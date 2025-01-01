Arts
Nita Strauss

8 сен 2025 : 		 NITA STRAUSS десять лет не берет в рот крепкого

23 авг 2025 : 		 У NITA STRAUSS есть половина альбома

8 мар 2025 : 		 NITA STRAUSS о пяти гитарных риффах, изменивших её жизнь

30 сен 2024 : 		 NITA STRAUSS хочет ALEX TERRIBLE

6 сен 2024 : 		 NITA STRAUSS девять лет не берет в рот крепкого

6 июн 2024 : 		 NITA STRAUSS думает о новой музыке

26 май 2024 : 		 NITA STRAUSS готова к новым свершениям

20 май 2024 : 		 DAVID DRAIMAN присоединился на сцене к NITA STRAUSS

11 апр 2024 : 		 NITA STRAUSS: «Я здорово выросла как автор»

21 мар 2024 : 		 Видео с выступления NITA STRAUSS

10 мар 2024 : 		 NITA STRAUSS об Эдди Ван Халене

13 фев 2024 : 		 NITA STRAUSS присоединилась к 'G3'

12 янв 2024 : 		 NITA STRAUSS о любви к LED ZEPPELIN

19 ноя 2023 : 		 ALISSA WHITE-GLUZ выступила с NITA STRAUSS

21 окт 2023 : 		 NITA STRAUSS: «Приглашение Marty для меня знаково»

24 июл 2023 : 		 NITA STRAUSS хвалит партнера

18 июл 2023 : 		 NITA STRAUSS о появлении на пластинке вокалиста IN FLAMES

14 июл 2023 : 		 NITA STRAUSS — о восстановлении после операции

12 июл 2023 : 		 NITA STRAUSS — о троллях

10 июл 2023 : 		 PHIL DEMMEL присоединился на сцене к NITA STRAUSS

8 июл 2023 : 		 CHRIS MOTIONLESS в новом видео NITA STRAUSS

20 июн 2023 : 		 Видео с выступления NITA STRAUSS

17 июн 2023 : 		 NITA STRAUSS открыла тур

16 июн 2023 : 		 NITA STRAUSS исполнила кавер-версию PANTERA

6 июн 2023 : 		 DOROTHY в новом видео NITA STRAUSS

1 июн 2023 : 		 NITA STRAUSS — о работе над песнями с вокалом
NITA STRAUSS десять лет не берет в рот крепкого



NITA STRAUSS опубликовала следующее сообщение:

«Сделала это.

Я помню свои первые несколько недель трезвости со смутной мыслью: "Посмотрим, смогу ли я продержаться 10 лет". В то время эта цифра казалась АБСУРДНОЙ. С таким же успехом это мог быть миллион миллиардов лет!! Я думала, что просто подожду, пока в моей жизни все уляжется, и тогда все вернется на круги своя. Я и понятия не имела, какие дары принесет трезвость в мою жизнь и насколько лучше будет новая нормальность!

Трезвость все еще дается мне "нелегко". Я часто бываю одна на гастролях, и у меня есть легкий доступ ко всему, что я захочу, в туристическом автобусе и гримерных… На самом деле, на этой неделе я действительно позвонила на стойку регистрации в свой отель и попросил их, пожалуйста, прийти и убрать огромное количество алкоголя из мини-бара в номере, потому что я знала, что буду рядом с ним и даже спустя столько времени я все еще не хочу поддаваться этому тихому голосу, который говорит: "ты одна в комнате, ты достигла своей цели на 10 лет, и никто не узнает, что у тебя маленький праздник". Это то, над чем вы спокойно работаете каждый день, в какие-то дни это даже не приходит в голову, а в какие-то дни бывает заметно тяжелее.

Огромное спасибо @thejoshv за поддержку на протяжении всего этого пути и моим дорогим друзьям, выздоравливающим, которые давали мне лучшие советы и книги для чтения.

Путь к трезвости может быть одиноким, но важно знать, что вам не обязательно идти по нему в одиночку, если вы этого не хотите!!

Отмечу это прогулкой с чашечкой кофе со льдом перед репетицией. Я и мечтать не могла о том, чтобы моя жизнь сложилась лучше!»




просмотров: 144

