Новости
*Барабанщик DEATH: «Когда "Symbolic" вышел, его просто ненави... 95
*Новый альбом HELLOWEEN доступен для прослушивания 46
*CRADLE OF FILTH уволили гитариста 37
*Бывшие члены ответили лидеру CRADLE OF FILTH 35
*Бывшая клавишница CRADLE OF FILTH: «Мы несколько месяцев наз... 30
Mike Tramp

7 сен 2025 : 		 MIKE TRAMP представил новый сингл

28 авг 2025 : 		 MIKE TRAMP: «Никаких релизов с новой музыкой WHITE LION не будет»

25 авг 2025 : 		 Выпустит ли MIKE TRAMP что-то как WHITE LION

15 авг 2025 : 		 MIKE TRAMP представил новый сингл

12 авг 2025 : 		 Зачем MIKE TRAMP продолжает перепевать WHITE LION

11 июл 2025 : 		 Видео с текстом от MIKE TRAMP

12 мар 2025 : 		 Видео с текстом от MIKE TRAMP

20 янв 2025 : 		 MIKE TRAMP закончил

27 ноя 2024 : 		 MIKE TRAMP представил новое видео

24 окт 2024 : 		 MIKE TRAMP: «Финальные глэм-группы 80-х были посмешищем»

10 сен 2024 : 		 Видео с выступления MIKE TRAMP

4 сен 2024 : 		 Что VITO BRATTA думает о новой пластинке MIKE TRAMP

26 авг 2024 : 		 MIKE TRAMP представил новое видео

17 июл 2024 : 		 MIKE TRAMP представил новое видео

16 июл 2024 : 		 Трамп приедет и споет у вас дома. Но есть нюанс

16 июн 2024 : 		 MIKE TRAMP представил новое видео

26 янв 2024 : 		 MIKE TRAMP представил новое видео

25 янв 2024 : 		 Новый альбом MIKE TRAMP выйдет весной

3 окт 2023 : 		 Почему MIKE TRAMP не выступает как WHITE LION?

24 май 2023 : 		 MIKE TRAMP: «Четыре вакцинации, а накрыло не по-детски»

16 май 2023 : 		 MIKE TRAMP поймал две полоски

10 мар 2023 : 		 Трейлер нового релиза MIKE TRAMP

5 мар 2023 : 		 MIKE TRAMP выпустил новый сингл

8 фев 2023 : 		 MIKE TRAMP перепел WHITE LION

29 июн 2022 : 		 MIKE TRAMP выпустит альбом осенью

8 июн 2022 : 		 MIKE TRAMP представил новое видео
MIKE TRAMP представил новый сингл



"All Burn In Hell", новый сингл от MIKE TRAMP, доступен ниже. Этот трек взят из нового альбома "Songs Of White Lion - Vol. III", релиз которого намечен на 19 сентября:

01. Dirty Woman
02. Warsong
03. Fight To Survive
04. She's Got Everything
05. In The City
06. If My Mind Is Evil
07. Cherokee
08. All Burn In Hell
09. Don't Say It's Over
10. Radar Love




просмотров: 104

