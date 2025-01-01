сегодня



CHRIS HOLMES: «Эдди Ван Хален круче Рэнди Роадса»



CHRIS HOLMES в недавнем интервью обсудил заочное соперничество между Рэнди Роадсом и Эдди Ван Халеном:



«Я вырос рядом с Пасаденой и Ла-Каньяда. Это с одной стороны, а с другой стороны находится Глендейл, откуда родом QUIET RIOT.



Многие говорят, что я ненавижу Рэнди Роудса. Нет, у меня нет к нему ненависти. На самом деле он мне нравится. Я считаю, что он хороший гитарист. Я читал в Интернете, что многие говорят, будто я его ненавижу. Это неправда. Я застал его игру на гитаре, он из моего поколения. Я никогда не говорил, что ненавижу этого парня. Я вырос на VAN HALEN, поэтому я смотрю на него и думаю: кто лучше? Как по мне, Эдди Ван Хален его превосходит. Так что я на стороне VAN HALEN. VAN HALEN не носили маленькие галстуки-бабочки и одежду в горошек. QUIET RIOT носили. Мне это не нравилось. Я лучше пойду на вечеринку VAN HALEN, буду пить пиво Schlitz и выбью себе зубы в грязи, чем схожу на вечеринку QUIET RIOT, буду курить сигapеты Sherman и пить Perrier. Это не моё. Так что они абсолютно разные. Но в любом случае у меня нет ненависти к Рэнди Роудсу. Он исполнял хорошую музыку. Печально, что он скончался».







