Бывший гитарист MASTODON сам был виноват в ДТП



Согласно недавно опубликованному отчету о ДТП, официальные лица пришли к выводу, что бывший гитарист/вокалист Mastodon Брент Хайндс был виноват в аварии на мотоцикле, которая унесла его жизнь две недели назад в Атланте, штат Джорджия.

Хайндс погиб, когда его Harley Davidson столкнулся с внедорожником на перекрестке в Атланте 20 августа.

В предварительном отчете о ДТП вина была возложена на водителя внедорожника за то, что он не уступил дорогу перед поворотом. Однако, согласно Atlanta News First, в последующем отчете о ДТП указано, что Хайндс на самом деле был виноват — он превысил скорость. Полиция утверждает, что он ехал со скоростью примерно 65 миль в час, когда произошла авария, что примерно в два раза превышает установленное ограничение скорости в этом районе. Чтобы рассчитать скорость Хайндса, следователи предположительно полагались на видеозапись с перекрестка, на которой "четко видно" столкновение.

"Хайндс был виноват в аварии", — заключила полиция.

Atlanta News First отмечает, что выводы отчета, по-видимому, противоречат заявлению одного из свидетелей аварии, который сообщил полиции, что водитель внедорожника в момент аварии ехал на красный свет.

Между тем, в отчете о несчастном случае говорится, что на момент прибытия полиции Хайндс "дышал и двигался" с "видимыми повреждениями" головы, туловища и рук.



КомментарииСкрыть/показать 2 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

5 сен 2025
gravitgroove
То есть, если бы он ехал со скоростью 32, 5 мили в час так же на зеленый свет, то внедорожник, который в него въехал и двигался на красный не сбил бы его, поскольку погибший был бы на половине пути? Молодцы какие! Так держать!
5 сен 2025
M
Mirakuru
gravitgroove, когда ты едешь 105кмч против разрешенный 50кмч, то увидеть тебя намного сложнее на твоей двухколёсной жоповозке.
1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
