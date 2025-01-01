×
Eleine
Швеция
Symphonic Metal
https://www.eleine.com/
Facebook:
https://www.facebook.com/eleineofficial/
8 сен 2025
:
Новое видео ELEINE
25 июл 2025
:
Новое видео ELEINE
16 июн 2025
:
Концертное видео ELEINE
9 окт 2024
:
Новое видео ELEINE
29 июл 2024
:
Новое видео ELEINE
3 июн 2024
:
Новое видео ELEINE
25 мар 2024
:
Новое видео ELEINE
6 окт 2023
:
Новое видео ELEINE
14 июл 2023
:
Новое видео ELEINE
12 июн 2023
:
Новая песня ELEINE
19 май 2023
:
Новое видео ELEINE
22 апр 2023
:
Новая песня ELEINE
26 мар 2023
:
Новое видео ELEINE
17 окт 2022
:
Новое видео группы ELEINE
2 авг 2022
:
Акустика от ELEINE
21 июл 2022
:
Новый ЕР ELEINE выйдет осенью
28 янв 2022
:
ELEINE на Atomic Fire Records
5 июл 2021
:
Дебют ELEINE выйдет на виниле
28 фев 2021
:
Новый сингл ELEINE выйдет весной
24 дек 2020
:
Успехи в чартах ELEINE
15 ноя 2020
:
Новая песня ELEINE
6 окт 2020
:
Новая песня ELEINE
14 авг 2020
:
Новый альбом ELEINE выйдет в ноябре
5 ноя 2019
:
Кавер-версия RAMMSTEIN от ELEINE
6 окт 2019
:
Новый ЕР ELEINE выйдет осенью
8 сен 2025
Новое видео ELEINE
“We Stand United”, новое видео ELEINE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из ЕР We Stand United:
“Towards The Fields” (Intro)
“We Stand United”
“Never Forget” (Live at Masters of Rock 2024)
“We Are Legion” (Live at Masters of Rock 2024)
“Promise Of Apocalypse” (Symphonic Version)
+0
-1
просмотров: 110
