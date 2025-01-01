Arts
Новости
Новости
*Барабанщик DEATH: «Когда "Symbolic" вышел, его просто ненави... 97
*Новый альбом HELLOWEEN доступен для прослушивания 47
*CRADLE OF FILTH уволили гитариста 37
*Бывшие члены ответили лидеру CRADLE OF FILTH 35
*Бывшая клавишница CRADLE OF FILTH: «Мы несколько месяцев наз... 30
Foreigner

8 сен 2025 : 		 LOU GRAMM: «Нынешний состав FOREIGNER просто фантастический!»

19 авг 2025 : 		 FOREIGNER снимут концерт

12 авг 2025 : 		 Акустика от FOREIGNER

5 авг 2025 : 		 LOU GRAMM: «Сейчас самое время выступать с FOREIGNER»

12 июл 2025 : 		 Переиздание FOREIGNER выйдет осенью

29 июн 2025 : 		 LOU GRAMM исполняет FOREIGNER

28 июн 2025 : 		 KELLY HANSEN о финальных концертах с FOREIGNER

15 июн 2025 : 		 FOREIGNER записали трек с Inland Master Chorale

5 июн 2025 : 		 LOU GRAMM не против и продолжить с FOREIGNER

1 июн 2025 : 		 KELLY HANSEN о последних шоу с FOREIGNER

24 май 2025 : 		 KELLY HANSEN об уходе из FOREIGNER

24 май 2025 : 		 Вокалист FOREIGNER о хите «I Want To Know What Love Is»: «Эта песня вышла за пределы музыкальных стилей»

22 май 2025 : 		 Вокалист FOREIGNER: «Мне еще много предстоит сделать»

21 май 2025 : 		 KELLY HANSEN уходит из FOREIGNER

19 май 2025 : 		 FOREIGNER и JOY HUERTA записали видео

14 май 2025 : 		 Видео полного выступления FOREIGNER

3 май 2025 : 		 FOREIGNER запели на испанском

2 май 2025 : 		 LOU GRAMM: «Год или чуть больше еще побуду с FOREIGNER»

30 апр 2025 : 		 LOU GRAMM выступил с FOREIGNER

23 апр 2025 : 		 Лидер FOREIGNER выпустил видео

22 апр 2025 : 		 FOREIGNER выступят с оркестром

14 апр 2025 : 		 LOU GRAMM записал песню с FOREIGNER

29 мар 2025 : 		 Вокалист FOREIGNER объяснил свое отсутствие

29 мар 2025 : 		 KELLY HANSEN не поедет с FOREIGNER в Латинскую Америку. А Lou Gramm поедет!

26 мар 2025 : 		 FOREIGNER едут в Канаду с другим вокалистом

17 мар 2025 : 		 LOU GRAMM присоединился на сцене к FOREIGNER
LOU GRAMM: «Нынешний состав FOREIGNER просто фантастический!»



LOU GRAMM в интервью "Jim Kerr Rock & Roll Morning Show" обсудил нынешний тур FOREIGNER:

«Честно говоря, снова выходить на сцену в составе FOREIGNER после долгих лет отсутствия — по-прежнему волшебно. И нынешний состав просто фантастический. Они отличные музыканты и отличная компания парней. Мы отлично ладим, с ними очень весело, и они с большим уважением относятся к песням и к тому, как их следует исполнять. И я совершенно не против того, чтобы выступать с ними на сцене. Они гордятся своим именем!»




просмотров: 107

