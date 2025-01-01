сегодня



Новый альбом SEVENDUST выйдет в начале года



SEVENDUST завершают работу над новым альбомом, который должен выйти в начале следующего года на Napalm Records. Работа вновь проходили в Канзасе у вокалиста Lajon Witherspoon и его жены Ashley.



Clint Lowery: «В ноябре 1994 года я присоединился к CRAWLSPACE. Я совершил большой шаг вперед, покинув устоявшуюся группу, в которой я играл, чтобы присоединиться к группе, в которой были сила и агрессия, которых я тогда не слышал, и в которой я хотел участвовать. Morgan поставил демо "Black" в машине на парковке Masquerade в Атланте, а после поставил "Bitch". Я был увлечен.



И вот, спустя много лет, мы работаем над нашим 14-го альбомом (15-го, если считать "Time Travelers"), и я могу честно сказать, что мы в прекрасном настроении и в ощущение братства нас не покидает. Это фото перед тем, как я отправился домой. Сейчас они заканчивают, и в конце месяца мы начнем подготовку к работе с @elvisliberace.



Как шутил Morgan на протяжении 30 лет.... "Нам предстоит много работы", и это правда. Но я не волнуюсь. Бог будет направлять нас, давать вдохновение, когда это необходимо, терпение, когда это требуется, и веру в команду, которая нас окружает. На этой фотографии нам очень не хватает Vinnie [Hornsby, бас-гитара].



Я испытываю огромную любовь и уважение ко всем этим джентльменам. Давайте сделаем это снова, ребята. Слава Богу, который делает все это возможным. @morgan7d, @jmc7d, @ljspoon, @thevinniehornsby



P.S. — спасибо вам, LJ и @ashleymwitherspoon, за то, что разрешили нам пожить в их потрясающем фермерском доме. Такие замечательные хозяева!»





