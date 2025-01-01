Arts
*

Iced Earth

8 сен 2025 : 		 Бывший вокалист ICED EARTH: «На работе меня некоторые узнавали»

29 июн 2025 : 		 MATT BARLOW: «С нетерпением жду, когда услышу что-то от лидера ICED EARTH»

22 май 2025 : 		 STU BLOCK поддержал возможное возвращение MATT BARLOW в ICED EARTH

20 май 2025 : 		 Лидер ICED EARTH: «Джизус — мой рулевой!»

13 май 2025 : 		 MATT BARLOW не против вновь оказаться в ICED EARTH

22 апр 2025 : 		 Альбом ICED EARTH выйдет с 3D-обложкой

12 апр 2025 : 		 Лидер ICED EARTH: «Нашу страну давно захватили!»

28 окт 2024 : 		 Лидер ICED EARTH: «Я вошел не в ту дверь»

16 окт 2024 : 		 Лидеру ICED EARTH хотят дать трешку

13 сен 2024 : 		 Лидер ICED EARTH еще посидит

1 авг 2024 : 		 Лидер ICED EARTH посидит до осени

27 мар 2024 : 		 Лидер ICED EARTH посидит до лета

23 фев 2024 : 		 Слушания по делу лидера ICED EARTH перенесут

4 фев 2024 : 		 Приговор лидеру ICED EARTH хотят отсрочить

14 авг 2023 : 		 Лидер ICED EARTH узнает свою судьбу зимой

10 июн 2023 : 		 Когда же решат судьбу лидера ICED EARTH?

2 май 2023 : 		 Бывший вокалист ICED EARTH: «Jon неправ, и он это знает»

12 апр 2023 : 		 Видео с текстом от ICED EARTH

4 апр 2023 : 		 Просто так лидер ICED EARTH не соскочит

24 мар 2023 : 		 Юридические игры по делу гитариста ICED EARTH продолжаются

19 мар 2023 : 		 Видео с текстом от ICED EARTH

15 мар 2023 : 		 Новые ЕР ICED EARTH выйдут весной

10 фев 2023 : 		 Бывший вокалист ICED EARTH думает о новой музыке

29 янв 2023 : 		 Лидер ICED EARTH продолжает с...

12 янв 2023 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Поступок Jon'a удивил»

1 дек 2022 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «В ICED EARTH ни ногой!»
Бывший вокалист ICED EARTH: «На работе меня некоторые узнавали»



В рамках недавнего интервью с бывшим вокалистом ICED EARTH Matt'ом Barlow у него спросили, узнавали ли его на работе:

«Некоторые люди меня знают. У меня есть хорошая группа друзей, которые работают в правоохранительных органах и юридической сфере, несколько друзей-юристов и тому подобное. Мы только что провели вечеринку по прослушиванию пластинок [ASHES OF ARES] [в июле] в Brimming Horn Meadery здесь, в Делавэре, в Милтоне, и наши друзья были там, и с их стороны было очень здорово принять нас у себя. И пришло много моих друзей, коллег и тому подобного, и я был реально удивлен, увидев некоторых из них. Ну и к тому же, я был очень рад, что они пришли поддержать меня. Так что это было круто!»

После того, как ведущий отметил, что "подобные действия очеловечивают полицейских", Barlow заметил:

«Да, я знаю, это кажется странным для нас, потому что мы всего лишь люди. Мы просто обычные люди, которые надевают униформу, выходят на улицу и выполняют работу, которую многим людям не нравится делать или о которой они даже не задумываются, но, в конце концов, мы просто люди, чувак. Это униформа, и я понимаю, какой смысл вкладывают в это люди, когда ты просто злишься на "этого человека". Неважно, что это за униформа. Но это то, что есть, чувак. Я действительно думаю, что ты прав. Я думаю, что это хороший пример того, как нужно действовать. Но также и другой хороший пример для нас, по крайней мере, для нашей организации, — это просто работать в полиции, регулярно общаться с людьми, быть частью сообщества и испытывать это на себе. И я знаю, что в разных юрисдикциях все по-разному, и у каждого полицейского подразделения есть свои уникальные особенности, а у сообщества — свои уникальные фишки. Иногда это сделать сложнее, но я знаю, что именно к этому стремится большинство организаций — в большей степени ориентируясь на сообщество, — но также трудно выйти на рынок и взаимодействовать с сообществом, когда на тебя поступает 900 жалоб и все это продолжается и продолжается. И это, без сомнения, не лучшая сторона. Да, тяжело, но приятно выйти на улицу, пообщаться с людьми и просто сказать им: "Эй, я понимаю. Я понимаю ваше недовольство некоторыми вещами и все такое прочее, но, в конце концов, мы просто пытаемся сделать все, что в наших силах, несмотря на нехватку персонала и все остальное". И я уверен, что каждое подразделение, вероятно, тоже сталкивается с этим. Сейчас ситуация немного улучшилась, но не хватает персонала. А преступность никуда не делась».












просмотров: 108

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
