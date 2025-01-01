Arts
Новости
*

Primal Fear

*



5 сен 2025 : 		 RALF SCHEEPERS: «PRIMAL FEAR был бы и без Sinner'a»

4 сен 2025 : 		 Новая песня PRIMAL FEAR

18 авг 2025 : 		 Лидер PRIMAL FEAR: «Не дают нам визы в США!»

31 июл 2025 : 		 Новое видео PRIMAL FEAR

12 июн 2025 : 		 Новое видео PRIMAL FEAR

13 май 2025 : 		 Видео с выступления PRIMAL FEAR

5 май 2025 : 		 Басист PRIMAL FEAR рвется в бой!

24 апр 2025 : 		 Новое видео PRIMAL FEAR

25 сен 2024 : 		 PRIMAL FEAR выбирают из 25 песен

3 сен 2024 : 		 PRIMAL FEAR нашли барабанщика

28 авг 2024 : 		 THALÌA BELLAZECCA в PRIMAL FEAR

26 авг 2024 : 		 MAGNUS KARLSSON выступит с PRIMAL FEAR

24 авг 2024 : 		 PRIMAL FEAR лишились четырех музыкантов

5 июн 2024 : 		 PRIMAL FEAR на REIGNING PHOENIX MUSIC

23 фев 2024 : 		 Новая песня PRIMAL FEAR

14 фев 2024 : 		 Matt Sinner вновь у микрофона

16 сен 2023 : 		 Успехи в чартах PRIMAL FEAR

4 сен 2023 : 		 Видео с выступления PRIMAL FEAR

31 авг 2023 : 		 Новая песня PRIMAL FEAR

20 июл 2023 : 		 Новое видео PRIMAL FEAR

31 май 2023 : 		 Новое видео PRIMAL FEAR

10 фев 2023 : 		 Новый альбом PRIMAL FEAR выйдет осенью

24 июн 2022 : 		 Видео с текстом от PRIMAL FEAR

10 июн 2022 : 		 PRIMAL FEAR все еще не могут

13 май 2022 : 		 Переиздание PRIMAL FEAR выйдет летом

9 фев 2022 : 		 Гитарист PRIMAL FEAR выпускает сольный альбом
Новая песня PRIMAL FEAR



I Am The Primal Fear, новое видео группы PRIMAL FEAR, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Domination, выходящего пятого сентября на Reigning Phoenix Music:

01. The Hunter
02. Destroyer
03. Far Away
04. I Am The Primal Fear
05. Tears Of Fire
06. Heroes And Gods
07. Hallucinations
08. Eden (feat. Melissa Bonny of AD INFINITUM)
09. Scream
10. The Dead Don't Die
11. Crossfire
12. March Boy March
13. A Tune I Won't Forget

Bonus track (physical only, excluding jewel case CD)

14. Bridges Will Burn




1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом