Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Барабанщик DEATH: «Когда "Symbolic" вышел, его просто ненави... 97
*Новый альбом HELLOWEEN доступен для прослушивания 47
*CRADLE OF FILTH уволили гитариста 37
*Бывшие члены ответили лидеру CRADLE OF FILTH 35
*Бывшая клавишница CRADLE OF FILTH: «Мы несколько месяцев наз... 30
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Барабанщик DEATH: «Когда "Symbolic" вышел, его просто ненави... 97
*Новый альбом HELLOWEEN доступен для прослушивания 47
*CRADLE OF FILTH уволили гитариста 37
*Бывшие члены ответили лидеру CRADLE OF FILTH 35
*Бывшая клавишница CRADLE OF FILTH: «Мы несколько месяцев наз... 30
[= ||| все новости группы



*

Eleine

*



8 сен 2025 : 		 Новое видео ELEINE

25 июл 2025 : 		 Новое видео ELEINE

16 июн 2025 : 		 Концертное видео ELEINE

9 окт 2024 : 		 Новое видео ELEINE

29 июл 2024 : 		 Новое видео ELEINE

3 июн 2024 : 		 Новое видео ELEINE

25 мар 2024 : 		 Новое видео ELEINE

6 окт 2023 : 		 Новое видео ELEINE

14 июл 2023 : 		 Новое видео ELEINE

12 июн 2023 : 		 Новая песня ELEINE

19 май 2023 : 		 Новое видео ELEINE

22 апр 2023 : 		 Новая песня ELEINE

26 мар 2023 : 		 Новое видео ELEINE

17 окт 2022 : 		 Новое видео группы ELEINE

2 авг 2022 : 		 Акустика от ELEINE

21 июл 2022 : 		 Новый ЕР ELEINE выйдет осенью

28 янв 2022 : 		 ELEINE на Atomic Fire Records

5 июл 2021 : 		 Дебют ELEINE выйдет на виниле

28 фев 2021 : 		 Новый сингл ELEINE выйдет весной

24 дек 2020 : 		 Успехи в чартах ELEINE

15 ноя 2020 : 		 Новая песня ELEINE

6 окт 2020 : 		 Новая песня ELEINE

14 авг 2020 : 		 Новый альбом ELEINE выйдет в ноябре

5 ноя 2019 : 		 Кавер-версия RAMMSTEIN от ELEINE

6 окт 2019 : 		 Новый ЕР ELEINE выйдет осенью
| - |

|||| 8 сен 2025

Новое видео ELEINE



zoom
“We Stand United”, новое видео ELEINE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из ЕР We Stand United:

“Towards The Fields” (Intro)
“We Stand United”
“Never Forget” (Live at Masters of Rock 2024)
“We Are Legion” (Live at Masters of Rock 2024)
“Promise Of Apocalypse” (Symphonic Version)




Like!+0Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 110

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом