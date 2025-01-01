Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Барабанщик DEATH: «Когда "Symbolic" вышел, его просто ненави... 97
*Новый альбом HELLOWEEN доступен для прослушивания 46
*CRADLE OF FILTH уволили гитариста 37
*Бывшие члены ответили лидеру CRADLE OF FILTH 35
*Бывшая клавишница CRADLE OF FILTH: «Мы несколько месяцев наз... 30
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Барабанщик DEATH: «Когда "Symbolic" вышел, его просто ненави... 97
*Новый альбом HELLOWEEN доступен для прослушивания 46
*CRADLE OF FILTH уволили гитариста 37
*Бывшие члены ответили лидеру CRADLE OF FILTH 35
*Бывшая клавишница CRADLE OF FILTH: «Мы несколько месяцев наз... 30
[= ||| все новости группы



*

Dream Theater

*



7 сен 2025 : 		 DREAM THEATER целиком сыграли новый альбом

4 сен 2025 : 		 Новое видео DREAM THEATER

3 сен 2025 : 		 Вокалист DREAM THEATER о возвращении барабанщика

16 авг 2025 : 		 DREAM THEATER и Z2 выпустят "Dream Theater - Parasomnia: The Graphic Album".

11 авг 2025 : 		 MIKE PORTNOY о возвращении в DREAM THEATER

2 авг 2025 : 		 Барабанщик DREAM THEATER подвел итоги тура

1 авг 2025 : 		 DREAM THEATER выступили в Пловдиве

19 июл 2025 : 		 Клавишник DREAM THEATER: «Сейчас для нас наступило замечательное время»

8 июл 2025 : 		 DREAM THEATER исполнили кавер-версию PINK FLOYD

26 июн 2025 : 		 Барабанщик DREAM THEATER: «Lars оказал на меня большое влияние!»

4 июн 2025 : 		 DREAM THEATER исполнили The Enemy Inside

22 май 2025 : 		 DREAM THEATER целиком сыграют новый альбом

6 май 2025 : 		 Гитарист DREAM THEATER о том, как уход барабанщика повлиял на группу: «Это стало для нас шоком»

4 май 2025 : 		 DREAM THEATER готовят новый бокс-сет

26 апр 2025 : 		 Барабанщик DREAM THEATER: «Некоторые недооценивают важность металлической составляющей группы»

18 апр 2025 : 		 Барабанщик DREAM THEATER: «Знаю, что ранил коллег по группе, когда ушёл»

1 апр 2025 : 		 Видео полного выступления DREAM THEATER

24 мар 2025 : 		 DREAM THEATER впервые сыграли "The Best Of Times"

20 мар 2025 : 		 Гитарист DREAM THEATER: «Я мог бы жить в студии»

19 мар 2025 : 		 Басист Тейлор Свифт исполняет DREAM THEATER

11 мар 2025 : 		 Клавишник DREAM THEATER: «Mike привнес новую энергию»

5 мар 2025 : 		 MIKE PORTNOY считает, что стал лучше как командный игрок после возвращения в DREAM THEATER

27 фев 2025 : 		 Барабанщик DREAM THEATER о физической боли от игры на барабанах

24 фев 2025 : 		 Вокалист DREAM THEATER: «У прогрессивной группы есть свобода двигаться куда угодно»

23 фев 2025 : 		 Барабанщик DREAM THEATER объяснил, почему не продюсировал новый альбом

18 фев 2025 : 		 Барабанщик DREAM THEATER о бывшем
Показать далее
| - |

|||| 7 сен 2025

DREAM THEATER целиком сыграли новый альбом



zoom
DREAM THEATER выступлением пятого сентября в Santander Performing Arts Center, Reading, Pennsylvania, открыли тур "An Evening With Dream Theater", в рамках которого целиком был исполнен материал альбома "Parasomnia":

Act I: Parasomnia

01. In The Arms Of Morpheus (live debut)
02. Night Terror
03. A Broken Man (live debut)
04. Dead Asleep (live debut)
05. Midnight Messiah
06. Bend The Clock (live debut)
07. The Shadow Man Incident (live debut)

Act II:

08. As I Am
09. The Enemy Inside
10. A Rite Of Passage
11. Act I: Scene Three: I. Through My Words
12. Act I: Scene Three: II. Fatal Tragedy
13. Peruvian Skies (with excerpts from "Wish You Were Hre" by PINK FLOYD and "Wherever I May Roam" by METALLICA)
14. Take The Time (abridged)

Encore:

15. A Change Of Seasons: I The Crimson Sunrise (first time since 2017)
16. A Change Of Seasons: II Innocence (first time since 2017)
17. A Change Of Seasons: III Carpe Diem (first time since 2017)
18. A Change Of Seasons: IV The Darkest Of Winters (first time since 2017)
19. A Change Of Seasons: V Another World (first time since 2017)
20. A Change Of Seasons: VI The Inevitable Summer (first time since 2017)
21. A Change Of Seasons: VII The Crimson Sunset (first time since 2017)




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 68

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом