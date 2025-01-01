сегодня



Квир-икона FAITH NO MORE выпускает книгу



Один из основателей и квир-икона FAITH NO MORE, Roddy Bottum, четвертого ноября выпустит мемуары "The Royal We". Книга рассказывает о его путешествии из Лос-Анджелеса, где он рос геем, не имевшим образцов для подражания, в Сан—Франциско, где он создал FAITH NO MORE и продолжил неустанно гастролировать по миру, преодолев героиновую зависимость и тяжелую болезнь СПИДа, чтобы стать квир-иконой.



Глубоко личная работа, полная юмора, комментариев и размышлений, "The Royal We" — это гораздо больше, чем просто рассказ музыканта. В нем есть личные рассказы об исторических иконах, таких как Курт Кобейн и Кортни Лав, GUNS N' ROSES, а также отзывы о золотых дисках и арена-роке , но именно свидетельства трагедии, зависимости и воспоминания о замечательной сцене с глубокой любовью делают эту работу такой уникальной и интригующей. BOTTUM пишет о своем мучительном прошлом голосом, лишенным жалости к себе, и его смелые и уверенные заявления о достижениях и неортодоксальном героизме сливаются в неудержимый поток, который одновременно завораживает и вдохновляет.







+0 -0



просмотров: 234

