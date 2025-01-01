Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Барабанщик DEATH: «Когда "Symbolic" вышел, его просто ненави... 95
*Новый альбом HELLOWEEN доступен для прослушивания 46
*CRADLE OF FILTH уволили гитариста 37
*Бывшие члены ответили лидеру CRADLE OF FILTH 35
*Бывшая клавишница CRADLE OF FILTH: «Мы несколько месяцев наз... 30
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Барабанщик DEATH: «Когда "Symbolic" вышел, его просто ненави... 95
*Новый альбом HELLOWEEN доступен для прослушивания 46
*CRADLE OF FILTH уволили гитариста 37
*Бывшие члены ответили лидеру CRADLE OF FILTH 35
*Бывшая клавишница CRADLE OF FILTH: «Мы несколько месяцев наз... 30
[= ||| все новости группы



*

Kamelot

*



7 сен 2025 : 		 Фрагмент нового релиза KAMELOT

24 июл 2025 : 		 KAMELOT переиздают ранние альбомы

14 июл 2025 : 		 Бывший вокалист KAMELOT отметил юбилей "The Black Halo"

16 апр 2025 : 		 Бывший вокалист KAMELOT: «"The Black Halo" определённо выдержал испытание временем»

26 мар 2025 : 		 ROY KHAN отметит юбилей альбома KAMELOT

21 фев 2025 : 		 Барабанщик KAMELOT запустил свой стриминг

14 янв 2025 : 		 KAMELOT отметят юбилей альбома новыми изданиями

27 окт 2024 : 		 Видео полного выступления KAMELOT

5 авг 2024 : 		 Гитарист KAMELOT о любви к SAVATAGE, CRIMSON GLORY

19 мар 2024 : 		 Видео с текстом от KAMELOT

29 янв 2024 : 		 ROY KHAN спел песню KAMELOT

25 авг 2023 : 		 ROY KHAN о причинах своего ухода из KAMELOT

15 авг 2023 : 		 Переиздания KAMELOT выйдут осенью

12 июл 2023 : 		 Новое видео KAMELOT

23 май 2023 : 		 Новое видео KAMELOT

22 мар 2023 : 		 Видео с выступления KAMELOT

22 мар 2023 : 		 MELISSA BONNY представляет новый альбом KAMELOT

15 мар 2023 : 		 Новое видео KAMELOT

15 фев 2023 : 		 Новое видео KAMELOT

11 фев 2023 : 		 Видео с выступления KAMELOT

8 фев 2023 : 		 KAMELOT исполнили новую песню

12 янв 2023 : 		 Новое видео KAMELOT

15 ноя 2022 : 		 Видео с выступления KAMELOT

27 окт 2022 : 		 Новый альбом KAMELOT выйдет в 2023 году

20 окт 2022 : 		 ROY KHAN — об уходе из KAMELOT

12 авг 2022 : 		 ROY KHAN очень рад, что KAMELOT продолжили деятельность
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Фрагмент нового релиза KAMELOT



zoom
KAMELOT 19 сентября на пяти винилах и трех CD выпустят переиздание трех первых альбомов, ремастеринг которых провел Jacob Hansen (Volbeat, Epica). Издание будет снабжено 20-страничным буклетом.

Eternity:

1 Eternity
2 Black Tower
3 Call of the Sea
4 Proud Nomad
5 Red Sands
6 One of the Hunted
7 Fire Within
8 Warbird
9 What About Me
10 Etude Jongleur
11 The Gleeman

Dominion:

1 Ascension
2 Heaven
3 Rise Again
4 One Day I'll Win
5 We Are Not Separate
6 Birth of a Hero
7 Creation
8 Sin
9 Song of Roland
10 Crossing Two Rivers
11 Troubled Mind

Siege Perilous:

1 Providence
2 Milllennium
3 King's Eyes
4 Expedition
5 Where I Reign
6 Rhydin
7 Parting Visions
8 Once a Dream
9 Irea
10 Siege
11 We Three Kings
12 One Day
13 Look Through These Kings Eyes (Kings Eyes Demo)
14 Milllennium (Instrumental Demo)
15 Eternal Flame (Once A Dream Demo)




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 53

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом