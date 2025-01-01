7 сен 2025



DREAM THEATER целиком сыграли новый альбом



DREAM THEATER выступлением пятого сентября в Santander Performing Arts Center, Reading, Pennsylvania, открыли тур "An Evening With Dream Theater", в рамках которого целиком был исполнен материал альбома "Parasomnia":



Act I: Parasomnia



01. In The Arms Of Morpheus (live debut)

02. Night Terror

03. A Broken Man (live debut)

04. Dead Asleep (live debut)

05. Midnight Messiah

06. Bend The Clock (live debut)

07. The Shadow Man Incident (live debut)



Act II:



08. As I Am

09. The Enemy Inside

10. A Rite Of Passage

11. Act I: Scene Three: I. Through My Words

12. Act I: Scene Three: II. Fatal Tragedy

13. Peruvian Skies (with excerpts from "Wish You Were Hre" by PINK FLOYD and "Wherever I May Roam" by METALLICA)

14. Take The Time (abridged)



Encore:



15. A Change Of Seasons: I The Crimson Sunrise (first time since 2017)

16. A Change Of Seasons: II Innocence (first time since 2017)

17. A Change Of Seasons: III Carpe Diem (first time since 2017)

18. A Change Of Seasons: IV The Darkest Of Winters (first time since 2017)

19. A Change Of Seasons: V Another World (first time since 2017)

20. A Change Of Seasons: VI The Inevitable Summer (first time since 2017)

21. A Change Of Seasons: VII The Crimson Sunset (first time since 2017)







+1 -0



просмотров: 68

