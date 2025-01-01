Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Барабанщик DEATH: «Когда "Symbolic" вышел, его просто ненави... 97
*Новый альбом HELLOWEEN доступен для прослушивания 47
*CRADLE OF FILTH уволили гитариста 37
*Бывшие члены ответили лидеру CRADLE OF FILTH 35
*Бывшая клавишница CRADLE OF FILTH: «Мы несколько месяцев наз... 30
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Барабанщик DEATH: «Когда "Symbolic" вышел, его просто ненави... 97
*Новый альбом HELLOWEEN доступен для прослушивания 47
*CRADLE OF FILTH уволили гитариста 37
*Бывшие члены ответили лидеру CRADLE OF FILTH 35
*Бывшая клавишница CRADLE OF FILTH: «Мы несколько месяцев наз... 30
[= ||| все новости группы



*

Autograph

*



8 сен 2025 : 		 Два новых альбома от AUTOGRAPH

22 май 2025 : 		 Основатель AUTOGRAPH выпустил биографию

20 янв 2025 : 		 Гитарист AUTOGRAPH готовит биографию

6 июн 2024 : 		 Вокалист AUTOGRAPH выпускает альбом

3 ноя 2022 : 		 Видео с текстом от AUTOGRAPH

19 окт 2022 : 		 Видео с текстом от AUTOGRAPH

31 авг 2022 : 		 Альбом AUTOGRAPH выйдет осенью

26 авг 2022 : 		 Новое видео AUTOGRAPH

4 июл 2022 : 		 Басист METAL CHURCH выступил с AUTOGRAPH

27 апр 2022 : 		 Умер басист AUTOGRAPH

6 фев 2022 : 		 AUTOGRAPH на Frontiers Music Srl

24 сен 2021 : 		 Демо AUTOGRAPH выйдут на виниле

21 май 2020 : 		 Новая песня AUTOGRAPH

15 май 2020 : 		 AUTOGRAPH выпускают сингл

23 апр 2018 : 		 Новое видео AUTOGRAPH

2 сен 2017 : 		 Новое видео AUTOGRAPH

21 авг 2017 : 		 Новая песня AUTOGRAPH

4 авг 2017 : 		 Новый альбом AUTOGRAPH выйдет осенью

13 апр 2017 : 		 Умер оригинальный барабанщик AUTOGRAPH

2 янв 2016 : 		 AUTOGRAPH выпустят новый ЕР

26 сен 2015 : 		 Новый сингл AUTOGRAPH выйдет в откябре

30 июн 2015 : 		 AUTOGRAPH работают над новыми треками

22 апр 2015 : 		 Тизер новой песни AUTOGRAPH

10 янв 2015 : 		 AUTOGRAPH выпустят первую песню за 25 лет
| - |

|||| сегодня

Два новых альбома от AUTOGRAPH



zoom
FnA Records объявили о выпуске сразу двух релизов AUTOGRAPH, которые в большинстве своем состоят из ранее нереализованного демо-материала: Cloud 10 и Send Her My Way. Каждый альбом 16-страничный буклетом с множеством информации об этих записях и несколькими фотографиями от Mark “Weissguy” Weiss.

Cloud 10:

“Cloud 10”
“Nineteen And Non-Stop”
“Angela”
“I’ve Got You”
“Angel In Black”
“When I’m Gone”
“Sweet Temptation”
“One Way Dead End Street”
“Deep End”
“Every Little Word”
“Friday”
“My Girlfriends Boyfriend Isn’t Me”

Send Her To Me:

“All Night Long”
“Heart Attack”
“Send Her To Me”
“Turn Up The Tape Machine (Radio)”
“In The Night”
“My Attitude”
“Sanctuary”
“Dead End Street”
“All I’m Gonna Take”
“Trading Secrets”
“You Make Me Bleed”
“Simple Arithmetic” (Bonus Track)



Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 62

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом