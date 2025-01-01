сегодня



SULLY ERNA: «AEROSMITH должны сыграть несколько прощальных шоу!»



SULLY ERNA в недавнем интервью выразил надежду, что AEROSMITH все таки сыграют несколько прощальных шоу:



«Я надеюсь, что Tyler вернется, по крайней мере, появится на сцене, просто чтобы организовать несколько концертов, потому что, должен вам сказать, мне не нравится, что он написал такое письмо и выложил его в Instagram, типа: "Эй, это конец. Спасибо, что был моим фанатом в течение 50 лет, и увидимся позже". Я такой: "Нет, чувак, так с наследием не расстаются". Ты должен вернуться, даже если у тебя проблемы с голосом или что-то в этом роде. Вы выходите на сцену, возможно, с приглашенными певцами, отыгрываете полное шоу, а затем Tyler выходит на бис, чтобы исполнить три песни или что-то в этом роде, в конце кланяется, говорит несколько слов фанатам, и вот так вы уходите».



Что касается заявления AEROSMITH о том, что Tyler "неустанно работал", чтобы вернуть своему голосу тот уровень, который был у него до травмы, но было ясно, что "полное восстановление после травмы голоса невозможно", Sully сказал:



«Я думаю, он просто нервничал из-за того, что пытался отыграть полный сет. Может быть, он решил, что не хочет навредить себе, или, может быть, ему снова придется отменить концерт, и он не хочет разочаровывать своих поклонников. И это понятно. Но в то же время ты должен выступать в Лос-Анджелесе, Бостоне, Лондоне — выбери несколько и просто сделай это правильно, как только что сделали OASIS, на стадионах. Это AEROSMITH, чувак. Это 50-летнее наследие. Вы не можете просто отделаться постом в Ин-100-грамме».







