Бывший гитарист MASTODON сам был виноват в ДТП



Согласно недавно опубликованному отчету о ДТП, официальные лица пришли к выводу, что бывший гитарист/вокалист Mastodon Брент Хайндс был виноват в аварии на мотоцикле, которая унесла его жизнь две недели назад в Атланте, штат Джорджия.



Хайндс погиб, когда его Harley Davidson столкнулся с внедорожником на перекрестке в Атланте 20 августа.



В предварительном отчете о ДТП вина была возложена на водителя внедорожника за то, что он не уступил дорогу перед поворотом. Однако, согласно Atlanta News First, в последующем отчете о ДТП указано, что Хайндс на самом деле был виноват — он превысил скорость. Полиция утверждает, что он ехал со скоростью примерно 65 миль в час, когда произошла авария, что примерно в два раза превышает установленное ограничение скорости в этом районе. Чтобы рассчитать скорость Хайндса, следователи предположительно полагались на видеозапись с перекрестка, на которой "четко видно" столкновение.



"Хайндс был виноват в аварии", — заключила полиция.



Atlanta News First отмечает, что выводы отчета, по-видимому, противоречат заявлению одного из свидетелей аварии, который сообщил полиции, что водитель внедорожника в момент аварии ехал на красный свет.



Между тем, в отчете о несчастном случае говорится, что на момент прибытия полиции Хайндс "дышал и двигался" с "видимыми повреждениями" головы, туловища и рук. http://www.mastodonrocks.com





