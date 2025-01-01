сегодня



Вокалист JUDAS PRIEST о туре с ALICE COOPER



Rob Halford в недавнем интервью ответил, каким образом в их тур по Северной Америке попали ALICE COOPER и CORROSION OF CONFORMITY:



«Хотелось бы, чтобы всё было намного проще. [Смеётся]. Раньше было легко собрать этих двоих вместе. Теперь они стали похожи на корпорации. Но имеет ли это значение? Нет. Потому что в конце концов у нас появляется возможность побывать в компании друг друга и разделить сцену друг с другом. И это настоящее событие. Повторится ли это когда-нибудь? Не думаю. Так что вы сможете увидеть событие, на котором будут присутствовать металл-боги и оригинальный шок-рокер, потому что он всё это начал. А ещё CORROSION OF CONFORMITY. И я так рад, что эта группа сохранилась. Они прошли через тяжёлые времена, как и все мы. Pepper очень классный парень. Это отличная группа, отличная музыка, отличные альбомы».



После того, как ведущая в шутку спросила, спорят ли JUDAS PRIEST и COOPER о том, кто выйдет на сцену первым и пойдёт спать пораньше, Rob ответил:



«Мы меняемся местами. Это совместное выступление. Так что я не знаю, сколько концертов — 30? — мы разделим. 15 концертов заканчивает Alice, 15 — PRIEST. Я могу выйти на сцену и в девять утра. На самом деле нет, но я хочу сказать, что мне всё равно — главное, чтобы мы могли играть, чтобы мы могли снова увидеть наших прекрасных металл-маньяков, увидеть людей, которые подарили нам эту замечательную жизнь в рок-н-ролле, и просто повеселиться. Это воссоединение, и это замечательный праздник для обеих групп, точнее, для всех групп. И да, это много хороших эмоций, много хороших чувств и невероятная музыка».



Что касается сет-листа PRIEST для предстоящего тура, он сказал:



«Мы всё ещё в туре "Shield Of Pain", потому что, как вы знаете, "Painkiller" отпраздновал большой юбилей в прошлом году. Мы подобрали отличный сет-лист. Это много песен из альбома "Painkiller" и некоторые композиции из последнего альбома PRIEST "Invincible Shield". Так что мы уделили внимание и "Invincible Shield", который по-прежнему ревёт на полную мощность, и празднуем юбилей "Painkiller", который является важным альбомом как для PRIEST, так и для многих металлистов как в мире PRIEST, так и за его пределами. Это прекрасный, благословенный и уважаемый альбом. Это просто великолепно. Мы выходим на сцену и сразу же зажигаем... Это американские горки чистой металл-мощи от PRIEST».



Halford добавил, что на данном этапе карьеры JUDAS PRIEST трудно составить сет-лист:



«Это по-настоящему сложно. Как я уже сказал, к счастью, благодаря 35-летию "Painkiller" у нас уже был готовый сет-лист, который мы недавно использовали в Европе; мы сыграли на всех фестивалях там. А европейские фанаты просто сходили с ума, слушая одну за другой песни из "Painkiller" — "All Guns Blazing", "Hell Patrol", "Night Crawler", "A Touch Of Evil". Это великолепное проявление металл-мощи в её истинном смысле. Но я уверен, что Alice думает так же. Это проблема. Как и в случае с C.O.C. — у всех групп есть много песен. С чего начать? Мы пытаемся охватить всё, так сказать. Если бы PRIEST не сыграли "Breaking The Law", на концерте был бы нарушен закон. И мы любим исполнять эти песни, которые являются важной частью музыкального полотна Америки, потому что вы знаете, что такое музыка. От нас вы можете узнать, так сказать, из первых рук, насколько музыка важна в нашей жизни, потому что все эти песни являются отправной точкой для первого свидания, для первого металл-концерта, на который мы пошли, для первого металл-альбома, который мы купили. Так что это действительно незабываемый опыт на всех уровнях для предстоящего тура».







