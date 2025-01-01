Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Барабанщик DEATH: «Когда "Symbolic" вышел, его просто ненави... 47
*Новый альбом HELLOWEEN доступен для прослушивания 46
*CRADLE OF FILTH уволили гитариста 37
*Бывшие члены ответили лидеру CRADLE OF FILTH 31
*Бывшая клавишница CRADLE OF FILTH: «Мы несколько месяцев наз... 30
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Барабанщик DEATH: «Когда "Symbolic" вышел, его просто ненави... 47
*Новый альбом HELLOWEEN доступен для прослушивания 46
*CRADLE OF FILTH уволили гитариста 37
*Бывшие члены ответили лидеру CRADLE OF FILTH 31
*Бывшая клавишница CRADLE OF FILTH: «Мы несколько месяцев наз... 30
[= ||| все новости группы



*

Novembers Doom

*



4 сен 2025 : 		 Новое видео NOVEMBERS DOOM

2 авг 2025 : 		 Видео с текстом от NOVEMBERS DOOM

24 июн 2025 : 		 Новое видео NOVEMBERS DOOM

24 июл 2020 : 		 Обучающее видео от NOVEMBERS DOOM

4 июл 2020 : 		 Обучающее видео от NOVEMBERS DOOM

29 окт 2019 : 		 Новое видео NOVEMBERS DOOM

16 сен 2019 : 		 Новый альбом NOVEMBERS DOOM выйдет осенью

2 ноя 2018 : 		 NOVEMBERS DOOM на PROPHECY PRODUCTIONS

22 мар 2017 : 		 Видео с текстом от NOVEMBERS DOOM

30 янв 2017 : 		 Новая песня NOVEMBERS DOOM

6 окт 2016 : 		 NOVEMBERS DOOM готовы к записи

9 май 2015 : 		 Новое видео NOVEMBERS DOOM

24 июн 2014 : 		 Новая песня NOVEMBERS DOOM

10 июн 2014 : 		 Новая песня NOVEMBERS DOOM

2 май 2014 : 		 Новый альбом NOVEMBERS DOOM выйдет в июле

22 май 2012 : 		 Участники NOVEMBERS DOOM основали винил-лейбл

29 авг 2011 : 		 NOVEMBERS DOOM расстались с ударником

8 май 2011 : 		 Новое видео NOVEMBERS DOOM

11 мар 2011 : 		 Новая песня NOVEMBERS DOOM

25 фев 2011 : 		 Новый альбом NOVEMBERS DOOM выйдет в мае

4 ноя 2010 : 		 NOVEMBERS DOOM записывают новый альбом

17 фев 2010 : 		 Новое видео NOVEMBERS DOOM

11 апр 2009 : 		 Новая песня NOVEMBERS DOOM

19 янв 2009 : 		 NOVEMBERS DOOM в студии

29 май 2008 : 		 Обнародована дата выхода DVD NOVEMBERS DOOM "The Novella Vosselaar"

26 янв 2008 : 		 Ранние альбомы NOVEMBERS DOOM будут переизданы
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Новое видео NOVEMBERS DOOM



zoom
Ravenous, новое видео NOVEMBERS DOOM, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома Major Arcana, выход которого намечен на 19 сентября на Prophecy Productions:

01. June
02. Major Arcana
03. Ravenous
04. Mercy
05. The Dance
06. The Fool
07. Bleed Static
08. Chatter
09. Dusking Day
10. XXII




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 21

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом