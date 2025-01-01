×
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Форум
Ссылки
Контакты
Барабанщик DEATH: «Когда "Symbolic" вышел, его просто ненави...
47
Новый альбом HELLOWEEN доступен для прослушивания
46
CRADLE OF FILTH уволили гитариста
37
Бывшие члены ответили лидеру CRADLE OF FILTH
31
Бывшая клавишница CRADLE OF FILTH: «Мы несколько месяцев наз...
30
Фраза, имя группы
Группы в стиле
Acoustic
Adult Oriented
Alternative
Ambient
Angry
Art
Atmospheric
Avantgarde
Battle
Black
Blues
Brutal
Christian
Classic
Country
Cyber
Dark
Death
Doom
Drone
Electro
Epic
Ethereal
Ethno
Extreme
Fantasy
Folk
Funk
Fusion
Future
Glam
Gore
Gothic
Grind
Grunge
Hard
Heavy
Horror
Indie
Industrial
Instrumental
J
Jazz
Math
Medieval
Melodic
Metal
Modern
Neo
Neoclassic
New
Noise
Nu
Pagan
Pop
Post
Power
Progressive
Psychedelic
Punk
Rap
Ritual
Rock
Ska
Sludge
Space
Speed
Stoner
Symphonic
Synth
Technical
Thrash
Trip
Viking
Acoustic
Ambient
Blues
Body Music
Classic
Core
Death'n'Roll
Electro
Ethno
Folk
Fusion
Gothic
Hard 'n' Heavy
Industrial
Instrumental
Jazz
Metal
Neoclassic
Noise
Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
Дата :
с
по
Барабанщик DEATH: «Когда "Symbolic" вышел, его просто ненави...
47
Новый альбом HELLOWEEN доступен для прослушивания
46
CRADLE OF FILTH уволили гитариста
37
Бывшие члены ответили лидеру CRADLE OF FILTH
31
Бывшая клавишница CRADLE OF FILTH: «Мы несколько месяцев наз...
30
все новости группы
Novembers Doom
США
Death Metal
Doom Metal
http://www.novembersdoom.com
Myspace:
http://www.myspace.com/novembersdoom
Facebook:
https://www.facebook.com/NovembersDoom1989
4 сен 2025
:
Новое видео NOVEMBERS DOOM
2 авг 2025
:
Видео с текстом от NOVEMBERS DOOM
24 июн 2025
:
Новое видео NOVEMBERS DOOM
24 июл 2020
:
Обучающее видео от NOVEMBERS DOOM
4 июл 2020
:
Обучающее видео от NOVEMBERS DOOM
29 окт 2019
:
Новое видео NOVEMBERS DOOM
16 сен 2019
:
Новый альбом NOVEMBERS DOOM выйдет осенью
2 ноя 2018
:
NOVEMBERS DOOM на PROPHECY PRODUCTIONS
22 мар 2017
:
Видео с текстом от NOVEMBERS DOOM
30 янв 2017
:
Новая песня NOVEMBERS DOOM
6 окт 2016
:
NOVEMBERS DOOM готовы к записи
9 май 2015
:
Новое видео NOVEMBERS DOOM
24 июн 2014
:
Новая песня NOVEMBERS DOOM
10 июн 2014
:
Новая песня NOVEMBERS DOOM
2 май 2014
:
Новый альбом NOVEMBERS DOOM выйдет в июле
22 май 2012
:
Участники NOVEMBERS DOOM основали винил-лейбл
29 авг 2011
:
NOVEMBERS DOOM расстались с ударником
8 май 2011
:
Новое видео NOVEMBERS DOOM
11 мар 2011
:
Новая песня NOVEMBERS DOOM
25 фев 2011
:
Новый альбом NOVEMBERS DOOM выйдет в мае
4 ноя 2010
:
NOVEMBERS DOOM записывают новый альбом
17 фев 2010
:
Новое видео NOVEMBERS DOOM
11 апр 2009
:
Новая песня NOVEMBERS DOOM
19 янв 2009
:
NOVEMBERS DOOM в студии
29 май 2008
:
Обнародована дата выхода DVD NOVEMBERS DOOM "The Novella Vosselaar"
26 янв 2008
:
Ранние альбомы NOVEMBERS DOOM будут переизданы
2 окт 2007
:
NOVEMBERS DOOM проведут акустический концерт в Европе
13 июн 2007
:
NOVEMBERS DOOM запишут концертный DVD
21 дек 2006
:
Новые материалы NOVEMBERS DOOM в сети
2 ноя 2006
:
Подробности релиза нового альбома NOVEMBERS DOOM
21 июн 2006
:
Обнародовано название нового альбома NOVEMBERS DOOM
10 апр 2006
:
NOVEMBERS DOOM сочиняют новые песни
сегодня
Новое видео NOVEMBERS DOOM
Ravenous, новое видео NOVEMBERS DOOM, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома Major Arcana, выход которого намечен на 19 сентября на Prophecy Productions:
01. June
02. Major Arcana
03. Ravenous
04. Mercy
05. The Dance
06. The Fool
07. Bleed Static
08. Chatter
09. Dusking Day
10. XXII
+0
-0
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
Сообщений нет
просмотров: 21
1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
Литература
Ссылки
Форум
Блоги
Чат
[
]
Контакты
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет