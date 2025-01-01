Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Барабанщик DEATH: «Когда "Symbolic" вышел, его просто ненави... 97
*Новый альбом HELLOWEEN доступен для прослушивания 47
*CRADLE OF FILTH уволили гитариста 37
*Бывшие члены ответили лидеру CRADLE OF FILTH 35
*Бывшая клавишница CRADLE OF FILTH: «Мы несколько месяцев наз... 30
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Барабанщик DEATH: «Когда "Symbolic" вышел, его просто ненави... 97
*Новый альбом HELLOWEEN доступен для прослушивания 47
*CRADLE OF FILTH уволили гитариста 37
*Бывшие члены ответили лидеру CRADLE OF FILTH 35
*Бывшая клавишница CRADLE OF FILTH: «Мы несколько месяцев наз... 30
[= ||| все новости группы



*

Sevendust

*



8 сен 2025 : 		 Новый альбом SEVENDUST выйдет в начале года

17 мар 2025 : 		 Видео полного выступления SEVENDUST

17 мар 2025 : 		 DAVID DRAIMAN присоединился на сцене к SEVENDUST

23 фев 2025 : 		 SEVENDUST работают над новой музыкой

29 янв 2025 : 		 Важность "Season" для карьеры SEVENDUST

21 сен 2024 : 		 Вокалист SEVENDUST: «Расизму в металле не место!»

18 сен 2024 : 		 Видео с выступления SEVENDUST

12 янв 2024 : 		 SEVENDUST отметили юбилей "Seasons"

25 сен 2023 : 		 Вокалист SEVENDUST: «Мы — ню-металл? Ну такое...»

31 авг 2023 : 		 Вокалист SEVENDUST о важности музыкальной эволюции

29 авг 2023 : 		 Бокс-сет SEVENDUST выйдет осенью

5 авг 2023 : 		 SEVENDUST выступили без JOHN CONNOLLY

2 авг 2023 : 		 Вокалист SEVENDUST: «Мой голос становится только лучше!»

27 июл 2023 : 		 Гитарист SEVENDUST: «Когда уйдём — не знаю»

26 июл 2023 : 		 Новое видео SEVENDUST

12 июл 2023 : 		 Вокалист SEVENDUST не видит близкого конца

24 июн 2023 : 		 Новое видео SEVENDUST

15 май 2023 : 		 SEVENDUST исполнили новую песню

12 май 2023 : 		 Новое видео SEVENDUST

1 май 2023 : 		 Видео полного выступления SEVENDUST

12 апр 2023 : 		 Новое видео SEVENDUST

10 фев 2023 : 		 Гитарист SEVENDUST доволен новым материалом

30 янв 2023 : 		 Новый альбом SEVENDUST может выйти летом

25 авг 2022 : 		 SEVENDUST завершили запись вокала

13 июл 2022 : 		 Вокалист SEVENDUST: «Вы неправильно поняли»

12 июл 2022 : 		 Гитарист SEVENDUST об уходе на пенсию
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Новый альбом SEVENDUST выйдет в начале года



zoom
SEVENDUST завершают работу над новым альбомом, который должен выйти в начале следующего года на Napalm Records. Работа вновь проходили в Канзасе у вокалиста Lajon Witherspoon и его жены Ashley.

Clint Lowery: «В ноябре 1994 года я присоединился к CRAWLSPACE. Я совершил большой шаг вперед, покинув устоявшуюся группу, в которой я играл, чтобы присоединиться к группе, в которой были сила и агрессия, которых я тогда не слышал, и в которой я хотел участвовать. Morgan поставил демо "Black" в машине на парковке Masquerade в Атланте, а после поставил "Bitch". Я был увлечен.

И вот, спустя много лет, мы работаем над нашим 14-го альбомом (15-го, если считать "Time Travelers"), и я могу честно сказать, что мы в прекрасном настроении и в ощущение братства нас не покидает. Это фото перед тем, как я отправился домой. Сейчас они заканчивают, и в конце месяца мы начнем подготовку к работе с @elvisliberace.

Как шутил Morgan на протяжении 30 лет.... "Нам предстоит много работы", и это правда. Но я не волнуюсь. Бог будет направлять нас, давать вдохновение, когда это необходимо, терпение, когда это требуется, и веру в команду, которая нас окружает. На этой фотографии нам очень не хватает Vinnie [Hornsby, бас-гитара].

Я испытываю огромную любовь и уважение ко всем этим джентльменам. Давайте сделаем это снова, ребята. Слава Богу, который делает все это возможным. @morgan7d, @jmc7d, @ljspoon, @thevinniehornsby

P.S. — спасибо вам, LJ и @ashleymwitherspoon, за то, что разрешили нам пожить в их потрясающем фермерском доме. Такие замечательные хозяева!»




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 137

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом