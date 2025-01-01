Arts
Новости
Symphony X

7 сен 2025 : 		 SYMPHONY X открыли тур

21 авг 2025 : 		 Басист SYMPHONY X обещает новый альбом

24 фев 2025 : 		 SYMPHONY X планируют альбом в 2026

30 окт 2024 : 		 У лидера SYMPHONY X полно материала

28 сен 2022 : 		 SYMPHONY X планируют новый альбом

24 фев 2022 : 		 Гитарист SYMPHONY X много работает

25 сен 2020 : 		 SYMPHONY X ждут, пока пандемия утихнет

28 май 2020 : 		 Гитарист SYMPHONY X о любимом альбоме

27 май 2020 : 		 Басист SYMPHONY X: «То, что нас называют прогрессивом, стоило нам большого числа поклонников»

13 май 2020 : 		 SYMPHONY X готовы к сочинению

26 фев 2019 : 		 У SYMPHONY X нет готовых песен

5 июл 2018 : 		 SYMPHONY X могут собраться для записи

17 янв 2018 : 		 SYMPHONY X хотят начать работу

10 май 2017 : 		 Барабанщик SYMPHONY X основал новое трио

4 май 2017 : 		 RUSSELL ALLEN: 'Нет никаких планов относительно SYMPHONY X'

23 ноя 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления SYMPHONY X

22 мар 2016 : 		 Видео с выступления SYMPHONY X

20 янв 2016 : 		 Новая песня SYMPHONY X

8 авг 2015 : 		 Видео с текстом от SYMPHONY X

19 июн 2015 : 		 Видео с текстом от SYMPHONY X

23 май 2015 : 		 Видео с текстом от SYMPHONY X

19 май 2015 : 		 Новый альбом SYMPHONY X выйдет в июле

12 апр 2015 : 		 SYMPHONY X завершили работу над альбомом

7 апр 2015 : 		 Басист SYMPHONY X вернется в HEATHEN'S RAGE

3 фев 2015 : 		 Фронтмен SYMPHONY X не знает когда выйдет новый альбом

12 дек 2014 : 		 SYMPHONY X "практически завершили" запись нового альбома
|||| 7 сен 2025

SYMPHONY X открыли тур



SYMPHONY X выступлением четвертого сентября в Sherman Theater, Stroudsburg, Pennsylvania, открыли североамериканский тур:

01. Nevermore
02. Underworld (performed for the first time since 2016)
03. Dehumanized
04. Evolution (The Grand Design)
05. Communion And The Oracle (first since 2007)
06. Inferno (Unleash The Fire)
07. Domination (first since 2019)
08. Eve Of Seduction (first since 2015)
09. Set The World On Fire (The Lie Of Lies)

Encore:

10. Without You
11. To Hell And Back
12. Sea Of Lies




просмотров: 84

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
