Новости
*Барабанщик DEATH: «Когда "Symbolic" вышел, его просто ненави... 93
*Новый альбом HELLOWEEN доступен для прослушивания 46
*CRADLE OF FILTH уволили гитариста 37
*Бывшие члены ответили лидеру CRADLE OF FILTH 35
*Бывшая клавишница CRADLE OF FILTH: «Мы несколько месяцев наз... 30
Majestica

6 сен 2025 : 		 Вокалист MAJESTICA исполняет хит TALISMAN

29 авг 2025 : 		 Кавер-версия MEAT LOAF от вокалиста MAJESTICA

15 авг 2025 : 		 Вокалист MAJESTICA исполняет хит E-TYPE

10 авг 2025 : 		 Вокалист MAJESTICA исполняет хит Оззи

20 июл 2025 : 		 Вокалист MAJESTICA исполняет RAINBOW

11 июл 2025 : 		 Вокалист MAJESTICA исполняет OZZY OSBOURNE

27 июн 2025 : 		 Вокалист MAJESTICA исполняет хит NORDMAN

14 июн 2025 : 		 Вокалист MAJESTICA исполняет хит Гэри Мура

30 май 2025 : 		 Вокалист MAJESTICA исполняет хит QUEEN

18 май 2025 : 		 Вокалист MAJESTICA исполняет AQUA

14 май 2025 : 		 Вокалист MAJESTICA исполняет хит STEELHEART

5 май 2025 : 		 Вокалист MAJESTICA исполняет SIMON & GARFUNKEL

25 апр 2025 : 		 Вокалист MAJESTICA исполняет ABBA

19 апр 2025 : 		 Вокалист MAJESTICA исполняет хит из Мулана

14 апр 2025 : 		 Вокалист MAJESTICA исполняет ZZ TOP

28 мар 2025 : 		 Вокалист MAJESTICA исполняет QUEEN

22 мар 2025 : 		 Вокалист MAJESTICA исполняет ROXETTE

15 мар 2025 : 		 Вокалист MAJESTICA исполняет BARA BADA BASTU

10 мар 2025 : 		 Вокалист MAJESTICA исполняет E-TYPE

24 фев 2025 : 		 Вокалист MAJESTICA исполняет хит ACE OF BASE

14 фев 2025 : 		 Вокалист MAJESTICA исполняет хит Percy Sledge

7 фев 2025 : 		 Новое видео MAJESTICA

31 янв 2025 : 		 Вокалист MAJESTICA исполняет хит SCOOTER

25 янв 2025 : 		 Вокалист MAJESTICA исполняет хит VAN HALEN

18 янв 2025 : 		 Вокалист MAJESTICA пытается в DEEP PURPLE

15 янв 2025 : 		 Новое видео MAJESTICA
Вокалист MAJESTICA исполняет хит TALISMAN



TOMMY JOHANSSON порадовал поклонников новым клипом — на этот раз кавер-версией композиции TALISMAN I’ll be waiting






просмотров: 120

