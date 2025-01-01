SYMPHONY X открыли тур

SYMPHONY X выступлением четвертого сентября в Sherman Theater, Stroudsburg, Pennsylvania, открыли североамериканский тур:
01. Nevermore
02. Underworld (performed for the first time since 2016)
03. Dehumanized
04. Evolution (The Grand Design)
05. Communion And The Oracle (first since 2007)
06. Inferno (Unleash The Fire)
07. Domination (first since 2019)
08. Eve Of Seduction (first since 2015)
09. Set The World On Fire (The Lie Of Lies)
Encore:
10. Without You
11. To Hell And Back
12. Sea Of Lies
