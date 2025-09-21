Arts
Новости
*Новое видео TESTAMENT 81
*Умер вокалист AT THE GATES 31
*Новый альбом группы PARADISE LOST доступен для прослушивания 23
*JOE LYNN TURNER в жюри Интервидение 2025 23
*DIMMU BORGIR завершили работу над альбомом 21
21 сен 2025 : 		 Вокалист RISE AGAINST: «Мы против расизма и гомофобии!»

19 авг 2025 : 		 Вокалист RISE AGAINST о важности удачи в музыкальной индустрии

12 авг 2025 : 		 Новое видео RISE AGAINST

9 авг 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления RISE AGAINST

26 июн 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления RISE AGAINST

15 июн 2025 : 		 Альбом RISE AGAINST был готов уже год назад

29 май 2025 : 		 Новое видео RISE AGAINST

7 апр 2025 : 		 Новая песня RISE AGAINST

13 мар 2025 : 		 Новое видео RISE AGAINST

3 мар 2025 : 		 Вокалист RISE AGAINST: «Мы наблюдаем подъем радикальной идеологии правого крыла»

23 фев 2025 : 		 Вокалист RISE AGAINST: «Трамп — это ужас ужасный!»

19 фев 2025 : 		 Вокалист RISE AGAINST о новом материале

24 янв 2025 : 		 Новая песня RISE AGAINST

29 июн 2022 : 		 RISE AGAINST — об абортах

13 июн 2022 : 		 RISE AGAINST выпустили новый ЕР

9 апр 2022 : 		 Новое видео RISE AGAINST

6 ноя 2021 : 		 Новое видео RISE AGAINST

22 окт 2021 : 		 Концертный трек от RISE AGAINST

2 июн 2021 : 		 Новое видео RISE AGAINST

24 май 2021 : 		 Новое видео RISE AGAINST

9 апр 2021 : 		 RISE AGAINST исполнили новый трек

20 мар 2021 : 		 Новое видео RISE AGAINST

24 фев 2021 : 		 Ремикс HEALTH на RISE AGAINST

19 сен 2020 : 		 Анимированное видео RISE AGAINST

14 сен 2020 : 		 Новая песня RISE AGAINST попала в саундтрек

17 июл 2020 : 		 RISE AGAINST выпустили расширенную версию альбома The Black Market
Вокалист RISE AGAINST: «Мы против расизма и гомофобии!»



TIM MCILRATH в недавнем интервью ответил на вопрос не беспокоился ли он когда-нибудь, что он и его товарищи по группе слишком глубоко погружаются в политическую активность при написании песен:

«Я думаю, мы все время придерживаемся какого-то мнения. Оно слилось с тем, что мы делаем. Мы могли бы быть парнями, не имеющими своего мнения, но тогда нам пришлось бы создать другую группу". RISE AGAINST появились на свет именно такими. Именно так мы родились на этой музыкальной сцене. Мы родились, крича и бушуя, говоря о своих чувствах, борясь за равные условия, выступая за равенство, против расизма и гомофобии. И это даже восходит к той сцене, на которой мы родились, а именно к панку и хардкору 90-х.

Панк и хардкор 90-х — это то, где я впервые услышал понятие "потогонное производство", впервые услышал об изменении климата и вопросах экологической справедливости. Так что я был именно таким фанатом музыки. Политика всегда была вплетена в нее, будь то известные группы вроде RAGE [AGAINST THE MACHINE] или небольшие хардкор-группы вроде EARTH CRISIS, всегда была музыка, которая говорила со мной. И когда мне дали микрофон, когда я достиг совершеннолетия, это уже было на кончике моего языка. И поэтому мы не ожидали, что нас будут крутить на радиостанциях, что нас будут обнимать фанаты, что мы будем играть за границей и выберемся из нашего подвала в гараже. Мы не были настроены на карьеру. Это просто случилось с нами. Но мы никогда не проверяли свою политику на массах, потому что мы пришли из той сцены, где это приветствуется и скорее является нормальностью иметь политику в музыке нежели быть аполитичными».




21 сен 2025
P
Papa
Только вот нам насрать)
21 сен 2025
rassol
"Ненавижу две вещи: расизм и негров!"
