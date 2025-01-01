Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Барабанщик DEATH: «Когда "Symbolic" вышел, его просто ненави... 97
*Новый альбом HELLOWEEN доступен для прослушивания 47
*CRADLE OF FILTH уволили гитариста 37
*Бывшие члены ответили лидеру CRADLE OF FILTH 35
*Бывшая клавишница CRADLE OF FILTH: «Мы несколько месяцев наз... 30
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Барабанщик DEATH: «Когда "Symbolic" вышел, его просто ненави... 97
*Новый альбом HELLOWEEN доступен для прослушивания 47
*CRADLE OF FILTH уволили гитариста 37
*Бывшие члены ответили лидеру CRADLE OF FILTH 35
*Бывшая клавишница CRADLE OF FILTH: «Мы несколько месяцев наз... 30
[= ||| все новости группы



*

Faith No More

*



8 сен 2025 : 		 Квир-икона FAITH NO MORE выпускает книгу

18 апр 2025 : 		 Барабанщик FAITH NO MORE: «Похоже, что MIKE PATTON просто не хочет с нами играть»

22 янв 2025 : 		 Как дела у FAITH NO MORE?

21 окт 2022 : 		 Вокалист FAITH NO MORE: «В пандемию пил как лошадь»

21 июл 2022 : 		 Вокалист FAITH NO MORE — о причинах срывов концертов

11 июн 2022 : 		 Басист FAITH NO MORE: «Ну хорошо, мы повлияли на ню-металл»

12 дек 2021 : 		 FAITH NO MORE отменили все концерты

20 сен 2021 : 		 MIKE PATTON отменил все осенние концерты FAITH NO MORE и MR. BUNGLE из-за «проблем с психикой»

26 май 2021 : 		 Басист FAITH NO MORE: «Я доволен "Sol Invictus"»

6 апр 2021 : 		 Музыканты FAITH NO MORE, MASTODON, SEPULTURA, BEASTIE BOYS, 311 исполняют кавер-версию PUBLIC ENEMY

28 янв 2021 : 		 Бывший гитарист FAITH NO MORE — о записи альбома 1995 года

21 окт 2020 : 		 Музыканты KORN, ANTHRAX, MASTODON записали кавер-версию FAITH NO MORE

28 июл 2020 : 		 Клавишник FAITH NO MORE представил новый трек

27 май 2020 : 		 FAITH NO MORE перенесли даты тура

5 апр 2020 : 		 FAITH NO MORE перенесли ряд выступлений на 2021 год

29 мар 2020 : 		 Клавишник FAITH NO MORE: «Создавайте музыку, читайте и будьте креативны!»

28 янв 2020 : 		 FAITH NO MORE анонсировали концерты в Европе

29 ноя 2019 : 		 FAITH NO MORE подтвердили несколько выступлений

25 ноя 2019 : 		 FAITH NO MORE намекают на возвращение?

18 ноя 2019 : 		 JIM MARTIN и ROBERT TRUJILLO исполняют FAITH NO MORE

31 окт 2019 : 		 Новое видео фронтмена FAITH NO MORE и JEAN-CLAUDE VANNIER

20 авг 2019 : 		 FAITH NO MORE ответили на вопросы поклонников об альбоме "The Real Thing"

1 июл 2019 : 		 Новое видео фронтмена FAITH NO MORE и JEAN-CLAUDE VANNIER

29 авг 2018 : 		 Биография FAITH NO MORE выйдет осенью

17 май 2018 : 		 Саундтрек вокалиста FAITH NO MORE выйдет летом

7 фев 2018 : 		 Снимается документальный фильм о вокалисте FAITH NO MORE
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Квир-икона FAITH NO MORE выпускает книгу



zoom
Один из основателей и квир-икона FAITH NO MORE, Roddy Bottum, четвертого ноября выпустит мемуары "The Royal We". Книга рассказывает о его путешествии из Лос-Анджелеса, где он рос геем, не имевшим образцов для подражания, в Сан—Франциско, где он создал FAITH NO MORE и продолжил неустанно гастролировать по миру, преодолев героиновую зависимость и тяжелую болезнь СПИДа, чтобы стать квир-иконой.

Глубоко личная работа, полная юмора, комментариев и размышлений, "The Royal We" — это гораздо больше, чем просто рассказ музыканта. В нем есть личные рассказы об исторических иконах, таких как Курт Кобейн и Кортни Лав, GUNS N' ROSES, а также отзывы о золотых дисках и арена-роке , но именно свидетельства трагедии, зависимости и воспоминания о замечательной сцене с глубокой любовью делают эту работу такой уникальной и интригующей. BOTTUM пишет о своем мучительном прошлом голосом, лишенным жалости к себе, и его смелые и уверенные заявления о достижениях и неортодоксальном героизме сливаются в неудержимый поток, который одновременно завораживает и вдохновляет.




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 234

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом