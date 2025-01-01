Новая песня PRIMAL FEAR

I Am The Primal Fear, новое видео группы PRIMAL FEAR, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Domination, выходящего пятого сентября на Reigning Phoenix Music:
01. The Hunter
02. Destroyer
03. Far Away
04. I Am The Primal Fear
05. Tears Of Fire
06. Heroes And Gods
07. Hallucinations
08. Eden (feat. Melissa Bonny of AD INFINITUM)
09. Scream
10. The Dead Don't Die
11. Crossfire
12. March Boy March
13. A Tune I Won't Forget
Bonus track (physical only, excluding jewel case CD)
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет