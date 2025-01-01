Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Барабанщик DEATH: «Когда "Symbolic" вышел, его просто ненави... 54
*Новый альбом HELLOWEEN доступен для прослушивания 46
*CRADLE OF FILTH уволили гитариста 37
*Бывшие члены ответили лидеру CRADLE OF FILTH 32
*Бывшая клавишница CRADLE OF FILTH: «Мы несколько месяцев наз... 30
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Барабанщик DEATH: «Когда "Symbolic" вышел, его просто ненави... 54
*Новый альбом HELLOWEEN доступен для прослушивания 46
*CRADLE OF FILTH уволили гитариста 37
*Бывшие члены ответили лидеру CRADLE OF FILTH 32
*Бывшая клавишница CRADLE OF FILTH: «Мы несколько месяцев наз... 30
[= ||| все новости группы



*

Green Carnation

*



5 сен 2025 : 		 Новый альбом группы GREEN CARNATION доступен для прослушивания

4 авг 2025 : 		 Новое видео GREEN CARNATION

8 июл 2025 : 		 Новое видео GREEN CARNATION

30 июн 2022 : 		 Кавер-версия JIM CROCE от GREEN CARNATION

18 дек 2020 : 		 Новое видео GREEN CARNATION

26 май 2020 : 		 Видео с текстом от GREEN CARNATION

9 май 2020 : 		 Новый альбом GREEN CARNATION доступен для прослушивания

20 мар 2020 : 		 Концерт GREEN CARNATION в прямом эфире

5 мар 2020 : 		 Новое видео GREEN CARNATION

16 фев 2020 : 		 Новый альбом GREEN CARNATION выйдет весной

7 дек 2019 : 		 GREEN CARNATION выпустят новый альбом в первой половине 2020 года

3 сен 2019 : 		 GREEN CARNATION записывают новый альбом

7 июл 2015 : 		 GREEN CARNATION поедут в тур в 2016

28 фев 2014 : 		 GREEN CARNATION соберутся для нового концерта

17 июл 2008 : 		 Бывший вокалист GREEN CARNATION сообщает о своём сольном альбоме

21 май 2007 : 		 Новое видео от GREEN CARNATION

12 апр 2007 : 		 GREEN CARNATION начинают работу над новым материалом

30 ноя 2006 : 		 GREEN CARNATION : подробности релиза DVD "A Night Under the Dam"

24 сен 2006 : 		 В сети доступен отрывок с нового DVD GREEN CARNATION

6 дек 2005 : 		 GREEN CARNATION : басист "отработал" свое

5 ноя 2005 : 		 GREEN CARNATION выложили новый трек

31 окт 2005 : 		 GREEN CARNATION: возвращение басиста

25 окт 2005 : 		 GREEN CARNATION обещают много концертов в будущем году

6 окт 2005 : 		 Гитарист GREEN CARNATION женился

20 сен 2005 : 		 GREEN CARNATION выпустят эксклюзивный акустический EP

13 авг 2005 : 		 GREEN CARNATION выложили новый трек
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Новый альбом группы GREEN CARNATION доступен для прослушивания



zoom
'A Dark Poem, Part I: The Shores of Melancholia", новый альбом GREEN CARNATION, доступен для прослушивания ниже.




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 115

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом