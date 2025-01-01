Arts
*Барабанщик DEATH: «Когда "Symbolic" вышел, его просто ненави... 97
*Новый альбом HELLOWEEN доступен для прослушивания 47
*CRADLE OF FILTH уволили гитариста 37
*Бывшие члены ответили лидеру CRADLE OF FILTH 35
*Бывшая клавишница CRADLE OF FILTH: «Мы несколько месяцев наз... 30
Ted Nugent

8 сен 2025 : 		 Видео полного выступления TED NUGENT

11 авг 2025 : 		 TED NUGENT о музыке BLACK SABBATH: «Они называли это тяжёлым металлом, но по сути это был блюз»

26 мар 2025 : 		 TED NUGENT: «Я играю на своей гитаре, как возбужденный подросток!»

16 мар 2025 : 		 TED NUGENT: «"Stranglehold" сейчас более актуальна, чем в момент создания»

16 фев 2025 : 		 Редкости от TED NUGENT

7 дек 2024 : 		 Концертное видео TED NUGENT

12 ноя 2024 : 		 Концертное видео TED NUGENT

19 окт 2024 : 		 TED NUGENT: «METALLICA как Джеймс Браун с белым басистом»

14 окт 2024 : 		 Концертное видео TED NUGENT

18 сен 2024 : 		 TED NUGENT ответил PEARL JAM

5 сен 2024 : 		 TED NUGENT зажег с SAMMY HAGAR

1 авг 2024 : 		 TED NUGENT и сын

30 июл 2024 : 		 TED NUGENT выступил на ярмарке

26 июл 2024 : 		 CARMINE APPICE: «Мне нравятся йайца TED'a NUGENT'a!»

20 июн 2024 : 		 TED NUGENT: «Люблю я оленину!»

15 июн 2024 : 		 TED NUGENT объяснил, почему его не берут в гитаристы

12 июн 2024 : 		 TED NUGENT о месячнике гордости

16 апр 2024 : 		 Видео с выступления TED NUGENT

11 фев 2024 : 		 TED NUGENT: «Я играю на своем инструменте ежедневно!»

25 янв 2024 : 		 TED NUGENT: «Пока вы спали, кто-то вскрыл ваш череп и насрал в него»

30 дек 2023 : 		 TED NUGENT опубликовал видео THE AMBOY DUKES

23 дек 2023 : 		 TED NUGENT: «Тэйлор Свифт ни рыба ни мясо»

4 дек 2023 : 		 TED NUGENT: «Свиней лучше всего расстреливать с вертолета!»

30 ноя 2023 : 		 TOM WERMAN: «TED NUGENT из-за взглядов находится в тени»

1 окт 2023 : 		 TED NUGENT признался в любви к VAN HALEN

24 сен 2023 : 		 Попадёт ли теперь TED NUGENT в ЗСРнР?
Видео полного выступления TED NUGENT



zoom
Видео полного выступления TED NUGENT, которое состоялось тридцатого августа в Warner Vineyards, Paw Paw, Michigan, доступно для просмотра ниже:

01. Unleash The Fury 0:00
02. The Star-Spangled Banner 2:00
03. Free-For-All 4:52
04. Gonzo 8:47
05. Where Have You Been All My Life 14:11
06. Wang Dang Sweet Poontang 18:50
07. Stormtroopin' 25:13
08. Paralyzed 32:23
09. Just What The Doctor Ordered 37:54
10. My Girl 45:21
11. Hey Baby 46:18
12. Good Friends And A Bottle Of Wine 52:38
13. Fred Bear 1:01:04
14. Cat Scratch Fever 1:09:59
15. Stranglehold 1:14:52
16. The Great White Buffalo 1:25:46




