Новости
*Барабанщик DEATH: «Когда "Symbolic" вышел, его просто ненави... 97
*Новый альбом HELLOWEEN доступен для прослушивания 47
*CRADLE OF FILTH уволили гитариста 37
*Бывшие члены ответили лидеру CRADLE OF FILTH 35
*Бывшая клавишница CRADLE OF FILTH: «Мы несколько месяцев наз... 30
Новости
8 сен 2025 : 		 CHRIS HOLMES: «Эдди Ван Хален круче Рэнди Роадса»

21 мар 2025 : 		 CHRIS HOLMES о своём интервью в фильме «Падение западной цивилизации 2: Года металла»

19 мар 2025 : 		 CHRIS HOLMES исполняет W.A.S.P.

16 фев 2025 : 		 CHRIS HOLMES: «Меня не особо парит, что там у W.A.S.P.»

12 ноя 2024 : 		 CHRIS HOLMES исполнил AC/DC

6 сен 2024 : 		 Лидер W.A.S.P.: «Если бы CHRIS HOLMES был успешен в творческом плане, ему было бы плевать на то, что я делаю»

27 авг 2024 : 		 CHRIS HOLMES открыл тур

13 авг 2024 : 		 CHRIS HOLMES о затее BLACKIE LAWLESS: «Удачки, чо!»

14 окт 2023 : 		 CHRIS HOLMES: «Сколько я еще буду на сцене? А пес его...»

5 авг 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления CHRIS HOLMES

5 июл 2023 : 		 CHRIS HOLMES: «Один нарцисс не пустил меня в HEAR 'N AID»

1 июл 2023 : 		 CHRIS HOLMES: «Мне Слава не нужна!»

29 июн 2023 : 		 CHRIS HOLMES — о подкладках

4 май 2023 : 		 Видео с выступления CHRIS HOLMES

24 сен 2022 : 		 CHRIS HOLMES выступил в Торонто

16 сен 2022 : 		 CHRIS HOLMES — о том, как узнал о болезни

14 сен 2022 : 		 CHRIS HOLMES: «BLACKIE LAWLESS никак не отреагировал на мой диагноз»

25 июл 2022 : 		 CHRIS HOLMES: «Рак ушел»

18 июн 2022 : 		 CHRIS HOLMES потерял 18 кг

20 апр 2022 : 		 Жена CHRIS'а HOLMES'a — о лечении

18 апр 2022 : 		 Жена CHRIS'а HOLMES'a — о лечении

12 апр 2022 : 		 CHRIS HOLMES представил новое видео

14 мар 2022 : 		 CHRIS HOLMES приступил к лечению

9 фев 2022 : 		 Жена CHRIS'a HOLMES'a собирает деньги на лечение

7 фев 2022 : 		 У CHRIS HOLMES рак, BLACKIE LAWLESS пожелал всего наилучшего

20 янв 2022 : 		 Лидер W.A.S.P.: «Chris несёт какую-то дичь»
CHRIS HOLMES: «Эдди Ван Хален круче Рэнди Роадса»



CHRIS HOLMES в недавнем интервью обсудил заочное соперничество между Рэнди Роадсом и Эдди Ван Халеном:

«Я вырос рядом с Пасаденой и Ла-Каньяда. Это с одной стороны, а с другой стороны находится Глендейл, откуда родом QUIET RIOT.

Многие говорят, что я ненавижу Рэнди Роудса. Нет, у меня нет к нему ненависти. На самом деле он мне нравится. Я считаю, что он хороший гитарист. Я читал в Интернете, что многие говорят, будто я его ненавижу. Это неправда. Я застал его игру на гитаре, он из моего поколения. Я никогда не говорил, что ненавижу этого парня. Я вырос на VAN HALEN, поэтому я смотрю на него и думаю: кто лучше? Как по мне, Эдди Ван Хален его превосходит. Так что я на стороне VAN HALEN. VAN HALEN не носили маленькие галстуки-бабочки и одежду в горошек. QUIET RIOT носили. Мне это не нравилось. Я лучше пойду на вечеринку VAN HALEN, буду пить пиво Schlitz и выбью себе зубы в грязи, чем схожу на вечеринку QUIET RIOT, буду курить сигapеты Sherman и пить Perrier. Это не моё. Так что они абсолютно разные. Но в любом случае у меня нет ненависти к Рэнди Роудсу. Он исполнял хорошую музыку. Печально, что он скончался».




просмотров: 142

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
