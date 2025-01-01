Arts
Новости
Гитарист FORBIDDEN: «Люди хотят слушать старые пластинки, потому что они были естественными»



В рамках интервью с гитаристом FORBIDDEN CRAIG'ом LOCICERO спросили, каково играть им трэш в 2025 после стольких перемен в индустрии:

«Думаете, нас это когда-то парило? Да ни разу! В начале 90-х было время, когда это все почти погибло. Я думаю, что сейчас трэш прочно обосновался в музыке, потому что подростки продолжают открывать его для себя заново. И это соответствует моей философии того, как я сейчас записываю музыку. Если вы вернетесь назад и посмотрите на историю трэшевых записей, то увидите, что люди хотят слушать старые вещи, и на это есть причина, потому что они были не слишком идеальными, не слишком чистыми, не подвергались цифровым манипуляциям. Все было очень естественным. Так что, несмотря на то, что мы записывали в цифровом формате, мы не все исправили то как мы записывались. Мы записали хорошую партию барабанов, мы записали быструю гитарную композицию, быструю гитарную партию, быструю басовую партию — бах, бах, бах, бах. И когда вы делаете что-то подобное, в результате люди чувствуют, что от этого исходит больше энергии, потому что это... я называю это волосами. В этом есть волосы. Мне нравятся волосы. Мне нравятся альбомы, которые звучат идеально, мне нравятся по-настоящему образцовые металлические пластинки, которые считаются отраслевыми стандартами, но я не думаю, что они долго сохраняются в сердцах и умах фанатов. И это доказывается годами, потому что люди просто хотят вернуться и послушать старую хрень. У вас должно хватить смелости сделать это, и мы это делаем!

Еще одна вещь, которую мы сделали, — это то, что мы записали все в стандартной гитарной настройке E — не весь альбом, но большую его часть, настроенную так, как мы привыкли настраивать. И на всем этом фестивале вы, вероятно, найдете две или три группы, играющие подобным образом. Вы можете послушать Чака Берри, Элвиса Пресли, FORBIDDEN и старый SLAYER. Мы все когда-то играли в E. Если ты не умеешь писать всякую хрень на букве "Е", тогда я не знаю, что тебе сказать».

Его также спросили, как последствия роста производственных затрат и изменения потребительских расходов повлияли на промоутеров, операторов площадок, агентов и гастролирующих артистов, таких как FORBIDDEN, в 2025 году:

«Знаете что? Я реалист… Что касается меня, то я хотел написать величайший альбом, который мы только могли бы написать. И именно поэтому мы пригласили в группу Chewy [гитарист VOIVOD Daniel Mongrain] . Вот почему этот состав такой замечательный, с Norman [Skinner, вокал] и всеми остальными. И я всегда говорю — есть старая поговорка из фильма "Поле грез": построй его, и они придут. Так что, если вы создадите что-то достаточно хорошее, если люди захотят этого, вы найдете способ все реализовать. Если вы не можете позволить себе ездить по миру и выступать повсюду — это тоже нормально. Я имею в виду, вовсе необязательно, б###ь, — извини, Уичито, Канзас, но я не обязан там играть, если это того не стоит… Если поездка туда стоит слишком дорого, а тебе платят всего энную сумму денег, мы не сможем там играть. Так что теперь это просто добавило реализма и приходится с этим жить. Люди, которые реально страдают от этой идеи, пресыщаются и просто сдаются. Я не такой. Я просто приспосабливаюсь. Я забочусь о музыке и выступлениях, которые мы проводим, и если мы не ходим повсюду, меня это вполне устраивает».




просмотров: 164

