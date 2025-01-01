сегодня



RUDY SARZO, BRAD GILLIS и TOMMY ALDRIDGE записали кавер-версию THE WHO



Rick Hughes, известный как вокалист SWORD и SAINTS & SINNERS, готовит сольный альбом "Redemption", продюсером которого выступил John Webster (AEROSMITH, MÖTLEY CRÜE, AC/DC), а запись проходила в HippoSonic Recording Studio (formerly known as Little Mountain Studios). Первым синглом с него стала интерпретация хита THE WHO "The Real Me" — для записи которой были привлечены Brad Gillis, Rudy Sarzo и Tommy Aldridge. Последний раз таким составом они играли в туре с Оззи 1982 года по альбому "Diary Of A Madman". За видео к этой композиции отвечал Matthew Lucas ("Kringle Time", "Moonshot", "We Meet Again") — оно доступно для просмотра ниже.



Side A:



01. Dead End Road

02. Croire En l'Homme

03. The Real Me

04. Carry The Torch

05. Will Of The Gun



Side B:



01. Shake My Soul

02. Someday

03. Dans La Peau

04. In A Perfect World

05. Ça Va Brasser



CD version:



01. Dead End Road

02. Croire En L'homme

03. The Real Me

04. Carry The Torch

05. Will Of The Gun

06. Shake My Soul

07. Someday

08. Dans La Peau

09. In A Perfect World

10. Ça Va Brasser

11. Dans La Peau (French version) (bonus track)











+0 -0



просмотров: 90

