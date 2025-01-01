сегодня



MIKE TRAMP представил новый сингл



"All Burn In Hell", новый сингл от MIKE TRAMP, доступен ниже. Этот трек взят из нового альбома "Songs Of White Lion - Vol. III", релиз которого намечен на 19 сентября:



01. Dirty Woman

02. Warsong

03. Fight To Survive

04. She's Got Everything

05. In The City

06. If My Mind Is Evil

07. Cherokee

08. All Burn In Hell

09. Don't Say It's Over

10. Radar Love







