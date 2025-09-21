сегодня



Вокалист RISE AGAINST: «Мы против расизма и гомофобии!»



TIM MCILRATH в недавнем интервью ответил на вопрос не беспокоился ли он когда-нибудь, что он и его товарищи по группе слишком глубоко погружаются в политическую активность при написании песен:



«Я думаю, мы все время придерживаемся какого-то мнения. Оно слилось с тем, что мы делаем. Мы могли бы быть парнями, не имеющими своего мнения, но тогда нам пришлось бы создать другую группу". RISE AGAINST появились на свет именно такими. Именно так мы родились на этой музыкальной сцене. Мы родились, крича и бушуя, говоря о своих чувствах, борясь за равные условия, выступая за равенство, против расизма и гомофобии. И это даже восходит к той сцене, на которой мы родились, а именно к панку и хардкору 90-х.



Панк и хардкор 90-х — это то, где я впервые услышал понятие "потогонное производство", впервые услышал об изменении климата и вопросах экологической справедливости. Так что я был именно таким фанатом музыки. Политика всегда была вплетена в нее, будь то известные группы вроде RAGE [AGAINST THE MACHINE] или небольшие хардкор-группы вроде EARTH CRISIS, всегда была музыка, которая говорила со мной. И когда мне дали микрофон, когда я достиг совершеннолетия, это уже было на кончике моего языка. И поэтому мы не ожидали, что нас будут крутить на радиостанциях, что нас будут обнимать фанаты, что мы будем играть за границей и выберемся из нашего подвала в гараже. Мы не были настроены на карьеру. Это просто случилось с нами. Но мы никогда не проверяли свою политику на массах, потому что мы пришли из той сцены, где это приветствуется и скорее является нормальностью иметь политику в музыке нежели быть аполитичными».







