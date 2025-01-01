сегодня



Новая песня CANCER



“Corrosive”, новая песня CANCER, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Inverted World, выпущенного на Peaceville Records:



“Enter The Gates”

“Until The Died”

“Inverted World”

“Bodies”

“Test Site”

“Amputate”

“When Killing Isn’t Murder”

“Covert Operations”

“Jesus For Eugenics”

“Corrosive”







+1 -0



просмотров: 172

