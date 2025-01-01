Arts
Новости
*Барабанщик DEATH: «Когда "Symbolic" вышел, его просто ненави... 89
*Новый альбом HELLOWEEN доступен для прослушивания 46
*CRADLE OF FILTH уволили гитариста 37
*Бывшие члены ответили лидеру CRADLE OF FILTH 33
*Бывшая клавишница CRADLE OF FILTH: «Мы несколько месяцев наз... 30
Sparzanza

6 сен 2025 : 		 Новое видео SPARZANZA

24 ноя 2023 : 		 Новое видео SPARZANZA

26 мар 2018 : 		 Новое видео SPARZANZA

4 мар 2018 : 		 Новая песня SPARZANZA

18 янв 2018 : 		 Видео с текстом от SPARZANZA

14 ноя 2017 : 		 Новая песня SPARZANZA

30 окт 2017 : 		 Новое видео SPARZANZA

30 сен 2017 : 		 Новое видео SPARZANZA

17 авг 2017 : 		 Новый альбом SPARZANZA выйдет в октябре

2 сен 2012 : 		 Детали нового альбома SPARZANZA

16 июл 2012 : 		 Новое видео SPARZANZA

13 июл 2012 : 		 Новая песня SPARZANZA

12 мар 2012 : 		 SPARZANZA записывают новый альбом

27 янв 2011 : 		 Тизеры от SPARZANZA

15 янв 2011 : 		 Новое видео SPARZANZA

2 дек 2010 : 		 Название и дата выхода нового альбома SPARZANZA

11 авг 2010 : 		 SPARZANZA на SPINEFARM RECORDS
Новое видео SPARZANZA



Fear The Night, новое видео SPARZANZA, доступно для просмотра ниже.



1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
