Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Барабанщик DEATH: «Когда "Symbolic" вышел, его просто ненави... 85
*Новый альбом HELLOWEEN доступен для прослушивания 46
*CRADLE OF FILTH уволили гитариста 37
*Бывшие члены ответили лидеру CRADLE OF FILTH 33
*Бывшая клавишница CRADLE OF FILTH: «Мы несколько месяцев наз... 30
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Барабанщик DEATH: «Когда "Symbolic" вышел, его просто ненави... 85
*Новый альбом HELLOWEEN доступен для прослушивания 46
*CRADLE OF FILTH уволили гитариста 37
*Бывшие члены ответили лидеру CRADLE OF FILTH 33
*Бывшая клавишница CRADLE OF FILTH: «Мы несколько месяцев наз... 30
[= ||| все новости группы



*

Glasya

*
Страна
PortugalПортугалия
Стиль
-
| - |

|||| сегодня

Вокалист MOONSPELL в новом видео GLASYA



zoom
Fear ft. Fernando Ribeiro, новое видео GLASYA, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Fear, выход которого намечен на 24 октября на Scarlet Records. Продюсером материала был Fernando Matias из The Pentagon Audio Manufacturers (Sinistro), мастеринг выполнил Jaime Gomez Arellano в Orgone Studios (Ghost, Behemoth, Paradise Lost):

“Fear” (feat. Fernando Ribeiro)
“Hunt Of The Haunted”
“In Debris” (feat. Fernando Ribeiro)
“Stuck In A Cobweb”
“Glimpse Of Memory” (feat. Michele Guaitoli)
“Rising Wildfire” (feat. Sarah Leitão)
“In A Flooding Room”
“The Cold Of Dark”
“Rescue”
“The Confrontation”
“In Your Haven”
“The Ultimate Challenge”
“Overcoming”
“No Teu Abrigo”




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 106

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом