Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Барабанщик DEATH: «Когда "Symbolic" вышел, его просто ненави... 85
*Новый альбом HELLOWEEN доступен для прослушивания 46
*CRADLE OF FILTH уволили гитариста 37
*Бывшие члены ответили лидеру CRADLE OF FILTH 33
*Бывшая клавишница CRADLE OF FILTH: «Мы несколько месяцев наз... 30
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Барабанщик DEATH: «Когда "Symbolic" вышел, его просто ненави... 85
*Новый альбом HELLOWEEN доступен для прослушивания 46
*CRADLE OF FILTH уволили гитариста 37
*Бывшие члены ответили лидеру CRADLE OF FILTH 33
*Бывшая клавишница CRADLE OF FILTH: «Мы несколько месяцев наз... 30
[= ||| все новости группы



*

Nailed to Obscurity

*



5 сен 2025 : 		 Новое видео NAILED TO OBSCURITY

24 июл 2025 : 		 Новое видео NAILED TO OBSCURITY

12 июн 2025 : 		 Новое видео NAILED TO OBSCURITY

30 апр 2025 : 		 Новое видео NAILED TO OBSCURITY

11 ноя 2022 : 		 Новое видео NAILED TO OBSCURITY

21 янв 2022 : 		 Новое видео NAILED TO OBSCURITY

13 сен 2019 : 		 Концертное видео NAILED TO OBSCURITY

29 дек 2018 : 		 Новое видео NAILED TO OBSCURITY

12 ноя 2018 : 		 Новое видео NAILED TO OBSCURITY

25 окт 2018 : 		 Фрагмент нового трека NAILED TO OBSCURITY

19 окт 2018 : 		 Новый альбом NAILED TO OBSCURITY выйдет зимой

18 апр 2018 : 		 NAILED TO OBSCURITY подписали контракт с NUCLEAR BLAST

3 фев 2017 : 		 Новое видео NAILED TO OBSCURITY

24 сен 2013 : 		 Новый альбом NAILED TO OBSCURITY доступен для прослушивания

23 сен 2013 : 		 Новое видео NAILED TO OBSCURITY

13 авг 2013 : 		 Видео с текстом от NAILED TO OBSCURITY
| - |

|||| сегодня

Новое видео NAILED TO OBSCURITY



zoom
Glass Bleeding, новое видео NAILED TO OBSCURITY, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома 'Generation Of The Void', релиз которого намечен на пятое сентября.




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 81

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом