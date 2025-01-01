сегодня



DIZZY REED: «Рад, что могу зарабатывать рок-н-роллом»



DIZZY REED в недавнем интервью спросили, может ли он назвать одну вещь, по поводу которой фанаты уверены в одном, но на самом деле это все неправда:



«Ну, я не вожу "Бентли". Зато у меня отличный грузовик. Вот забавный факт: у меня никогда не было и не будет пианино. У меня дома никогда не было пианино. У меня были электрические пианино, у меня были всевозможные клавишные, но когда я прихожу на репетицию, я впервые за долгое время играю на акустическом пианино. Я имею в виду, это кажется странным, и я на самом деле не знаю почему, но так оно и было».



По поводу того, какой, по его мнению, была бы его карьера, если бы он не стал успешным музыкантом, Reed сказал:



«О, черт. Я думаю, что, вероятно, стал бы продавцом крэка или, может быть, барменом. Нет, это неправда. Я бы продавал что-нибудь более прибыльное, а не крэк. Когда я учился в старшей школе, у меня была стипендия на журналистику, и, вероятно, я бы пошел именно туда. Я бы пошел в этом направлении, но, вероятно, к этому времени я бы уже остался без работы, потому что все газеты закрылись. Это или археология. Наверное, хотелось бы отправиться куда-то, просто покопаться в земли и открыть для себя что-то интересное».



На вопрос о том, что является "самым возмутительным" из того, с чем он когда-либо сталкивался, будучи участником GUNS N' ROSES, Dizzy ответил:



«Ну, да, слишком много того, о чем можно сказать, и еще больше того, о чем мне, вероятно, не стоит даже и упоминать. Но это было здорово, и это было так весело. Были и взлеты, и падения — конечно, они бывают у всех, — но на самом деле, когда я встаю каждый день, я смотрю в зеркало и думаю: "Знаешь что? Мне так повезло, что я могу зарабатывать на жизнь исполнением рок-н-ролла", и я просто благодарю свою счастливую звезду!»







