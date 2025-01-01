Arts
Новости
*Барабанщик DEATH: «Когда "Symbolic" вышел, его просто ненави... 95
*Новый альбом HELLOWEEN доступен для прослушивания 46
*CRADLE OF FILTH уволили гитариста 37
*Бывшие члены ответили лидеру CRADLE OF FILTH 35
*Бывшая клавишница CRADLE OF FILTH: «Мы несколько месяцев наз... 30
We Are the Fallen

7 сен 2025 : 		 WE ARE THE FALLEN возвращаются на сцену

15 янв 2012 : 		 Концерт WE ARE THE FALLEN доступен для скачивания

25 янв 2011 : 		 Видео со специального шоу WE ARE THE FALLEN

26 сен 2010 : 		 Новый сингл WE ARE THE FALLEN

25 июл 2010 : 		 Профессиональная видеосъёмка выступления WE ARE THE FALLEN на ROCK AM RING

22 июн 2010 : 		 WE ARE THE FALLEN исполнили песню IRON MAIDEN

11 май 2010 : 		 Концертное исполнение WE ARE THE FALLEN

3 май 2010 : 		 Семплы нового альбома WE ARE THE FALLEN

1 апр 2010 : 		 Трек-лист нового альбома WE ARE THE FALLEN

26 мар 2010 : 		 Новое видео WE ARE THE FALLEN

16 мар 2010 : 		 Название нового альбома WE ARE THE FALLEN

4 фев 2010 : 		 Дебютный альбом WE ARE THE FALLEN выйдет в мае
WE ARE THE FALLEN возвращаются на сцену



WE ARE THE FALLEN 12 сентября в составе Ben Moody (guitar), John LeCompt (guitar), Rocky Gray (drums), Carly Smithson и Marty O'Brien присоединятся к Nashville Symphony Orchestra и отыграют первое за 14 лет выступление.




