Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Барабанщик DEATH: «Когда "Symbolic" вышел, его просто ненави... 97
*Новый альбом HELLOWEEN доступен для прослушивания 47
*CRADLE OF FILTH уволили гитариста 37
*Бывшие члены ответили лидеру CRADLE OF FILTH 35
*Бывшая клавишница CRADLE OF FILTH: «Мы несколько месяцев наз... 30
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Барабанщик DEATH: «Когда "Symbolic" вышел, его просто ненави... 97
*Новый альбом HELLOWEEN доступен для прослушивания 47
*CRADLE OF FILTH уволили гитариста 37
*Бывшие члены ответили лидеру CRADLE OF FILTH 35
*Бывшая клавишница CRADLE OF FILTH: «Мы несколько месяцев наз... 30
[= ||| все новости группы



*

Leprous

*



8 сен 2025 : 		 Концертный релиз LEPROUS выйдет осенью

25 мар 2025 : 		 Юбилейный винил LEPROUS выйдет весной

14 авг 2024 : 		 Новое видео LEPROUS

26 июн 2024 : 		 Новое видео LEPROUS

31 май 2024 : 		 Новое видео LEPROUS

10 апр 2024 : 		 Новый альбом LEPROUS выйдет летом

18 фев 2024 : 		 Вокалист LEPROUS представил новое видео

1 фев 2024 : 		 Вокалист LEPROUS представил новое видео

11 дек 2023 : 		 Вокалист LEPROUS готовит акустический альбом

16 сен 2023 : 		 Демонстрационное видео LEPROUS

27 июл 2023 : 		 Новое видео от вокалиста LEPROUS

7 июн 2023 : 		 Новое видео от вокалиста LEPROUS

23 май 2023 : 		 Вокалист LEPROUS выпустил клип

19 мар 2023 : 		 Вокалист LEPROUS выпустил клип

11 мар 2023 : 		 Демонстрационное видео от LEPROUS

13 фев 2023 : 		 Вокалист LEPROUS выпускает сольный альбом

12 дек 2022 : 		 Новый релиз LEPROUS выйдет зимой

29 янв 2022 : 		 Стрим от LEPROUS

1 сен 2021 : 		 Новое видео LEPROUS

1 авг 2021 : 		 Новое видео LEPROUS

25 июн 2021 : 		 Новое видео LEPROUS

9 июн 2021 : 		 Новый альбом LEPROUS выйдет летом

6 дек 2020 : 		 Новое видео LEPROUS

4 июл 2020 : 		 Концертное видео LEPROUS

1 май 2020 : 		 Обучающее видео от LEPROUS

4 апр 2020 : 		 Обучающее видео от LEPROUS
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Концертный релиз LEPROUS выйдет осенью



zoom
LEPROUS выпустят новый концертный релиз, получивший название "An Evening Of Atonement", 21 октября на InsideOut Music. Он будет доступен на тройном виниле, двойном CD с Blu-ray и в цифровом варианте. Фрагмент из этого релиза, "Like A Sunken Ship (Live In Tilburg 2025)", доступен ниже:

«В январе 2025 года мы приступили к реализации проекта по проведению самых масштабных концертов в нашей карьере на сегодняшний день, отыграв их в крупных европейских городах при аншлагах. Мы стремились устроить спектакль, используя музыку из всего нашего бэк-каталога на двух грандиозных концертах каждый вечер и демонстрируя все это в наших самых масштабных технических постановках на сегодняшний день. Кульминацией всего этого стал "An Evening Of Atonement", снятый вживую в замечательном 013 Poppodium в Тилбурге.

"Melodies Of Atonement" стал еще одной эволюцией для LEPROUS — мы избавились от оркестровых наслоений, которые определяли несколько предыдущих альбомов, и сосредоточились на том, как мы, пятеро музыкантов, звучим вместе — более целенаправленно, эффектно и сыро. Исполнять эти песни на сцене было захватывающе, а составление особого сет-листа, который переплетался бы с различными музыкальными изменениями в нашей карьере, было захватывающей задачей».

"An Evening Of Atonement" (2CD and Blu-ray digipak):

Disc One: CD 1 / Act 1 (61:55):

01. Silently Walking Alone (Live In Tilburg 2025) (05:53)
02. The Price (Live In Tilburg 2025) (05:13)
03. Illuminate (Live In Tilburg 2025) (04:24)
04. I Hear The Sirens (Live In Tilburg 2025) (04:52)
05. Like A Sunken Ship (Live In Tilburg 2025) (04:05)
06. Forced Entry (Live In Tilburg 2025) (10:14)
07. Out Of Here (Live In Tilburg 2025) (04:17)
08. Alleviate (Live In Tilburg 2025) (03:41)
09. Distant Bells (Live In Tilburg 2025) (08:41)
10. Foe (Live In Tilburg 2025) (03:27)
11. Nighttime Disguise (Live In Tilburg 2025) (07:01)

Disc Two: CD 2 / Act 2 (64:37):

01. Unfree My Soul (Live In Tilburg 2025) (05:44)
02. On Hold (Live In Tilburg 2025) (09:01)
03. Below (Live In Tilburg 2025) (05:57)
04. Passing (Live In Tilburg 2025) (08:49)
05. Faceless (Live In Tilburg 2025) (07:22)
06. Castaway Angels (Live In Tilburg 2025) (07:03)
07. From The Flame (Live In Tilburg 2025) (03:59)
08. Slave (Live In Tilburg 2025) (06:49)
09. Atonement (Live In Tilburg 2025) (05:02)
10. The Sky Is Red (Outro) (Live In Tilburg 2025) (04:45)

Disc Three: Blu-ray (173:12 min.):

Live In Tilburg 2025 (Concert) (146:42 min.)

Act 1:

01. Silently Walking Alone (Live In Tilburg 2025) (05:54)
02. The Price (Live In Tilburg 2025) (05:11)
03. Illuminate (Live In Tilburg 2025) (04:24)
04. I Hear The Sirens (Live In Tilburg 2025) (04:53)
05. Like A Sunken Ship (Live In Tilburg 2025) (04:41)
06. Forced Entry (Live In Tilburg 2025) (10:20)
07. Out Of Here (Live In Tilburg 2025) (04:17)
08. Alleviate (Live In Tilburg 2025) (03:41)
09. Distant Bells (Live In Tilburg 2025) (08:34)
10. Foe (Live In Tilburg 2025) (03:27)
11. Nighttime Disguise (Live In Tilburg 2025) (07:01)

Act 2:

12. Unfree My Soul (Live In Tilburg 2025) (05:23)
13. On Hold (Live In Tilburg 2025) (07:45)
14. Below (Live In Tilburg 2025) (07:12)
15. Passing (Live In Tilburg 2025) (08:53)
16. Faceless (Live In Tilburg 2025) (07:22)
17. Castaway Angels (Live In Tilburg 2025) (07:07)
18. From The Flame (Live In Tilburg 2025) (03:52)
19. Slave (Live In Tilburg 2025) (06:49)
20. Atonement (Live In Tilburg 2025) (04:43)
21. The Sky Is Red (Outro) (Live In Tilburg 2025) (04:45)

An Interview With LEPROUS (bonus content) (26.30 min.)




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 103

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом