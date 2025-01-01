20 сен 2023 :
|
TED NUGENT: «То, что глава Rolling Stone приписывал мне, творил он сам»
9 сен 2023 :
|
TED NUGENT хвалит ALICE'a COOPER'a и CARLOS'a SANTANA за их позицию
24 авг 2023 :
|
TED NUGENT был изгнан из Еблобука
23 авг 2023 :
|
Видео с выступления TED NUGENT
17 авг 2023 :
|
TED NUGENT о TOM'е MORELLO
10 авг 2023 :
|
TED NUGENT: «Не хочу я больше жить в отелях!»
1 авг 2023 :
|
Видео полного выступления TED NUGENT
30 июл 2023 :
|
TED NUGENT: «Мы должны бороться со всяким злом типа Вупи Голдберг»
29 июл 2023 :
|
TED NUGENT словил бан
26 июл 2023 :
|
TED NUGENT поддержал JASON'a ALDEAN'a
23 июл 2023 :
|
TED NUGENT пишет мемуары
14 июл 2023 :
|
TED NUGENT открыл тур
4 июл 2023 :
|
TED NUGENT — о современной американской музыке
5 июн 2023 :
|
TED NUGENT — о Тине Тёрнер
30 май 2023 :
|
TED NUGENT против транс-монашек
24 май 2023 :
|
DEREK ST. HOLMES: «Риторика TED'a NUGENT'a влияет на его наследие»
20 май 2023 :
|
На TED NUGENT подают в суд за дикого русского
16 май 2023 :
|
TED NUGENT: «Фигу вы меня отмените!»
8 май 2023 :
|
От TED NUGENT ушёл басист
7 май 2023 :
|
TED NUGENT ответил на отмену концерта
6 май 2023 :
|
TED NUGENT стал жертвой транс-нетерпимости
16 апр 2023 :
|
TED NUGENT поедет в прощальный тур
11 апр 2023 :
|
TED NUGENT против Bud-транса
27 мар 2023 :
|
TED NUGENT почтил память политических заключенных
23 мар 2023 :
|
TED NUGENT: «Сатана сделал свой ход, теперь очередь Архистратига»
22 мар 2023 :
|
TED NUGENT: «Имеет ли женщина право на аборт?»
13 мар 2023 :
|
TED NUGENT почтил память Гари Россингтона
31 янв 2023 :
|
TED NUGENT: «Мы можем победить дьявола, если начнем молиться и обратимся к Богу»
18 дек 2022 :
|
TED NUGENT получил награду за защиту свободы
16 ноя 2022 :
|
TED NUGENT — о кавер-версиях MOTÖRHEAD и PANTERA
15 ноя 2022 :
|
TED NUGENT хочет сообразить на троих
11 ноя 2022 :
|
TED NUGENT: «Америка тупеет»
3 ноя 2022 :
|
TED NUGENT — о покупке Твиттера Илоном Маском
18 окт 2022 :
|
TED NUGENT: «У Канье правильные взгляды»
5 окт 2022 :
|
TED NUGENT — о королевской семье
29 сен 2022 :
|
TED NUGENT: «Big Tech щемит нас по полной!»
24 сен 2022 :
|
TED NUGENT: «Америка, что же ты ешь?»
13 сен 2022 :
|
TED NUGENT: «Дисней перешёл на DarkSide»
12 сен 2022 :
|
TED NUGENT: «Байден выполняет приказ сатанинских сил!»
3 сен 2022 :
|
TED NUGENT: «OZZY OSBOURNE свалил в тираническую Англию из адской дыры»
15 авг 2022 :
|
TED NUGENT — о дружбе с Эдди Ван Халеном
3 авг 2022 :
|
TED NUGENT критикует Тейлор Свифт. И зелёных, и...
2 авг 2022 :
|
TED NUGENT: «Я не уклонялся от призыва»
1 авг 2022 :
|
TED NUGENT любит Джо Байдена
18 июл 2022 :
|
TED NUGENT открыл тур
27 июн 2022 :
|
TED NUGENT: «Зачем налоговой столько оружия?»
