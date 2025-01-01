×
Барабанщик DEATH: «Когда "Symbolic" вышел, его просто ненави...
89
Новый альбом HELLOWEEN доступен для прослушивания
46
CRADLE OF FILTH уволили гитариста
37
Бывшие члены ответили лидеру CRADLE OF FILTH
33
Бывшая клавишница CRADLE OF FILTH: «Мы несколько месяцев наз...
30
сегодня
Новое видео BYZANTINE
Floating Chrysanthema, новое видео BYZANTINE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Harbingers", выпущенного 13 июня на Metal Blade Records:
01. Consequentia
02. A Place We Cannot Go
03. Floating Chrysanthema
04. The Clockmaker's Intention
05. Riddance
06. Harbinger
07. The Unobtainable Sleep
08. Kobayashi Maru
09. Irene
просмотров: 97
