CHRIS POLAND выступил с KINGS OF THRASH

Четвертого сентября KINGS OF THRASH выступили в Whisky A Go Go, West Hollywood, California:
01. Looking Down The Cross (MEGADETH song)
02. Hook In Mouth (MEGADETH song)
03. Train Of Consequences (MEGADETH song)
04. Victory (MEGADETH song)
05. Skull Beneath The Skin (MEGADETH song)
06. 502 (MEGADETH song)
07. Drum Solo
08. In My Darkest Hour (MEGADETH song)
09. Bad Omen (MEGADETH song)
10. Cold Sweat (THIN LIZZY cover)
11. Good Mourning/Black Friday (MEGADETH song)
12. Dawn Patrol (MEGADETH song)
13. Tornado Of Souls (MEGADETH song)
14. Killing Is My Business... And Business Is Good! (MEGADETH song) (with Chris Poland)
15. Lockdown (with Chris Poland)
16. Paranoid (BLACK SABBATH cover) (with Chris Poland)
17. Wake Up Dead (MEGADETH song) (with Chris Poland)
18. Peace Sells (MEGADETH song) (with Chris Poland)
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет