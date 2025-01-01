7 сен 2025



Профессиональное видео полного выступления OBITUARY



Профессиональное видео полного выступления OBITUARY, которое состоялось в рамках фестиваля Summer Breeze 2025, доступно для просмотра ниже:



Redneck Stomp

Threatening Skies

By the Light

The Wrong Time

Infected

Body Bag

Dying

Cause of Death

Circle of the Tyrants (Celtic Frost cover)

Chopped in Half

Turned Inside Out

I'm in Pain

Slowly We Rot (Preceded by 'Black Sabbath’ intro riff snippet) http://www.obituary.cc







+0 -1



просмотров: 139