21 июн 2022 :
|
TED NUGENT: «Полиция сама пускала людей шестого января»
15 июн 2022 :
|
TED NUGENT — о школьной безопасности
3 июн 2022 :
|
TED NUGENT: «AR-15 — не штурмовая винтовка. Молотками убивают больше!»
28 май 2022 :
|
TED NUGENT: «Почему ты был таким мooduck'ом, DEE SNIDER?»
26 май 2022 :
|
TED NUGENT — о стрельбе в Техасе
23 май 2022 :
|
TED NUGENT ответил за свои слова
17 май 2022 :
|
TED NUGENT призвал «крушить черепа демократов»
14 май 2022 :
|
TED NUGENT — о возможном запрете абортов
12 май 2022 :
|
TED NUGENT ответил Joan Jett
5 май 2022 :
|
Видео с выступления TED NUGENT
4 май 2022 :
|
TED NUGENT: «Я и METALLICA люблю, и SLAYER с MEGADETH!»
29 апр 2022 :
|
Новое видео TED NUGENT
29 апр 2022 :
|
TED NUGENT: «Все, кто против Трампа, — против хорошей жизни в USA»
21 апр 2022 :
|
TED NUGENT: «COVID-19 — величайшая афера»
18 апр 2022 :
|
TED NUGENT поддержал доктора Оза (не путать с Ozzy)
10 апр 2022 :
|
TED NUGENT — о законе "Don't Say Gay"
7 апр 2022 :
|
TED NUGENT ответил тем, кому не понравились его слова про Тейлора Хокинса
30 мар 2022 :
|
TED NUGENT — о случившемся на Оскаре: «Сделай так белый, он бы сел»
12 мар 2022 :
|
TED NUGENT — о цензуре социальных сетей
5 мар 2022 :
|
TED NUGENT — об украденных выборах
3 мар 2022 :
|
TED NUGENT — об электромобилях
23 фев 2022 :
|
TED NUGENT — о протестующих канадских дальнобойщиках
18 фев 2022 :
|
TED NUGENT: «Говард Стерн — придурок, не уважающий альтернативные точки зрения»
15 фев 2022 :
|
Новая песня TED NUGENT
13 фев 2022 :
|
TED NUGENT о транс-спортсменах: «Это оружие Сатаны!»
10 фев 2022 :
|
TED NUGENT: «Сегодня музыканты уже не так преданы своему делу»
8 фев 2022 :
|
TED NUGENT не будет требовать COVID-паспорта на шоу
2 фев 2022 :
|
TED NUGENT: «Удивительно, что меня ещё на забанили»
27 янв 2022 :
|
TED NUGENT: «Буш тот еще ...ист!»
25 янв 2022 :
|
TED NUGENT хвалит BRUCE'a SPRINGSTEEN'a
20 янв 2022 :
|
TED NUGENT: «Мне ровно на ЗСРнР»
14 янв 2022 :
|
TED NUGENT: «Какой хейт в адрес Joan? Я же хвалил её!»
11 янв 2022 :
|
TED NUGENT — о событиях шестого января
6 янв 2022 :
|
TED NUGENT: «Я люблю лесбиянок — это коктейль из чудес!»
31 дек 2021 :
|
TED NUGENT: «Гнилые людишки правят бал в ЗСРнР!»
24 дек 2021 :
|
TED NUGENT: «Новый сингл отправил Байдену»
23 дек 2021 :
|
TED NUGENT — Алеку Болдуину: «Гнить тебе в тюрьме вечность!»
22 дек 2021 :
|
TED NUGENT о победе над COVID-19: «Я слушал правительство и делал наоборот»
21 дек 2021 :
|
TED NUGENT: «Я встречался с DAVID'ом LEE ROTH'ом, но он был не в себе»
17 дек 2021 :
|
TED NUGENT: «Именно веганы виноваты в большинстве смертей животных»
17 дек 2021 :
|
TOM MORELLO о дружбе с TED'ом NUGENT'ом
14 дек 2021 :
|
TED NUGENT — о DEE SNIDER'е: «Как можно в один прекрасный день просто решить и стать м*даком?»
