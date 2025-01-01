сегодня



Бывший вокалист ICED EARTH: «На работе меня некоторые узнавали»



В рамках недавнего интервью с бывшим вокалистом ICED EARTH Matt'ом Barlow у него спросили, узнавали ли его на работе:



«Некоторые люди меня знают. У меня есть хорошая группа друзей, которые работают в правоохранительных органах и юридической сфере, несколько друзей-юристов и тому подобное. Мы только что провели вечеринку по прослушиванию пластинок [ASHES OF ARES] [в июле] в Brimming Horn Meadery здесь, в Делавэре, в Милтоне, и наши друзья были там, и с их стороны было очень здорово принять нас у себя. И пришло много моих друзей, коллег и тому подобного, и я был реально удивлен, увидев некоторых из них. Ну и к тому же, я был очень рад, что они пришли поддержать меня. Так что это было круто!»



После того, как ведущий отметил, что "подобные действия очеловечивают полицейских", Barlow заметил:



«Да, я знаю, это кажется странным для нас, потому что мы всего лишь люди. Мы просто обычные люди, которые надевают униформу, выходят на улицу и выполняют работу, которую многим людям не нравится делать или о которой они даже не задумываются, но, в конце концов, мы просто люди, чувак. Это униформа, и я понимаю, какой смысл вкладывают в это люди, когда ты просто злишься на "этого человека". Неважно, что это за униформа. Но это то, что есть, чувак. Я действительно думаю, что ты прав. Я думаю, что это хороший пример того, как нужно действовать. Но также и другой хороший пример для нас, по крайней мере, для нашей организации, — это просто работать в полиции, регулярно общаться с людьми, быть частью сообщества и испытывать это на себе. И я знаю, что в разных юрисдикциях все по-разному, и у каждого полицейского подразделения есть свои уникальные особенности, а у сообщества — свои уникальные фишки. Иногда это сделать сложнее, но я знаю, что именно к этому стремится большинство организаций — в большей степени ориентируясь на сообщество, — но также трудно выйти на рынок и взаимодействовать с сообществом, когда на тебя поступает 900 жалоб и все это продолжается и продолжается. И это, без сомнения, не лучшая сторона. Да, тяжело, но приятно выйти на улицу, пообщаться с людьми и просто сказать им: "Эй, я понимаю. Я понимаю ваше недовольство некоторыми вещами и все такое прочее, но, в конце концов, мы просто пытаемся сделать все, что в наших силах, несмотря на нехватку персонала и все остальное". И я уверен, что каждое подразделение, вероятно, тоже сталкивается с этим. Сейчас ситуация немного улучшилась, но не хватает персонала. А преступность никуда не делась».























