7 сен 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления OBITUARY

10 авг 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления OBITUARY

21 июл 2025 : 		 OBITUARY думают о новом альбоме

23 янв 2025 : 		 OBITUARY отметят юбилей "Cause Of Death"

1 окт 2024 : 		 Видео полного выступления OBITUARY

16 авг 2024 : 		 OBITUARY отметят юбилей "World Demise"

20 апр 2024 : 		 Новое видео OBITUARY

15 янв 2024 : 		 Барабанщик OBITUARY о бывшем гитаристе

26 дек 2023 : 		 Вокалист OBITUARY: «Некоторые папы хорошо справляются со своей работой»

14 дек 2023 : 		 Почему OBITUARY так редко выпускают новую музыку?

1 сен 2023 : 		 OBITUARY попали в аварию

28 авг 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления OBITUARY

24 апр 2023 : 		 Новое видео OBITUARY

11 апр 2023 : 		 Специальная версия альбома OBITUARY

1 апр 2023 : 		 Стримы от OBITUARY

22 янв 2023 : 		 Барабанщик OBITUARY — об альбоме METALLICA "...And Justice For All": «У меня нет претензий к звуку»

17 янв 2023 : 		 Вокалист OBITUARY — о совместном туре со SLAYER: «Эти ребята были очень крутыми»

13 янв 2023 : 		 Новый альбом OBITUARY доступен для прослушивания

6 янв 2023 : 		 Видео с текстом от OBITUARY

5 янв 2023 : 		 Барабанщик OBITUARY о новом альбоме

2 дек 2022 : 		 Новая песня OBITUARY

15 ноя 2022 : 		 OBITUARY исполнили новую песню

11 ноя 2022 : 		 Новое видео OBITUARY

17 июл 2022 : 		 OBITUARY переиздают концертные альбомы

23 фев 2022 : 		 Новый альбом OBITUARY уже готов. Но мы вам его не дадим!

2 фев 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления OBITUARY
Профессиональное видео полного выступления OBITUARY



Профессиональное видео полного выступления OBITUARY, которое состоялось в рамках фестиваля Summer Breeze 2025, доступно для просмотра ниже:

Redneck Stomp
Threatening Skies
By the Light
The Wrong Time
Infected
Body Bag
Dying
Cause of Death
Circle of the Tyrants (Celtic Frost cover)
Chopped in Half
Turned Inside Out
I'm in Pain
Slowly We Rot (Preceded by 'Black Sabbath’ intro riff snippet)




просмотров: 139

