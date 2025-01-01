Два новых альбома от AUTOGRAPH

FnA Records объявили о выпуске сразу двух релизов AUTOGRAPH, которые в большинстве своем состоят из ранее нереализованного демо-материала: Cloud 10 и Send Her My Way. Каждый альбом 16-страничный буклетом с множеством информации об этих записях и несколькими фотографиями от Mark “Weissguy” Weiss.
Cloud 10:
“Cloud 10”
“Nineteen And Non-Stop”
“Angela”
“I’ve Got You”
“Angel In Black”
“When I’m Gone”
“Sweet Temptation”
“One Way Dead End Street”
“Deep End”
“Every Little Word”
“Friday”
“My Girlfriends Boyfriend Isn’t Me”
Send Her To Me:
“All Night Long”
“Heart Attack”
“Send Her To Me”
“Turn Up The Tape Machine (Radio)”
“In The Night”
“My Attitude”
“Sanctuary”
“Dead End Street”
“All I’m Gonna Take”
“Trading Secrets”
“You Make Me Bleed”
“Simple Arithmetic” (Bonus Track)
