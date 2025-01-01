Arts
Новости
*Барабанщик DEATH: «Когда "Symbolic" вышел, его просто ненави... 97
*Новый альбом HELLOWEEN доступен для прослушивания 47
*CRADLE OF FILTH уволили гитариста 37
*Бывшие члены ответили лидеру CRADLE OF FILTH 35
*Бывшая клавишница CRADLE OF FILTH: «Мы несколько месяцев наз... 30
*

Kings of Thrash

*



8 сен 2025 : 		 CHRIS POLAND выступил с KINGS OF THRASH

19 май 2025 : 		 Новое видео KINGS OF THRASH

11 мар 2025 : 		 Видео с выступления KINGS OF THRASH

12 ноя 2024 : 		 Видео с выступления KINGS OF THRASH

17 авг 2024 : 		 KINGS OF THRASH в Австралии

25 июл 2024 : 		 KINGS OF THRASH открыли тур

6 июл 2024 : 		 Гитарист KINGS OF THRASH о новой группе с бароном Силенда

1 июл 2024 : 		 Видео с выступления KINGS OF THRASH

12 фев 2024 : 		 Видео с выступления KINGS OF THRASH

10 янв 2024 : 		 Видео с выступления KINGS OF THRASH

24 дек 2023 : 		 Видео с выступления KINGS OF THRASH

18 дек 2023 : 		 Видео с выступления KINGS OF THRASH

31 авг 2023 : 		 DAVID ELLEFSON о том, почему не позвал MARTY в KINGS OF THRASH

16 авг 2023 : 		 JEFF YOUNG: «Альбом KINGS OF THRASH будет лучше, чем всё, что MEGADETH сделали в последнее время»

30 июл 2023 : 		 У KINGS OF THRASH есть пять песен

24 июн 2023 : 		 DAVID ELLEFSON: «Что-то новое от нас может выйти и не как KINGS OF THRASH»

28 май 2023 : 		 DAVID ELLEFSON — о KINGS OF THRASH: «Мы с JEFF'ом создаём новое звучание»

11 мар 2023 : 		 Гитарист RIOT присоединился на сцене к KINGS OF THRASH

2 мар 2023 : 		 Видео исполнения нового трека KINGS OF THRASH

28 фев 2023 : 		 Бывшие из MEGADETH встретились впервые за 35 лет

23 фев 2023 : 		 KINGS OF THRASH исполнили новую песню

20 фев 2023 : 		 Видео с выступления KINGS OF THRASH

12 фев 2023 : 		 KINGS OF THRASH работают над новой песней

8 фев 2023 : 		 CHRIS POLAND с удовольствием сыграл бы с DAVE'ом MUSTAINE'ом на выступлении KINGS OF THRASH

7 фев 2023 : 		 Фрагмент нового релиза KINGS OF THRASH

4 фев 2023 : 		 Фрагмент новой музыки от KINGS OF THRASH
CHRIS POLAND выступил с KINGS OF THRASH



Четвертого сентября KINGS OF THRASH выступили в Whisky A Go Go, West Hollywood, California:

01. Looking Down The Cross (MEGADETH song)
02. Hook In Mouth (MEGADETH song)
03. Train Of Consequences (MEGADETH song)
04. Victory (MEGADETH song)
05. Skull Beneath The Skin (MEGADETH song)
06. 502 (MEGADETH song)
07. Drum Solo
08. In My Darkest Hour (MEGADETH song)
09. Bad Omen (MEGADETH song)
10. Cold Sweat (THIN LIZZY cover)
11. Good Mourning/Black Friday (MEGADETH song)
12. Dawn Patrol (MEGADETH song)
13. Tornado Of Souls (MEGADETH song)
14. Killing Is My Business... And Business Is Good! (MEGADETH song) (with Chris Poland)
15. Lockdown (with Chris Poland)
16. Paranoid (BLACK SABBATH cover) (with Chris Poland)
17. Wake Up Dead (MEGADETH song) (with Chris Poland)
18. Peace Sells (MEGADETH song) (with Chris Poland)






просмотров: 173

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
