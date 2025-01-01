Фрагмент нового релиза KAMELOT

KAMELOT 19 сентября на пяти винилах и трех CD выпустят переиздание трех первых альбомов, ремастеринг которых провел Jacob Hansen (Volbeat, Epica). Издание будет снабжено 20-страничным буклетом.
Eternity:
1 Eternity
2 Black Tower
3 Call of the Sea
4 Proud Nomad
5 Red Sands
6 One of the Hunted
7 Fire Within
8 Warbird
9 What About Me
10 Etude Jongleur
11 The Gleeman
Dominion:
1 Ascension
2 Heaven
3 Rise Again
4 One Day I'll Win
5 We Are Not Separate
6 Birth of a Hero
7 Creation
8 Sin
9 Song of Roland
10 Crossing Two Rivers
11 Troubled Mind
Siege Perilous:
1 Providence
2 Milllennium
3 King's Eyes
4 Expedition
5 Where I Reign
6 Rhydin
7 Parting Visions
8 Once a Dream
9 Irea
10 Siege
11 We Three Kings
12 One Day
13 Look Through These Kings Eyes (Kings Eyes Demo)
14 Milllennium (Instrumental Demo)
15 Eternal Flame (Once A Dream Demo)
