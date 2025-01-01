Профессиональное видео полного выступления SUFFOCATION
Профессиональное видео полного выступления SUFFOCATION, которое состоялось в рамках фестиваля Summer Breeze 2025, доступно для просмотра ниже:
Catatonia
Seraphim Enslavement
Pierced From Within
Clarity Through Deprivation
Dim Veil of Obscurity
Effigy of the Forgotten
Perpetual Deception
Thrones of Blood
Funeral Inception
Liege of Inveracity
Infecting the Crypts
