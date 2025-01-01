Arts
Новости
The Who

7 сен 2025 : 		 RUDY SARZO, BRAD GILLIS и TOMMY ALDRIDGE записали кавер-версию THE WHO

2 сен 2025 : 		 71 нереализованный трек от THE WHO

17 июн 2025 : 		 Вокалиста THE WHO посвятили в рыцари

17 апр 2025 : 		 THE WHO уволили барабанщика?

3 апр 2025 : 		 Видео с выступления THE WHO

29 окт 2024 : 		 THE WHO «что-то готовят» на 2025

6 окт 2024 : 		 12 марок THE WHO

27 июн 2024 : 		 PETE TOWNSHEND: «THE WHO вообще никогда не зарабатывали на гребаных пластинках!»

28 мар 2024 : 		 ROGER DALTREY с друзьями прошелся по Baba'м

27 мар 2024 : 		 Гитарист THE WHO: «AC/DC выпустили 50 альбомов, но все их альбомы были одинаковыми»

21 янв 2024 : 		 Концертный релиз THE WHO выйдет весной

16 янв 2024 : 		 ROGER DALTREY о будущем THE WHO

12 дек 2023 : 		 Что готовит THE WHO будущее?

30 окт 2023 : 		 Новые релизы THE WHO выйдут в феврале

29 июл 2023 : 		 Шинейд О'Коннор выступает с THE WHO

19 июл 2023 : 		 Новый бокс-сет THE WHO выйдет осенью

29 мар 2023 : 		 Фрагмент нового релиза THE WHO

13 мар 2023 : 		 ROGER DALTREY — о выпуске нового альбома THE WHO: «А есть ли смысл?»

5 мар 2023 : 		 Фрагмент нового релиза THE WHO

12 фев 2023 : 		 Фрагмент нового релиза THE WHO

1 ноя 2022 : 		 Новое видео басиста THE WHO

13 май 2022 : 		 Переиздания THE WHO выйдет летом

10 май 2022 : 		 Видео полного выступления THE WHO

18 фев 2022 : 		 Винил THE WHO выйдет весной

15 ноя 2021 : 		 ROGER DALTREY — о новой музыке

21 июл 2021 : 		 Документальный фильм THE WHO доступен для просмотра
RUDY SARZO, BRAD GILLIS и TOMMY ALDRIDGE записали кавер-версию THE WHO



Rick Hughes, известный как вокалист SWORD и SAINTS & SINNERS, готовит сольный альбом "Redemption", продюсером которого выступил John Webster (AEROSMITH, MÖTLEY CRÜE, AC/DC), а запись проходила в HippoSonic Recording Studio (formerly known as Little Mountain Studios). Первым синглом с него стала интерпретация хита THE WHO "The Real Me" — для записи которой были привлечены Brad Gillis, Rudy Sarzo и Tommy Aldridge. Последний раз таким составом они играли в туре с Оззи 1982 года по альбому "Diary Of A Madman". За видео к этой композиции отвечал Matthew Lucas ("Kringle Time", "Moonshot", "We Meet Again") — оно доступно для просмотра ниже.

Side A:

01. Dead End Road
02. Croire En l'Homme
03. The Real Me
04. Carry The Torch
05. Will Of The Gun

Side B:

01. Shake My Soul
02. Someday
03. Dans La Peau
04. In A Perfect World
05. Ça Va Brasser

CD version:

01. Dead End Road
02. Croire En L'homme
03. The Real Me
04. Carry The Torch
05. Will Of The Gun
06. Shake My Soul
07. Someday
08. Dans La Peau
09. In A Perfect World
10. Ça Va Brasser
11. Dans La Peau (French version) (bonus track)






