×
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Форум
Ссылки
Контакты
Барабанщик DEATH: «Когда "Symbolic" вышел, его просто ненави...
54
Новый альбом HELLOWEEN доступен для прослушивания
46
CRADLE OF FILTH уволили гитариста
37
Бывшие члены ответили лидеру CRADLE OF FILTH
32
Бывшая клавишница CRADLE OF FILTH: «Мы несколько месяцев наз...
30
Фраза, имя группы
Группы в стиле
Acoustic
Adult Oriented
Alternative
Ambient
Angry
Art
Atmospheric
Avantgarde
Battle
Black
Blues
Brutal
Christian
Classic
Country
Cyber
Dark
Death
Doom
Drone
Electro
Epic
Ethereal
Ethno
Extreme
Fantasy
Folk
Funk
Fusion
Future
Glam
Gore
Gothic
Grind
Grunge
Hard
Heavy
Horror
Indie
Industrial
Instrumental
J
Jazz
Math
Medieval
Melodic
Metal
Modern
Neo
Neoclassic
New
Noise
Nu
Pagan
Pop
Post
Power
Progressive
Psychedelic
Punk
Rap
Ritual
Rock
Ska
Sludge
Space
Speed
Stoner
Symphonic
Synth
Technical
Thrash
Trip
Viking
Acoustic
Ambient
Blues
Body Music
Classic
Core
Death'n'Roll
Electro
Ethno
Folk
Fusion
Gothic
Hard 'n' Heavy
Industrial
Instrumental
Jazz
Metal
Neoclassic
Noise
Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
Дата :
с
по
Барабанщик DEATH: «Когда "Symbolic" вышел, его просто ненави...
54
Новый альбом HELLOWEEN доступен для прослушивания
46
CRADLE OF FILTH уволили гитариста
37
Бывшие члены ответили лидеру CRADLE OF FILTH
32
Бывшая клавишница CRADLE OF FILTH: «Мы несколько месяцев наз...
30
все новости группы
Green Carnation
Норвегия
Progressive Rock
Acoustic Rock
Progressive Metal
http://www.greencarnation.no
Myspace:
https://www.instagram.com/green2carnation/
Facebook:
https://www.facebook.com/GreenCarnationNorway
5 сен 2025
:
Новый альбом группы GREEN CARNATION доступен для прослушивания
4 авг 2025
:
Новое видео GREEN CARNATION
8 июл 2025
:
Новое видео GREEN CARNATION
30 июн 2022
:
Кавер-версия JIM CROCE от GREEN CARNATION
18 дек 2020
:
Новое видео GREEN CARNATION
26 май 2020
:
Видео с текстом от GREEN CARNATION
9 май 2020
:
Новый альбом GREEN CARNATION доступен для прослушивания
20 мар 2020
:
Концерт GREEN CARNATION в прямом эфире
5 мар 2020
:
Новое видео GREEN CARNATION
16 фев 2020
:
Новый альбом GREEN CARNATION выйдет весной
7 дек 2019
:
GREEN CARNATION выпустят новый альбом в первой половине 2020 года
3 сен 2019
:
GREEN CARNATION записывают новый альбом
7 июл 2015
:
GREEN CARNATION поедут в тур в 2016
28 фев 2014
:
GREEN CARNATION соберутся для нового концерта
17 июл 2008
:
Бывший вокалист GREEN CARNATION сообщает о своём сольном альбоме
21 май 2007
:
Новое видео от GREEN CARNATION
12 апр 2007
:
GREEN CARNATION начинают работу над новым материалом
30 ноя 2006
:
GREEN CARNATION : подробности релиза DVD "A Night Under the Dam"
24 сен 2006
:
В сети доступен отрывок с нового DVD GREEN CARNATION
6 дек 2005
:
GREEN CARNATION : басист "отработал" свое
5 ноя 2005
:
GREEN CARNATION выложили новый трек
31 окт 2005
:
GREEN CARNATION: возвращение басиста
25 окт 2005
:
GREEN CARNATION обещают много концертов в будущем году
6 окт 2005
:
Гитарист GREEN CARNATION женился
20 сен 2005
:
GREEN CARNATION выпустят эксклюзивный акустический EP
13 авг 2005
:
GREEN CARNATION выложили новый трек
1 июл 2005
:
GREEN CARNATION ищут студию и пишут акустический альбом
3 янв 2005
:
GREEN CARNATION: новые сэмплы
27 дек 2004
:
Концертное видео GREEN CARNATION
13 май 2004
:
GREEN CARNATION: продолжение последует?
31 окт 2002
:
GREEN CARNATION запишут новый альбом
сегодня
Новый альбом группы GREEN CARNATION доступен для прослушивания
'A Dark Poem, Part I: The Shores of Melancholia", новый альбом GREEN CARNATION, доступен для прослушивания ниже.
+0
-0
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
Сообщений нет
просмотров: 115
1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
Литература
Ссылки
Форум
Блоги
Чат
[
]
Контакты
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет