сегодня



NITA STRAUSS десять лет не берет в рот крепкого



NITA STRAUSS опубликовала следующее сообщение:



«Сделала это.



Я помню свои первые несколько недель трезвости со смутной мыслью: "Посмотрим, смогу ли я продержаться 10 лет". В то время эта цифра казалась АБСУРДНОЙ. С таким же успехом это мог быть миллион миллиардов лет!! Я думала, что просто подожду, пока в моей жизни все уляжется, и тогда все вернется на круги своя. Я и понятия не имела, какие дары принесет трезвость в мою жизнь и насколько лучше будет новая нормальность!



Трезвость все еще дается мне "нелегко". Я часто бываю одна на гастролях, и у меня есть легкий доступ ко всему, что я захочу, в туристическом автобусе и гримерных… На самом деле, на этой неделе я действительно позвонила на стойку регистрации в свой отель и попросил их, пожалуйста, прийти и убрать огромное количество алкоголя из мини-бара в номере, потому что я знала, что буду рядом с ним и даже спустя столько времени я все еще не хочу поддаваться этому тихому голосу, который говорит: "ты одна в комнате, ты достигла своей цели на 10 лет, и никто не узнает, что у тебя маленький праздник". Это то, над чем вы спокойно работаете каждый день, в какие-то дни это даже не приходит в голову, а в какие-то дни бывает заметно тяжелее.



Огромное спасибо @thejoshv за поддержку на протяжении всего этого пути и моим дорогим друзьям, выздоравливающим, которые давали мне лучшие советы и книги для чтения.



Путь к трезвости может быть одиноким, но важно знать, что вам не обязательно идти по нему в одиночку, если вы этого не хотите!!



Отмечу это прогулкой с чашечкой кофе со льдом перед репетицией. Я и мечтать не могла о том, чтобы моя жизнь сложилась лучше!»





View this post on Instagram















View this post on Instagram

















+0 -0



просмотров: 144

