Профессиональное видео полного выступления OBITUARY
Профессиональное видео полного выступления OBITUARY, которое состоялось в рамках фестиваля Summer Breeze 2025, доступно для просмотра ниже:
Redneck Stomp
Threatening Skies
By the Light
The Wrong Time
Infected
Body Bag
Dying
Cause of Death
Circle of the Tyrants (Celtic Frost cover)
Chopped in Half
Turned Inside Out
I'm in Pain
Slowly We Rot (Preceded by 'Black Sabbath’ intro riff snippet)
