззи, Оззи, Оззи!" А потом я узнал эту новость и не мог говорить. И я сидел ошеломлённый, как и все мы. А затем мой телефон начал звонить, и я говорил: "Это правда". И я просто пытался это осознать, но не мог. У меня кружилась голова. А потом пошли слёзы. И я был потерян, как и все мы были потеряны, когда узнали эту новость в тот день».



После того, как ведущий заметил, что Осборн по крайней мере получил шанс выступить в последний раз, в окружении всех своих друзей и семьи, Halford продолжил:



«Мы все думаем об этой стороне его ухода. И я выскажу свою личную точку зрения. Он был сильным человеком и сражался с болезнью Паркинсона, как и Glenn до сих пор. Но он дошёл до того момента, когда, я думаю, он понял, что, учитывая все остальные проблемы со здоровьем, его время истекает. И я знаю, что Шэрон понадобился год, чтобы организовать всё это — благослови её Бог — и когда все эти группы начали собираться, моё сердце кричало: "Боже, как бы я хотел быть там!" А потом шоу состоялось. Мы смотрели на него и плакали, когда он пел: "Mama, I'm Coming Home". У Оззи есть и другие великолепные треки. А потом наступил важный момент с BLACK SABBATH, с настоящей — я не буду говорить "настоящей" группой, это слишком жестоко. Он выступил с группой, которую мы любим. Bill Ward на барабанах, Geezer Butler на басу, Tony Iommi на гитаре, Оззи на вокале, они — BLACK SABBATH. Это были радость, празднование, любовь и всё остальное. Это было видно по его лицу. Он сиял. Я никогда не видел его таким счастливым. Так как же, по-вашему, он себя чувствовал, когда на следующий день вернулся домой в Виндзор, сел в кресло и просто сидел там? "Всё кончено". Я думаю, что каким-то образом ваше тело говорит, что пора отпустить ситуацию. Вы делаете глубокий вдох и просто отпускаете.



Паркинсон — это действительно очень жестокая, ужасная болезнь. Она постепенно разрушает твою жизнь — очень медленно. И, возможно, он подумал: "Я не уйду таким образом. Я уйду по-своему". И если он так и поступил, то да благословит его Бог ещё больше».







+0 -0



просмотров: 172

