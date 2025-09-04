Arts
Новости
*Новый альбом HELLOWEEN доступен для прослушивания 46
*CRADLE OF FILTH уволили гитариста 37
*Барабанщик DEATH: «Когда "Symbolic" вышел, его просто ненави... 35
*Бывшие члены ответили лидеру CRADLE OF FILTH 31
*Погиб бывший гитарист MASTODON 31
Battle Beast

4 сен 2025 : 		 Новое видео BATTLE BEAST

6 авг 2025 : 		 Новое видео BATTLE BEAST

18 июн 2025 : 		 Видео полного выступления BATTLE BEAST

4 июн 2025 : 		 Новое видео BATTLE BEAST

12 май 2025 : 		 Новое видео BATTLE BEAST

14 апр 2025 : 		 Концертное видео BATTLE BEAST

14 мар 2025 : 		 Концертное видео BATTLE BEAST

4 июн 2024 : 		 Вокалистка BATTLE BEAST радуется месячни...

31 май 2024 : 		 Вокалистка BATTLE BEAST: «На сцене я боевая сучка!»

24 май 2024 : 		 BATTLE BEAST думают о новом материале

24 апр 2024 : 		 Концертное видео BATTLE BEAST

23 апр 2024 : 		 Вокалистка BATTLE BEAST: «Я стала больше ценить жизнь»

16 дек 2022 : 		 Вокалистка BATTLE BEAST — о проблемах с весом

2 май 2022 : 		 Новая песня BATTLE BEAST

19 мар 2022 : 		 Новый сингл BATTLE BEAST

5 фев 2022 : 		 Успехи в чартах BATTLE BEAST

21 янв 2022 : 		 Новое видео BATTLE BEAST

7 янв 2022 : 		 Новое видео BATTLE BEAST

26 ноя 2021 : 		 Новое видео BATTLE BEAST

22 окт 2021 : 		 Новое видео BATTLE BEAST

4 окт 2021 : 		 Новый альбом BATTLE BEAST выйдет зимой

25 янв 2021 : 		 BATTLE BEAST остались на NUCLEAR BLAST

18 июн 2020 : 		 Вокалистка BATTLE BEAST работает над сольным альбомом

17 окт 2019 : 		 Профессиональное видео с выступления BATTLE BEAST

27 мар 2019 : 		 Видео с текстом от BATTLE BEAST

22 мар 2019 : 		 Новое видео BATTLE BEAST
Новое видео BATTLE BEAST



Angel Of Midnight, новое видео BATTLE BEAST, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома STEELBOUND, релиз которого намечен на 17 октября.




4 сен 2025
M
Mad Katz
Честный 6-ой номер, никаких фильтров.
4 сен 2025
olly71
сдаётся мне господа что это чистой воды нейронка .
4 сен 2025
R
R0ck_N_R0lla
"Такая сладенькая: ушки красненькие, носик в угрях, жопа толстая и шершавая, как ананас… Валькирия!" (с)
