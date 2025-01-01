Arts
*Барабанщик DEATH: «Когда "Symbolic" вышел, его просто ненави... 97
*Новый альбом HELLOWEEN доступен для прослушивания 47
*CRADLE OF FILTH уволили гитариста 37
*Бывшие члены ответили лидеру CRADLE OF FILTH 35
*Бывшая клавишница CRADLE OF FILTH: «Мы несколько месяцев наз... 30
*

Soulfly

*



8 сен 2025 : 		 Лидер SOULFLY: «Мы вернулись к своей сути»

29 авг 2025 : 		 Новая песня SOULFLY

14 июл 2025 : 		 SOULFLY исполнили новую песню

23 июн 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления SOULFLY

29 май 2025 : 		 SOULFLY нашли басиста для тура

23 май 2025 : 		 Лидер SOULFLY: «Мы завершаем работу над альбомом»

10 апр 2025 : 		 SOULFLY расстались с басистом

26 ноя 2024 : 		 MAX CAVALERA: «Я был послан на эту планету, чтобы творить!»

1 окт 2024 : 		 MAX CAVALERA хочет, чтобы «SOULFLY были SOULFLY»

30 май 2024 : 		 MAX CAVALERA хочет вернуть магию первых альбомов SOULFLY

15 мар 2024 : 		 Лидер SOULFLY: «Хочу вернуться к раннему звучанию на новом альбоме»

28 фев 2024 : 		 Новый альбом SOULFLY выйдет не раньше 2025 года

17 окт 2023 : 		 MAX CAVALERA: «Каждое шоу SOULFLY — это ритуал»

18 июл 2023 : 		 Концертное видео SOULFLY

30 янв 2023 : 		 SOULFLY выступили с новым гитаристом

6 янв 2023 : 		 SOULFLY нашли гитариста

27 дек 2022 : 		 Лидер SOULFLY — о том, что для него значит успех

7 авг 2022 : 		 Лидер SOULFLY: «Мыльная опера с Marco добавила огня альбому»

15 июл 2022 : 		 Лидер SOULFLY — о том, как тур по Roots оказал влияние на последний альбом

8 июл 2022 : 		 Новое видео SOULFLY

24 июн 2022 : 		 MAX CAVALERA выпустит обновлённую биографию

22 июн 2022 : 		 MAX CAVALERA — о том, как он пришёл к трезвости

10 июн 2022 : 		 Новая песня SOULFLY

16 май 2022 : 		 На новом альбоме SOULFLY будет 10-минутный эпик

5 май 2022 : 		 Новая песня SOULFLY

8 апр 2022 : 		 Ранние альбомы SOULFLY будут переизданы
| - |

|||| сегодня

Лидер SOULFLY: «Мы вернулись к своей сути»



zoom
Max Cavalera в недавнем интервью обсудил будущий альбом SOULFLY:

«Это было долгое путешествие, но я полагаю, что больше, чем когда-либо, я был по-настоящему вдохновлен этим альбомом, который, возможно, стал нашим тринадцатым альбомом. И мы углубились во все это, возвращаясь к изначальной сути того, чем на самом деле является SOULFLY, потому что SOULFLY создавался как группа, которая собиралась использовать трайбл-грувы и духовность, и я полагаю, что в этом альбоме есть и то, и другое в значительной степени. Но в то же время он и полностью современный, потому что тут и блестящая работа [барабанщика SOULFLY и сына Max] Zyon'a и Arthur'a [Rizk] придала альбому современный оттенок».




просмотров: 39

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом