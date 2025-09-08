Умер бывший барабанщик SODOM

Бывший барабанщик SODOM, Атомик Стиф, скончался на прошлой неделе. Причины смерти не объявлены, однако новость также подтвердил Thomas "Angelripper" Such:
«Дорогие Sodomaniacs. Как мне сегодня сообщили, наш бывший барабанщик "Atomic Steif" скончался в конце прошлой недели. Обстоятельства его смерти в настоящее время неизвестны. Покойся с миром, приятель...»
Атомик был участником группы с 1993 по 1995 годы, записал с группой альбомы "Get What You Deserve" и "Masquerade In Blood", а также ЕР "Aber Bitte Mit Sahne". Он также играл в таких группах как LIVING DEATH, ASSASSIN, HOLY MOSES и VIOLENT FORCE.
Все думал, куда он делся в последние годы
По немецки читается Штайф