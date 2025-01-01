×
Ensiferum
Финляндия
Folk Metal
Death Metal
Viking Metal
http://www.ensiferum.com
Myspace:
http://www.myspace.com/officialensiferum
Facebook:
https://www.facebook.com/Ensiferum
6 сен 2025
:
Профессиональное видео полного выступления ENSIFERUM
21 фев 2025
:
Новое видео ENSIFERUM
25 янв 2025
:
Видео полного выступления ENSIFERUM
9 янв 2025
:
Новое видео ENSIFERUM
21 окт 2024
:
Новое видео ENSIFERUM
18 окт 2024
:
Новый альбом ENSIFERUM доступен для прослушивания
12 сен 2024
:
Видео с текстом от ENSIFERUM
1 июл 2024
:
Профессиональное видео с выступления ENSIFERUM
18 июн 2024
:
Новое видео ENSIFERUM
19 сен 2021
:
Новое видео ENSIFERUM
9 сен 2021
:
Профессиональное видео с выступления ENSIFERUM
9 сен 2020
:
Видео с текстом от ENSIFERUM
6 авг 2020
:
Новый альбом ENSIFERUM доступен для прослушивания
17 июл 2020
:
Видео с текстом от ENSIFERUM
19 июн 2020
:
Новое видео ENSIFERUM
4 июн 2020
:
Новое видео ENSIFERUM
7 май 2020
:
Видео с текстом от ENSIFERUM
16 фев 2020
:
ENSIFERUM завершили запись альбома
8 янв 2019
:
Новое концертное видео ENSIFERUM
22 сен 2018
:
Профессиональное видео с выступления ENSIFERUM
6 июн 2018
:
ENSIFERUM начали поиск клавишника
27 сен 2017
:
Успехи в чартах ENSIFERUM
13 сен 2017
:
Новая песня ENSIFERUM
30 авг 2017
:
Новое видео ENSIFERUM
21 авг 2017
:
Новое видео ENSIFERUM
20 июл 2017
:
Новая песня ENSIFERUM
7 апр 2017
:
ENSIFERUM из студии
28 фев 2017
:
Новый альбом ENSIFERUM выйдет осенью
25 фев 2016
:
Сборник лучшего от ENSIFERUM
22 июн 2015
:
Профессиональное видео полного выступления ENSIFERUM
4 фев 2015
:
Новая песня ENSIFERUM
12 янв 2015
:
Новое видео ENSIFERUM
17 дек 2014
:
ENSIFERUM представили обложку альбома "One Man Army"
15 ноя 2014
:
Новый альбом ENSIFERUM выйдет в феврале
30 сен 2014
:
ENSIFERUM завершают запись
26 авг 2014
:
ENSIFERUM начнут запись в сентябре
11 июл 2014
:
ENSIFERUM начнут запись осенью
20 окт 2013
:
ENSIFERUM выпустили рог
25 апр 2013
:
ENSIFERUM на METAL BLADE RECORDS
28 авг 2012
:
Новый альбом ENSIFERUM доступен для прослушивания
21 авг 2012
:
Новая песня ENSIFERUM
8 авг 2012
:
Новое видео ENSIFERUM
10 июл 2012
:
Новая песня ENSIFERUM
28 июн 2012
:
Обложка нового альбома ENSIFERUM
24 май 2012
:
Детали нового альбома ENSIFERUM
22 фев 2012
:
Гости на новом альбом ENSIFERUM
19 фев 2012
:
ENSIFERUM начали запись
4 сен 2009
:
Новое видео ENSIFERUM
9 авг 2009
:
Семплы с нового альбома ENSIFERUM
23 июл 2009
:
Обложка нового альбома ENSIFERUM
2 июл 2009
:
Название и трек-лист нового альбома ENSIFERUM
23 апр 2009
:
ENSIFERUM: видео из студии
5 фев 2009
:
Два первых альбома ENSIFERUM выйдут с бонус-треками
13 ноя 2008
:
Вокалист ENSIFERUM не сможет приехать в Россию
10 сен 2007
:
Из ENSIFERUM ушел клавишник
17 апр 2007
:
Доступно видео на песню ENSIFERUM 'Ahti'
29 мар 2007
:
ENSIFERUM стали звездой
18 фев 2007
:
Выход нового альбома ENSIFERUM откладывается до апреля
20 янв 2007
:
ENSIFERUM взяли сессионого музыканта
9 янв 2007
:
Подробности о третьем альбоме ENSIFERUM
15 ноя 2006
:
ENSIFERUM обнародовали название нового альбома
25 июл 2006
:
Обнародована дата выхода нового альбома ENSIFERUM
15 июн 2006
:
Переносится дата выхода DVD ENSIFERUM
3 июн 2006
:
ENSIFERUM: Трек-лист "10th Anniversary Live" DVD
4 фев 2006
:
ENSIFERUM представляют новую песню
17 янв 2006
:
Концертный DVD от ENSIFERUM
16 дек 2005
:
ENSIFERUM: подробности нового EP 'Dragonheads'
21 ноя 2005
:
ENSIFERUM выпустят 'Dragonheads' в феврале
24 сен 2005
:
ENSIFERUM расстались с барабанщиком
3 сен 2005
:
ENSIFERUM запишут новый мини-альбом
13 июн 2005
:
ENSIFERUM выпустят новый EP в ноябре
27 окт 2004
:
Вокалист NORTHER присоединился к ENSIFERUM
2 авг 2004
:
ENSIFERUM: новый вокалист из NORTHER?
сегодня
Профессиональное видео полного выступления ENSIFERUM
Профессиональное видео полного выступления ENSIFERUM, которое состоялось в рамках фестиваля Summer Breeze 2025, доступно для просмотра ниже:
0:00 Aurora
0:40 Fatherland
5:41 Token Of Time
10:08 Winter Storm Vigilantes
15:46 Heathen Horde
20:22 Stone Cold Metal
27:52 Andromeda
32:16 Way Of The Warrior
36:46 In My Sword I Trust
+0
-0
просмотров: 99
Сообщений нет