11 дек 2021 :
|
TED NUGENT: «SEBASTIAN BACH хотел быть больше поп-певцом, чем рок-вокалистом»
3 дек 2021 :
|
TED NUGENT: «Я не пишу песни, я их эякулирую»
2 дек 2021 :
|
TED NUGENT: «Если вы против Кайла Риттенхауса, вы на стороне зла!»
1 дек 2021 :
|
TED NUGENT: «Политкорректность — это отказ от человечности»
24 ноя 2021 :
|
TED NUGENT: «Байден... Что ты такое?»
22 ноя 2021 :
|
TED NUGENT: «Кайл правильно застрелил этих мародеров!»
18 ноя 2021 :
|
TED NUGENT — о словах Simmons'a: «И тебя вылечу»
15 ноя 2021 :
|
Видео с текстом от TED NUGENT
28 окт 2021 :
|
TED NUGENT: «Я помолюсь за протухшего, мерзкого, гнилого уродца Алека Болдуина»
18 окт 2021 :
|
TED NUGENT — об охоте
12 окт 2021 :
|
TOM MORELLO — о дружбе с TED'ом NUGENT'ом
6 окт 2021 :
|
TED NUGENT: «Ну что, вакцинированные овцы, как вы там?»
30 сен 2021 :
|
TED NUGENT: «БэЛэМэ — террористы!»
31 авг 2021 :
|
TED NUGENT: «Байден не может подобрать слова, а если и подбирает, то это глупость»
25 авг 2021 :
|
TED NUGENT: «Маски не работают!»
17 авг 2021 :
|
TED NUGENT: «Я был рождён с правом хранить и носить оружие»
16 авг 2021 :
|
TED NUGENT предлагает 5 000 за стрелка по оленям
15 авг 2021 :
|
TED NUGENT об уходе из NRA
10 авг 2021 :
|
TED NUGENT: «Технологии отваживают людей от практики на гитаре»
5 авг 2021 :
|
TED NUGENT ушел из NRA
29 июл 2021 :
|
TED NUGENT: «Не хочу я вашей дозы!»
25 июл 2021 :
|
TED NUGENT: «Любое слово Байдена не имеет отношения к правде»
19 июл 2021 :
|
TED NUGENT считает, что в США не существует проблем с оружием
5 июл 2021 :
|
TED NUGENT: «Ну камон, какой я расист!»
1 июл 2021 :
|
TED NUGENT: «В ЗСРнР меня не берут из-за NRA»
23 июн 2021 :
|
TED NUGENT: «Те, кто меня хейтят, просто сатанисты!»
19 июн 2021 :
|
TED NUGENT — о Боне Скотте: «Вечно молодой, вечно п..»
17 июн 2021 :
|
TED NUGENT планирует запись альбома
16 июн 2021 :
|
TED NUGENT: «Люди постоянно спрашивают: Что, чёрт возьми, творится в Америке?»
15 июн 2021 :
|
TED NUGENT: «Если вы за Байдена, то точно с гнильцой»
13 июн 2021 :
|
TED NUGENT: «Почему я не поеду в туры в 2021 году»
11 июн 2021 :
|
TED NUGENT: «Это БэЛэМэ лезли в Капитолий!»
10 июн 2021 :
|
TED NUGENT: «В США нет системного расизма!»
31 май 2021 :
|
TED NUGENT — о том, как избежать массовой стрельбы
26 май 2021 :
|
TED NUGENT: «Мы опасно скользим по краю марксизма»
24 май 2021 :
|
TED NUGENT хвалит Такера Карлсона
19 май 2021 :
|
TED NUGENT — о трансгендерах в спорте
14 май 2021 :
|
TED NUGENT: «Как я победил COVID»
13 май 2021 :
|
TED NUGENT о борьбе с COVID-19: «Я ещё никогда так не боялся за свою жизнь»
7 май 2021 :
|
TED NUGENT лечится альтернативным препаратом от COVID-19
29 апр 2021 :
|
TED NUGENT: «Пандемия реальна, и больные есть»
23 апр 2021 :
|
TED NUGENT: «Я никогда не утверждал, что COVID-19 — фейк!»
