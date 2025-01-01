сегодня



Видео полного выступления TED NUGENT, которое состоялось тридцатого августа в Warner Vineyards, Paw Paw, Michigan, доступно для просмотра ниже:



01. Unleash The Fury 0:00

02. The Star-Spangled Banner 2:00

03. Free-For-All 4:52

04. Gonzo 8:47

05. Where Have You Been All My Life 14:11

06. Wang Dang Sweet Poontang 18:50

07. Stormtroopin' 25:13

08. Paralyzed 32:23

09. Just What The Doctor Ordered 37:54

10. My Girl 45:21

11. Hey Baby 46:18

12. Good Friends And A Bottle Of Wine 52:38

13. Fred Bear 1:01:04

14. Cat Scratch Fever 1:09:59

15. Stranglehold 1:14:52

16. The Great White Buffalo 1:25:46







