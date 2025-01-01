сегодня



LOU GRAMM: «Нынешний состав FOREIGNER просто фантастический!»



LOU GRAMM в интервью "Jim Kerr Rock & Roll Morning Show" обсудил нынешний тур FOREIGNER:



«Честно говоря, снова выходить на сцену в составе FOREIGNER после долгих лет отсутствия — по-прежнему волшебно. И нынешний состав просто фантастический. Они отличные музыканты и отличная компания парней. Мы отлично ладим, с ними очень весело, и они с большим уважением относятся к песням и к тому, как их следует исполнять. И я совершенно не против того, чтобы выступать с ними на сцене. Они гордятся своим именем!»