21 апр 2021 :
|
DEE SNIDER, ALEX SKOLNICK и TRACII GUNS глумятся над тем, что TED NUGENT заболел
21 апр 2021 :
|
TED NUGENT заболел COVID-19: «Я думал, что помру»
21 апр 2021 :
|
TED NUGENT: «А чего это страну не закрывали из-за 18 других ковидов?»
26 мар 2021 :
|
TED NUGENT: «Дональд Трамп дал мне имя»
25 мар 2021 :
|
TED NUGENT: «Я не расист, расист — не я!»
24 мар 2021 :
|
TED NUGENT: «Спонсора лишили!»
16 мар 2021 :
|
TED NUGENT: «Байден — зомби!»
15 мар 2021 :
|
TED NUGENT: «Байден — это худший человек из всех возможных, кто может представлять Америку»
8 фев 2021 :
|
TED NUGENT: «Ох, кто мне только не предлагал!»
27 янв 2021 :
|
TED NUGENT: «Страну ждут приступы фейкового расизма!»
20 янв 2021 :
|
TED NUGENT — о Трампе: «Я у алтаря этого великого человека»
14 янв 2021 :
|
TED NUGENT: «Члены БэЛэМэ устроили насильственные акты в Вашингтоне»
30 дек 2020 :
|
TED NUGENT: «2020 — это полный 3,14здец!»
27 дек 2020 :
|
TED NUGENT: «Байдена выбрали мёртвые души!»
11 дек 2020 :
|
TED NUGENT: «Только зомби могут голосовать за Джо»
3 дек 2020 :
|
TED NUGENT — о коленопреклоняющих: «Дебилы, б...»
28 ноя 2020 :
|
TED NUGENT: «Голосовало слишком много мёртвых душ»
24 ноя 2020 :
|
TED NUGENT: «Нефиг считать, сколько у меня будет людей на День благодарения»
10 ноя 2020 :
|
TED NUGENT — о победе Джо Байдена: «Дьяволы собираются захватить контроль над Америкой»
20 окт 2020 :
|
TED NUGENT: «Трамп — величайший президент США!»
22 сен 2020 :
|
TED NUGENT не замечает расизма: «Цвет кожи не имеет значения для всех, кого я знаю»
16 авг 2020 :
|
TED NUGENT призвал своих поклонников «не голосовать за Бонни и Клайда»
4 авг 2020 :
|
TED NUGENT: «Движение "Black Lives Matter" не имеет ничего общего с жизнями чернокожих»
22 июл 2020 :
|
TED NUGENT — о Трампе: «Он не какой-то мудозвон»
23 июн 2020 :
|
TED NUGENT: «Не деритесь с копами — и останетесь жить»
13 июн 2020 :
|
TED NUGENT — о лучшем гитаристе всех времён
5 июн 2020 :
|
TED NUGENT о борьбе Трампа с Твиттером
28 май 2020 :
|
TED NUGENT: «Дональд Трамп — это божественное вмешательство!»
24 май 2020 :
|
TED NUGENT: «Дональду Трампу даю рейтинг А+»
19 май 2020 :
|
TED NUGENT: «Будет чудом, если я куда-то поеду на гастроли, кроме США»
9 май 2020 :
|
TED NUGENT: «У либералов аллергия на здравый смысл и логику»
4 май 2020 :
|
TED NUGENT: «Keith Richards, может, и был пьян на каждой записи, но у него всё под контролем!»
15 апр 2020 :
|
TED NUGENT: «Дональд Трамп — величайший лидер в истории человечества!»
15 ноя 2018 :
|
TED NUGENT: «Канадцы совсем съехали с катушек», легализовав марихуану
6 окт 2018 :
|
TED NUGENT выпустит новый альбом в ноябре
11 сен 2017 :
|
TED NUGENT подверг критике комментарии Bach'a
25 авг 2017 :
|
TED NUGENT: «Facebook недовешивает»
29 ноя 2016 :
|
TED NUGENT рад смерти Кастро
11 ноя 2016 :
|
TED NUGENT о победе Трампа
3 авг 2016 :
|
TED NUGENT против Хиллари
29 июл 2016 :
|
TED NUGENT: «Трамп не идеален, а вот Клинтон — лгунья!»
30 май 2016 :
|
TED NUGENT согласился, что конец Принса был «жалок»
