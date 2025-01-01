Arts
Новости
Новости
*Барабанщик DEATH: «Когда "Symbolic" вышел, его просто ненави... 93
*Новый альбом HELLOWEEN доступен для прослушивания 46
*CRADLE OF FILTH уволили гитариста 37
*Бывшие члены ответили лидеру CRADLE OF FILTH 35
*Бывшая клавишница CRADLE OF FILTH: «Мы несколько месяцев наз... 30
Warmen

6 сен 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления WARMEN

14 авг 2025 : 		 Новое видео WARMEN

3 июл 2025 : 		 Новое видео WARMEN

30 май 2025 : 		 Новая песня WARMEN

20 май 2025 : 		 Новый альбом WARMEN выйдет летом

8 июл 2024 : 		 Видео полного выступления WARMEN

6 июн 2024 : 		 Новое видео WARMEN

22 ноя 2023 : 		 WARMEN исполнили CHILDREN OF BODOM

14 июл 2023 : 		 Новое видео WARMEN

16 июн 2023 : 		 Новая песня WARMEN

1 июн 2023 : 		 Новый альбом WARMEN выйдет летом

16 апр 2023 : 		 PETRI LINDROOS в WARMEN

18 мар 2023 : 		 Визуальный ряд от WARMEN

20 дек 2022 : 		 Новый альбом WARMEN выйдет в 2023 году

8 ноя 2021 : 		 WARMEN приступили к сочинению

19 авг 2015 : 		 Видео с выступления WARMEN

1 авг 2014 : 		 Трек-лист нового альбома WARMEN

14 июл 2014 : 		 Новая песня WARMEN

27 июн 2013 : 		 WARMEN завершили мастеринг

29 апр 2013 : 		 Новая песня WARMEN

26 окт 2011 : 		 WARMEN начали запись

27 янв 2011 : 		 WARMEN начали работу над новым материалом

22 фев 2010 : 		 Видео с юбилейного концерта WARMEN

10 янв 2010 : 		 Гости на юбилейном концерте WARMEN

24 дек 2009 : 		 WARMEN планируют юбилейный концерт и сборник лучших песен

13 ноя 2009 : 		 Кавер-версия ROXETTE от WARMEN
Профессиональное видео полного выступления WARMEN



Профессиональное видео полного выступления WARMEN, состоявшегося в рамках фестиваля Summer Breeze 2025, доступно для просмотра ниже:

00:00 Hell On Four Wheels
03:29 A World Of Pain
06:45 Too Much, Too Late
11:41 Band Of Brothers
15:36 Hate Me (Children Of Bodom Cover)
20:12 Warmen Are Here For None
24:46 In Your Face (Children Of Bodom Cover)
29:15 Nine Lives
33:50 Somebody's Watching Me (Rockwell Cover)




просмотров: 92

