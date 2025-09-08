Arts
Новости
*Барабанщик DEATH: «Когда "Symbolic" вышел, его просто ненави... 97
*Новый альбом HELLOWEEN доступен для прослушивания 47
*CRADLE OF FILTH уволили гитариста 37
*Бывшие члены ответили лидеру CRADLE OF FILTH 35
*Бывшая клавишница CRADLE OF FILTH: «Мы несколько месяцев наз... 30
8 сен 2025 : 		 Умер бывший барабанщик SODOM

4 июн 2025 : 		 Новая песня SODOM

27 май 2025 : 		 Лидер SODOM: «Я не выставлял Witchhunter'a героем»

19 май 2025 : 		 Лидер SODOM: «Однажды я вернусь»

7 май 2025 : 		 Новое видео SODOM

2 май 2025 : 		 Лидер SODOM о решении снизить туровую активность

9 апр 2025 : 		 Новая песня SODOM

16 янв 2025 : 		 Лидер SODOM: «Я хочу снизить темп в этом году»

29 дек 2024 : 		 Лидер SODOM: «Мы не будем продавать встречи с фанатами!»

17 ноя 2024 : 		 Новое видео SODOM

11 окт 2024 : 		 Новое видео SODOM

6 сен 2024 : 		 SODOM готовят переиздание

22 авг 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления SODOM

4 июн 2024 : 		 SODOM целиком сыграли Agent Orange

29 сен 2023 : 		 Новое видео SODOM

26 авг 2023 : 		 Новый ЕР SODOM осенью

2 авг 2023 : 		 Будут ли еще концерты Big4-G? Отвечает лидер SODOM

3 июн 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления SODOM

25 апр 2023 : 		 Профессиональное видео с полного выступления SODOM

20 дек 2022 : 		 Концертное видео SODOM 1993 года

6 дек 2022 : 		 Фронтмен SODOM: «Мы никогда не меняли свою музыку»

10 ноя 2022 : 		 SODOM обещают тяжёлый альбом

2 ноя 2022 : 		 Фронтмен SODOM — о возможном туре «немецкой четвёрки»

23 сен 2022 : 		 Видео с текстом от SODOM

12 авг 2022 : 		 Видео с текстом от SODOM

9 авг 2022 : 		 SODOM отметят юбилей специальным диском
Умер бывший барабанщик SODOM



zoom
Бывший барабанщик SODOM, Атомик Стиф, скончался на прошлой неделе. Причины смерти не объявлены, однако новость также подтвердил Thomas "Angelripper" Such:

«Дорогие Sodomaniacs. Как мне сегодня сообщили, наш бывший барабанщик "Atomic Steif" скончался в конце прошлой недели. Обстоятельства его смерти в настоящее время неизвестны. Покойся с миром, приятель...»

Атомик был участником группы с 1993 по 1995 годы, записал с группой альбомы "Get What You Deserve" и "Masquerade In Blood", а также ЕР "Aber Bitte Mit Sahne". Он также играл в таких группах как LIVING DEATH, ASSASSIN, HOLY MOSES и VIOLENT FORCE.






8 сен 2025
Exceptional
А это правда грустно...
8 сен 2025
k
klim
Крутой был барабанер, вполне мог заменить Витчхантера
Все думал, куда он делся в последние годы
8 сен 2025
resurgamresponses
Даааа. RIP
По немецки читается Штайф
