Scream Therapy

Новое видео SCREAM THERAPY



“We Got Rock N Roll”, новое видео группы SCREAM THERAPY, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Are You Ready, релиз которого намечен на 17 октября на Perris Records:

“Are You Ready”
“We Got Rock N Roll”
“Burning At Both Ends”
“Hang On”
“Not Alone”
“Bend My Will”
“Never Satisfied”
“Contact High”
“Black Hearted Helene”
