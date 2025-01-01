сегодня



Лидер SOULFLY: «Мы вернулись к своей сути»



Max Cavalera в недавнем интервью обсудил будущий альбом SOULFLY:



«Это было долгое путешествие, но я полагаю, что больше, чем когда-либо, я был по-настоящему вдохновлен этим альбомом, который, возможно, стал нашим тринадцатым альбомом. И мы углубились во все это, возвращаясь к изначальной сути того, чем на самом деле является SOULFLY, потому что SOULFLY создавался как группа, которая собиралась использовать трайбл-грувы и духовность, и я полагаю, что в этом альбоме есть и то, и другое в значительной степени. Но в то же время он и полностью современный, потому что тут и блестящая работа [барабанщика SOULFLY и сына Max] Zyon'a и Arthur'a [Rizk] придала альбому современный оттенок».







