Новости
Новости
*

Daedric

*
| - |

5 сен 2025

Новое видео DAEDRIC



zoom
Dark Legacy, новое видео DAEDRIC, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома „As the Light Left“:

1. The Other Terror
2. Sand Tiger
3. Callous
4. Night Mother
5. Dark Legacy
6. Undone
7. All-Consuming
8. Alien Skin
9. Dreamweaver
10. Iridescent Wings
11. Opulence




1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
