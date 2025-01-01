Arts
Новости
*Барабанщик DEATH: «Когда "Symbolic" вышел, его просто ненави... 97
*Новый альбом HELLOWEEN доступен для прослушивания 47
*CRADLE OF FILTH уволили гитариста 37
*Бывшие члены ответили лидеру CRADLE OF FILTH 35
*Бывшая клавишница CRADLE OF FILTH: «Мы несколько месяцев наз... 30
*

Adler

*



8 сен 2025 : 		 STEVEN ADLER исполнил "You Could Be Mine"

28 июл 2025 : 		 STEVEN ADLER исполняет GUNS N' ROSES

22 авг 2024 : 		 STEVEN ADLER исполняет GUNS N' ROSES

1 июл 2024 : 		 STEVEN ADLER исполняет GUNS N' ROSES

27 май 2023 : 		 STEVEN ADLER исполняет GUNS N' ROSES

23 янв 2023 : 		 STEVEN ADLER исполняет трек GUNS N' ROSES

3 июн 2022 : 		 STEVEN ADLER: «Играть мне в кайф»

6 окт 2021 : 		 STEVEN ADLER исполняет GUNS N' ROSES

10 сен 2021 : 		 STEVEN ADLER исполняет GUNS N' ROSES

16 июл 2021 : 		 STEVEN ADLER исполнил классику GUNS N' ROSES

7 июл 2021 : 		 STEVEN ADLER исполняет материал GUNS N' ROSES

31 дек 2019 : 		 STEVEN ADLER исполнил классику GUNS N' ROSES

18 дек 2019 : 		 STEVEN ADLER о выступлении с бывшими коллегами

3 сен 2019 : 		 Видео с выступления ADLER'S APPETITE

27 авг 2019 : 		 Видео с выступления ADLER'S APPETITE

16 июл 2019 : 		 STEVEN ADLER впервые выступил вживую после инцидента с ранением

5 июл 2019 : 		 STEVEN ADLER принес извинения

30 июн 2019 : 		 STEVEN ADLER не пытался покончить с собой, а колотое ранение — «несчастный случай»

28 июн 2019 : 		 Бывший барабанщик GUNS N 'ROSES госпитализирован после попытки себя зарезать

24 июн 2019 : 		 Видео с выступления ADLER'S APPETITE

7 май 2019 : 		 Видео с выступления ADLER'S APPETITE

3 янв 2019 : 		 STEVEN ADLER исполнил классику GUNS N' ROSES

17 дек 2018 : 		 Видео с выступления бывшего барабанщика GUNS N' ROSES

30 авг 2018 : 		 Видео с выступления ADLER'S APPETITE

22 авг 2018 : 		 STEVEN ADLER вновь поменял вокалиста

8 июн 2018 : 		 Видео с выступления ADLER'S APPETITE
STEVEN ADLER исполнил "You Could Be Mine"



Soultone Cymbals опубликовали видео, в котором STEVEN ADLER исполняет "You Could Be Mine"




просмотров: 101

