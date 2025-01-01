сегодня



Фрагмент нового релиза WHITESNAKE



Easier Said Than Done (Official 2025 Remix), видео WHITESNAKE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из обновленной версии альбома Forevermore, "Forevermore: Revisited, Remixed And Remastered", выход которой намечен на 26 сентября:



Forevermore Box – 2025



Disc 1. Remixes:

“Love Will Set You Free” (Accpella intro, ZZ GTR’s)

“Steal Your Heart Away”

“Easier Said Than Done”

“All Out Of Luck”

“One Of These Days”

“I Need You (Shine A Light)”

“Whipping Boy Blues” (w swamp Reb solo)

“Love & Treat Me Right”

“Tell Me How” (A Capella intro from Rock Album)

“Fare Thee Well”

“My Evil Ways” (short)

“Dogs In The Street”

“Forevermore” (featuring the Hook City Strings)

“Easier Said Than Done” Unzipped (featuring the Hook City Strings)

“Forevermore” Unzipped (featuring the Hook City Strings)



Disc 2. Original Remaster:

“Steal Your Heart Away”

“All Out Of Luck”

“Love Will Set You Free”

“Easier Said Than Done”

“Tell Me How”

“I Need You (Shine A Light)”

“One Of These Days”

“Love & Treat Me Right”

“Dogs In The Street”

“Fare Thee Well”

“Whipping Boy Blues”

“My Evil Ways”

“Forevermore”

“Easier Said Than Done” Original Unzipped (Cake Mix)

“Forevermore” Original Unzipped



Disc 3 Alternative Mixes, “Nevermore”, Live, WSTV:



Bonus Alternate versions:

“Forevermore” GTR & Strings Only

“Easier Said Than Done” Strings Only

“Love Will Set You Free” (Alternate Rhythm Guitar & Solo)

“Whipping Boy Blues” (Doug solo)

“My Evil Ways Long” (Tichyfied Mix)

“One Of These Days” Original Unzipped (Campfire Mix)

“Fare Thee Well” Original Unzipped (Campfire Mix)



“Nevermore” DC & Doug Demos:

“The Badger” remix

“G-Riff”

“A-Riff”

“D-Stomp”

“Crazy Short”

“Heavy Groove”

“Celtic Riff”

“Blues Thing”

“Drone Thing”

“Cindy’s Asleep”



Live:



“Made in Japan” Forevermore songs Remixed:

“Steal Your Heart Away” TG

“Forevermore” TG

“Love Will Set You Free” TG



WSTV 8-14-12:

“Easier Said than Done” (Early Rehearsal) TG

“Love Will Set You Free” TG

“Fare Thee Well” TG

“Easier Said Than Done” (Outtake) TG



Disc 4. Evolutions:

“Love Will Set You Free”

“Steal Your Heart Away”

“Easier Said Than Done”

“All Out Of Luck”

“One Of These Days”

“I Need You (Shine A Light)”

“Whipping Boy Blues”

“Love & Treat Me Right”

“Tell Me How”

“Fare Thee Well”

“My Evil Ways”

“Dogs In The Street”

“Forevermore”



Disc 5. Blu-Ray:



Promo Videos Mostly (Same Mix As):

“Love Will Set You Free” (1.1 except solo)

“Steal Your Heart Away” (1.2)

“Easier Said Than Done” (1.3)

“One of These days” (1.5)

“Whipping Boys Blues” (1.7)

“Love & Treat Me Right” (1.8)

“Tell Me How” (1.9)

“Fare Thee Well” (1.10)

“Forevermore” (featuring the Hook City Strings) (1.13)

“Easier Said Than Done” Unzipped (featuring the Hook City Strings) (1.14)

“Forevermore” Unzipped (featuring the Hook City Strings) (1.15)



Live:

“Made in Japan” Forevermore songs Remixed:

“Steal Your Heart Away” (3.18)

“Forevermore” (3.19)

“Love Will Set You Free” (3.20)



Snakeskin boots on the road.



Starkers in Wolverhampton/Westbury:

“Fare Thee Well”

“One of These Days”



WSTV Episode 8-14-12:

“Easier Said Than Done” (Early Rehearsal Excerpt)

“Love Will Set You Free”

“Fare Thee Well”

“Easier Said than Done” (Early Rehearsal Full) (3.21)



Behind the Scenes:

Making of Forevermore 10:31

Track By Track 8:22

“Love Will Set You Free” Promo Video 10:04

Made in Japan Teaser 2:03







