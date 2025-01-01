Arts
Новости
*Барабанщик DEATH: «Когда "Symbolic" вышел, его просто ненави... 93
*Новый альбом HELLOWEEN доступен для прослушивания 46
*CRADLE OF FILTH уволили гитариста 37
*Бывшие члены ответили лидеру CRADLE OF FILTH 35
*Бывшая клавишница CRADLE OF FILTH: «Мы несколько месяцев наз... 30
Ensiferum

6 сен 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления ENSIFERUM

21 фев 2025 : 		 Новое видео ENSIFERUM

25 янв 2025 : 		 Видео полного выступления ENSIFERUM

9 янв 2025 : 		 Новое видео ENSIFERUM

21 окт 2024 : 		 Новое видео ENSIFERUM

18 окт 2024 : 		 Новый альбом ENSIFERUM доступен для прослушивания

12 сен 2024 : 		 Видео с текстом от ENSIFERUM

1 июл 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления ENSIFERUM

18 июн 2024 : 		 Новое видео ENSIFERUM

19 сен 2021 : 		 Новое видео ENSIFERUM

9 сен 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления ENSIFERUM

9 сен 2020 : 		 Видео с текстом от ENSIFERUM

6 авг 2020 : 		 Новый альбом ENSIFERUM доступен для прослушивания

17 июл 2020 : 		 Видео с текстом от ENSIFERUM

19 июн 2020 : 		 Новое видео ENSIFERUM

4 июн 2020 : 		 Новое видео ENSIFERUM

7 май 2020 : 		 Видео с текстом от ENSIFERUM

16 фев 2020 : 		 ENSIFERUM завершили запись альбома

8 янв 2019 : 		 Новое концертное видео ENSIFERUM

22 сен 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления ENSIFERUM

6 июн 2018 : 		 ENSIFERUM начали поиск клавишника

27 сен 2017 : 		 Успехи в чартах ENSIFERUM

13 сен 2017 : 		 Новая песня ENSIFERUM

30 авг 2017 : 		 Новое видео ENSIFERUM

21 авг 2017 : 		 Новое видео ENSIFERUM

20 июл 2017 : 		 Новая песня ENSIFERUM
Профессиональное видео полного выступления ENSIFERUM



Профессиональное видео полного выступления ENSIFERUM, которое состоялось в рамках фестиваля Summer Breeze 2025, доступно для просмотра ниже:

0:00 Aurora
0:40 Fatherland
5:41 Token Of Time
10:08 Winter Storm Vigilantes
15:46 Heathen Horde
20:22 Stone Cold Metal
27:52 Andromeda
32:16 Way Of The Warrior
36:46 In My Sword I Trust




просмотров: 99

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
